Dejemos de normalizar el racismo en el fútbol

Guillermo Ochoa, futbolista, juega como guardameta y su actual equipo es el Club América. Fue el primer portero mexicano en jugar en Europa. Logró aparecer en la lista del Balón de Oro 2007 en el lugar 30, fue el primer mexicano en salir en dicha lista. Ha asistido a 4 mundiales con la selección mexicana. En Rusia 2018 fue elegido como el segundo mejor guardameta del torneo. // TW e IG: @yosoy8a

Andrés Guardado, futbolista, juega como centrocampista y su actual equipo es el Real Betis también es capitán de la selección de México. // TW: @AGuardado18

Geo González, periodista, analista y comentarista deportiva en radio y televisión. Tiene más de 20 años de trayectoria. Ha narrado y comentado campeonatos mundiales de fútbol varonil femenil, juegos olímpicos. Conductora en W Radio desde hace más de 10 años. TW: @Geo_González

Juan Pablo Arredondo. Terapeuta Familiar, conferencista, psicólogo con más de 30 años de experiencia. Especialista en niños, adolescentes, adultos, parejas y familias.

Contexto:

• La FIFA, el organismo rector del futbol en el mundo, abrió una investigación en contra de la Federación Mexicana de Futbol por considerar como homofóbicos los gritos de la afición local - “¡Ehhhh… puto!”- durante el juego de local de la selección nacional sub-23 contra República Dominicana en el Preolímpico de la Concacaf en Guadalajara y Zapopan, Jalisco.

• La primera sanción es que México jugará sin público sus dos próximos partidos como local en eliminatoria.

• Además la Comisión Disciplinaria de la FIFA sancionó a la Federación Mexicana de Fútbol con una multa de 60 mil francos suizos, es decir cerca de 1 millón 348 mil 300 pesos mexicanos.

• El siguiente castigo representará la pérdida de puntos para el Tricolor en las eliminatorias mundialistas; las posibilidades de ser excluidos de Qatar 2022 y perder la sede del Mundial 2026.

• Las posibles medidas disciplinarias de FIFA contemplan:

o Multas

o Disputa de uno o más partidos a puerta cerrada

o Deducción de puntos / perder el partido

o Exclusión de una competición o torneo

o Descenso de una categoría, en el caso de Clubes

Historia del “ehhhh puto”

• Las porras de diferentes equipos del futbol americano infantil que se jugaba en Monterrey a mediados de los 80, especialmente la de uno llamado “Potros”, solían tener un grito especial para el momento en el que se ejecutaba la patada inicial de cada partido: “eeeh… ¡pum!”.

• Años más tarde, ese mismo grito (que también es común en el futbol americano de Estados Unidos) se hizo popular en el futbol americano estudiantil durante los juegos de los Borregos del Tecnológico de Monterrey, y se emitía a manera de apoyo cuando el equipo local hacía una patada de salida.

• Era un grito de unión y convivencia en las tribunas, que se hizo famoso a nivel nacional gracias a la televisión. Pero al salir de Monterrey, el grito se modificó y se empezó a gritar al arquero rival como forma de presión, intercambiando el “¡pum!” por el “¡puto!”. Y ahí empezó una historia que trae hoy en vilo al futbol mexicano.

La primera vez:

• Donde se empezó a escuchar las primeras veces el grito de “eeeh, ¡puto!” fue en el Estadio Jalisco, que compartían dos equipos tapatíos con una histórica rivalidad: Atlas y Chivas.

• El portero Oswaldo Sánchez, que años después llegaría a la Selección Nacional, debutó en el Atlas el 30 de octubre de 1993, y continuó defendiendo la portería de ese club hasta 1996, cuando pasó a formar parte del América.

• En 1999, Oswaldo regresó a Guadalajara, pero ahora vistiendo la camiseta de las Chivas, lo cual no gustó a la afición del Atlas, así que, se convirtió en el blanco de diversas manifestaciones de rechazo cada vez que ambos equipos se enfrentaban en el “clásico tapatío”.

