"Cuando la SCJN emite sentencias en unanimidad, no deja espacio a dudas"

Como emocionante calificó el investigador del IIJ- UNAM, Juan Jesús “Tito” Garza Onofre, el debate y decisión de la SCJN al aprobar la declaratoria General de Inconstitucionalidad y eliminar así la prohibición de uso de cannabis.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Garza detalló que fue mayoría calificada, pues solo tres de once no la aprobaron, entre ellos Pardo Rebolledo y Pérez Dayán y Yazmín Esquivel; Luis María Aguilar, quien dijo que iba a votar por el no, al final inclinó la balanza.

El investigador destacó el proyecto de la ministra Norma Lucía Piña, quien ha mostrado liderazgo en sus proyectos; así como la importancia de histórica de la decisión de ayer, pues por segunda ocasión rechazan inconstitucionalidad, hecho de gran relevancia para un tema en el que más allá de cómo votaron, es importante ver los argumentos, señaló

En los temas pendientes como la Guardia Nacional o de la ampliación de mandato del ministro presidente, Arturo Zaldívar, es importante que la SCJN decida la vida de millones de mexicanos, y es ahí donde dijo, sirve que actúen como una sola voz.

Cuando la corte emite una sentencia en unanimidad o mayoría amplia no deja especio a dudas, lo que pasó con la consulta popular dijo, puso en evidencia que los ministros “no tienen una interpretación clara ni congruente con el rol del máximo Tribunal del país”.

Esperamos dijo, que tomen un rol de liderazgo, hay mucho trabajo al interior de la Corte para que su trabajo hable de una independencia de otros poderes como el Ejecutivo.