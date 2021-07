Fuerzas Armadas no están preparadas para cuidarnos en calles: Investigador

Restan mil días para que Ejército y Marina regresen a sus cuarteles y no vemos mayor seguridad, advierteel investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Luis Daniel Vázquez.

El investigador recordó en "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco la creación de la GN, que bajo la propuesta presidencial debía ser militar y estaría a cargo de la Sedena; sin embargo, tras la reforma constitucional del 26 de marzo de 2019 se llegó al acuerdo de todos los partidos y congresos locales, de que ésta fuera una Guardia Nacional no militar, sino civil.

Al Presidente se le otorgó la posibilidad de utilizar al Ejército y a la Marina para labores de seguridad, así como la formación de policías, de tal forma que la GN cuenta actualmente con al menos 100 mil activos, de los cuales el 70% son de la Sedena o Marina.

Lamentablemente señala el investigador, la competencia de seguridad pública es concurrente, por lo que más de dos mil municipios complican la situación. Además de ello, “muchas de estas corporaciones se encuentran capturadas por redes de macrocriminalidad como se ha visto en masacres como la de Allende, Iguala o la de Reynosa, en las que hubo participación en desaparición, ejecuciones y omisión”.

Al día de hoy restan mil días para que se reconstruyan dos mil cuerpos policiales y “no parece que estén haciendo mucho para que eso suceda, esos dos ml cuerpos policiales no están listos” advirtió.

La GN es militarizada de facto y sus funciones se han diversificado, y aunque no debiera ser aspi, el especialista reconoce que en el caso de las aduanas éstas debían ser descapturadas, por lo que es entendible que se tomen esos espacios, pero por lo mismo, se deben reconstruir los cuerpos civiles.

No obstante, afirmó que el Ejercito y Marina no están preparados para todo, “si miramos el índice de letalidad, vemos que no están preparados para protegernos en las calles. Por cada detenido de la policía federal había 3 personas muertas, en el caso de la Marina son 17 personas muertas y del Ejército 9 personas muertas”.

Estas personas, dijo muchas de ellas inocentes, tiene nombre, Jorge Mercado y Javier Arredondo, estudiantes del Tec de Monterrey, o la familia que no se detuvo en un alto y mueren por una granada de fragmentación; personas comunes como todos nosotros.

Luis Daniel advierte que este es el punto grave de dar funciones a las Fuerzas Armadas para las que no están capacitados, concluyó.