• Unos años después, para echarle más sal a la herida, Oswaldo Sánchez declaró que estaba más a gusto con Chivas que con el equipo que lo vio debutar, lo cual enfureció a la afición. Fue ahí cuando, en 2003, la Barra 51, una porra del Atlas, retomó el grito que ya era muy popular en el futbol de Monterrey, para dedicarle el primer “eeeh, ¡puto!” a Oswaldo.

Su popularidad:

• Poco después, en febrero de 2004, el Estadio Jalisco fue sede del torneo preolímpico para Atenas, y en la semifinal se enfrentaron la Selección Mexicana contra Estados Unidos. En ese partido, durante los despejes del portero de la Selección de Estados Unidos, el estadio gritó el “eeeh, ¡puto!”, haciéndolo todavía más relevante para la transmisión de televisión.

• Desde entonces se expandió por los partidos de liga y en 2006 tuvo su primera aparición en un Mundial de Futbol.

• Así como en Alemania 2006, el grito también se presentó en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

• Durante esa Copa del Mundo, en pleno debut contra el anfiritrión Brasil, ambas aficiones utilizaron el grito homofóbico, primero la afición de México y luego Brasil respondió.

¿Sucede en otro país?

• Por increíble que parezca, salvo aquel partido entre Brasil y México, del mundial de 2014, no se tiene registro de otra afición de otro País que haya utilizado el grito "ehhhhh... pu.."

El histórico de multas:

• Las multas empezaron en el 2015 y la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) decidió llevar el caso ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS)

• En 2017, el TAS concedió audiencia a la FMF y la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) donde el grupo de abogados se reunieron.

• Los argumentos de México fueron que el grito no es homofóbico, mientras que la FIFA considera lo contrario y por ello continuó multando a la Federación en cada juego de Selección Mexicana

• En junio del mismo 2017, el TAS retomó el caso al no existir conciliación y en la decisión que se dio a conocer se estableció que México debería pagar las multas que le debe a la FIFA por los gritos de ‘puto’ hacia los porteros rivales.

• Para la Copa Confederaciones 2017 entró en rigor un protocolo por parte de la FIFA

• El primer paso será llamar la atención de los aficionados a través del sonido local, cada que se detecte el polémico grito.

• De persistir, el segundo punto consiste en detener el partido hasta que los aficionados dejen de hacer el grito.

• Si llegaran a continuar, el árbitro podría abandonar el encuentro.

• Para la Copa del Mundo de Rusia 2018, el famoso grito parecía morir, pues en los juegos de la Selección Mexicana desapareció en su totalidad.

• Hasta el 2019, la FMF había recibido ya 14 sanciones por el grito homofóbico de ‘¡eeeeeh, puto!’– En el mismo 2019, la FMF determinó, tanto para los juegos de Liga MX y Selección Mexicana multas, prohibiciones a jugar en ciertos estadios, deducción de puntos, pérdida de partido, jugar sin espectadores, expulsión de un torneo o competencia, en caso de clubes revisión a una división inferior, como sanciones para el grito.

• En 2021 para el Preolímpico de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio, el grito volvió a hacerse presente en el Estadio Akron.

• En este mismo 2021 la semifinal Concacaf Nations League ante Costa Rica, el árbitro se vio obligado a detener el encuentro por unos minutos como lo dicta el protocolo, luego que se hiciera presente una vez más el grito.

Las multas hasta ahora:

• Suman más de 14 multas desde el 2017

• Han pagado 400 mil dólares

• Podrían perder puntos de eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

• Podrían ser suspendidos de un torneo, ya sea Copa Oro, Concacaf Nations League o Copa del Mundo de Qatar 2022“México suma más de 14 multas, alrededor de 400 mil dólares en los últimos años. Segunda sanción pérdida de puntos en la eliminatoria mundialista y tercera expulsión de un torneo, y en caso de clubes remisión a una categoría inferior”, sentenció De Luisa al respecto de las multas y las posibles sanciones que se pueden presentar.

Casos de racismo en el fútbol:

• MARIO BALOTELLI: El jugador italiano ha sido víctima de racismo en más de una ocasión, se le ha visto incluso derramar lágrimas por esta situación. Dentro o fuera de la cancha le han gritado insultos por su color de piel e incluso en un partido contra el Nápoles que ganó con el Milán, los aficionados después del juego vendieron camisetas con la leyenda "Milanistas, aunque Balotelli se lave con lejía, seguirá apestando".

• ROBERTO CARLOS: Cuando el brasileño jugaba en Rusia tuvo que dejar el campo en un partido con el Anzhi, la molestia de Roberto Carlos fue porque desde las gradas le aventaron un plátano por segunda vez en este país. La primera fue en un partido contra el Zenit.

• ANTON FERDINAND: Ferdinand recibió un insulto racista de un compañero John Terry que lo llamó "jodido negro de mierda". Este caso se resolvió en los tribunales, Terry perdió la capitanía de la selección inglesa y se disculpó públicamente con Ferdinand por la agresión. El ejemplo debe ser de la cancha a la tribuna.

• DANI ALVES: En un tiro de esquina, le aventaron un plátano al jugador del Barcelona, la respuesta del brasileño fue comérselo antes de continuar con el partido, reprobable actitud de la afición del Villarreal. Antes de este suceso el mismo Dani Alves y Neymar denunciaron actos racistas en un partido en la cancha, con esto nació el hashtag #TodosSomosSimios.

LOS GRITOS Y MODAS EN LOS ESTADIOS: CÓMO AFECTAN A LOS HIJOS

Psic. Juan Pablo Arredondo, Psicólogo Familiar con más de 32 años de experiencia en el trabajo con niños, adolescentes, adultos, parejas y familias. Autor de 6 libros enfocados a la psicología. Director de la Clínica Psicológica que lleva su nombre.

Normalidad vs anormalidad: Regularmente asociado a lo que la mayoría hace.

• Poner como normal aquello que todos hacen sin cuestionarse lo adecuado o inadecuado del hecho: Esta es una de las tendencias más comunes que generan dificultades en la sociedad. Ej La Marihuana.

• Educar con el ejemplo: No hay nada que marque más a los hijos que la educación con el ejemplo.

• Tolerancia vs aceptación: Grandes confusiones tenemos a este respecto. Tenemos que ser tolerantes antes las cuestiones inadecuadas o inaceptables, o ser tolerantes con lo deseable. ¿Aceptamos lo incorrecto? Multas impuestas en otros países y contextos. ¿Estarán mal allá?

• Elementos encubiertos de aceptación: Acepto la ofensa y la transgresión solo por una moda? ¿Sólo porque todo un estadio lo hace?

¿Cuándo una situación de este tipo afecta a nuestros hijos?

• Los hijos como réplica de nosotros: No olvidar que los hijos son nuestro reflejo, para bien y para mal.

• Estamos claramente viviendo una transformación de formas de ver y concebir las cosas. Cosas que en el pasado eran aceptadas, hoy adquieren connotaciones diferentes. Ej. No seas maricón. No seas nenita. Los hombres no lloran.

¿Cómo puede afectar a los hijos situaciones como la que se están dando en los estadios?

Cómo trabajar con los hijos estas situaciones.

• Enseña a tus hijos a no normalizar lo indeseable o inadecuado, sin cuestionarse.

• Cuida tus comentarios y enfoques aun los que parecen velados. Mandamos una gran cantidad de mensajes inconscientes o encubiertos, que van dejando huella de nuestros hijos.

• Lo chistoso o gracioso puede contactar con las faltas de respeto, la intolerancia e incluso en con la agresión.

• Concientizar los mensajes que puedan generar violencia, rechazo o animadversión en los hijos.

• Hay que recordar que las connotaciones tienen distintas interpretaciones: Hoy mas que nunca cuidar nuestras palabras, nuestros mensajes y nuestras percepciones de la vida.