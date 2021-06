¿Sientes que te estás quedando solo?

Mario Guerra, tanatólogo, conferencista, business coach, psicoterapeuta // TW: @marioguerra

Hay personas que, poco a poco y casi sin sentirlo, se van quedando solas porque las personas que antes estaban presentes y vinculadas, se alejan gradualmente de ellos. ¿Por qué amigos, familia e incluso parejas llevan a cabo este alejamiento de una persona? Hay estudios que sugieren que el problema podría estar en una deficiente regulación de sus impulsos y emociones.

¿Hablaremos aquí de la soledad como tal?

• No exactamente. La soledad es un sentimiento subjetivo hasta cierto punto independiente al número de las personas de las que alguien se rodea.

¿Entonces qué es irte quedando solo?

• De lo que hablaremos acá es de realmente irse quedando solo porque otras personas se alejan de ti. Digamos que es una medición objetiva y no una percepción.

• Digamos que son personas con las que hemos tenido una relación de amistad, romántica o incluso familiar, pero que eventualmente acaban por alejarse de nuestras vidas.

• Muchas veces no encuentras una explicación obvia a ese alejamiento.

o Al menos no desde tu perspectiva.

• No se trata de un rechazo abierto, sino más bien como si hubiera una especie de evitación de la relación.

¿Por qué pasa esto?

• Descartando razones obvias, como que seas alguien abiertamente agresivo con otras personas, es posible que tu falta de regulación emocional y control de tus impulsos te estén jugando una mala pasada.

• En un estudio realizado por la doctora Olga Stavrova y cols. en la U. de Tilburg, Países bajos, y publicado en abril de este 2021 en el Boletín de personalidad y psicología social, se sugiere que la capacidad de autorregulación es fundamental para el funcionamiento social exitoso y su investigación exploró el papel del bajo autocontrol como un factor que conduce a la soledad.

¿Por qué una baja autorregulación conduciría a la soledad?

• Sabemos que, por ejemplo, ser introvertido o poco amable pueden ser factores que nos hagan ser más solitarios.

• Lo que se encuentra en el estudio de referencia es que un factor que contribuye a que las personas no quieran estar cerca de nosotros es una baja autorregulación e inestabilidad emocional.

• Esto porque las personas desconfían de las personas que no pueden controlar sus impulsos; los ven como impredecibles.

• Del mismo modo las personas tienden a excluir a los que se quedan mucho tiempo estancados en estados emocionales negativos como la tristeza, el enojo o el miedo. Los ven como incapaces para salir de ese estado.

• Las fallas de autocontrol que tienen implicaciones negativas para los demás conducen a mayores riesgos de ser excluidos por otros.

o Especialmente si con esas personas se tiene o se está valorando tener una relación de amistad o de compañerismo.

¿Por qué son tan importantes el autocontrol y la autorregulación emocional?

• Un alto autocontrol facilita la superación de impulsos egoístas o antisociales en favor de los intereses del grupo.

• Es como cuando alguien justifica que actúo de manera hostil porque estaba enojado, sin importar el impacto que su actuar tuviera en los demás.

o Por ejemplo, como cuando una persona, que se había comprometido a llevar de regreso a sus amigos desde una fiesta, se enoja, se marcha y los deja varados en el lugar.

• De hecho es probable que, de entrada, la persona que hace algo así no considere que se trata de una falta seria su actuar. Puede hacer cosas similares una y otra vez.

¿Por qué cuesta trabajo darse cuenta de que no se tiene autorregulación?

• Falta de autoconciencia.

o Si la persona ha crecido y vivido en un entorno donde la falta de regulación de los impulsos es la norma, no le será fácil detectar que hay ciertas conductas que socialmente complican sus relaciones.

• Negación del problema.

o Hay personas que simplemente no admitirán que se están quedando solas, o que se sienten solas. Incluso pueden hacer ver su situación como una ventaja (“Tengo pocos amigos, pero buenos”) o hasta como un acto deliberado (“No me gusta estar con la gente, por eso me alejo” o “Bueno, si me quedo solo no importa; no necesito a nadie”.).

• El espejo social no suele dar reflejos precisos.

o Llega a ser común que ciertas personas escuchen muy seguido la siguiente frase “Cuando te conocí me caías mal, pero ahora que te he tratado me caes muy bien”.

Esto sucede con personas cuya actitud, corporalidad o semblante hace ver a la persona como alguien poco confiable, no descifrable, rígida o hasta engreída.

o Pero es muy poco frecuente escuchar la frase en sentido inverso: “Cuando te conocí me caías bien, pero ahora que te he tratado no te soporto”

Es decir, no muchas personas te dirán las razones por las que gradualmente se alejan de tu vida; simplemente se alejarán.

¿Y si realmente soy yo el que se está alejando?

• No sería imposible y eso ya estaría en un nivel menos afortunado.

• Las personas con baja autorregulación pueden aislarse a sí mismas si se sienten culpables o avergonzadas luego de un arrebato emocional.

o Es posible que desee aislarse para hacer frente a esos sentimientos en lugar de ser excluido específicamente por otros.

• A veces cuando somos excluidos, o cuando cuesta trabajo relacionarse, parecería ser preferible decir que no hay interés o necesidad, a asumir que sí las hay pero que hemos sido rechazados por otros.

Algunos dirán que no les importa quedarse solos:

• Cuando una persona no puede encontrar el camino hacia la reparación o cuando considera que haciendo lo mejor que puede hacer no consigue un cambio, está en riesgo de abandonarse a lo que sea que le esté afectando.

o Como cuando alguien dice: “Bueno, pues si ya de todos modos nadie quiere estar conmigo, ahora sí les voy a dar motivos verdaderos para no quererme”.

• Pero la soledad tiene sus riesgos:

o Diferentes estudios señalan que la soledad tiene un impacto negativo muy importante en la salud y bienestar de las personas.

o Los reportes indican mayor deterioro cognitivo (especialmente al llegar a la vejez), depresión e incluso mortalidad prematura.

¿Qué hacer?

• Reconoce:

o Mucha gente piensa que se va quedando sola por no tener temas de conversación o no poder hacer amigos con facilidad, pero valdría la pena que cada uno se pregunte si parte del problema no será la falta de autorregulación emocional a través de reacciones impulsivas, exageradas o de estancamiento en estados emocionales como el resentimiento, por ejemplo.

• Aprende:

o Qué son y cómo funcionan las emociones así como cuáles son las estrategias de regulación emocional que podríamos implementar en nuestras vidas.

• Practica:

o Los rasgos y comportamientos que caen en el espectro de la amabilidad son cada vez más valorados socialmente. Pero cuesta mucho ser amable si se está ansioso, deprimido o si se tiende a interactuar con impulsividad con los demás.

• Atiende:

o La salud mental tiende a ser un aspecto infravalorado, pero tiene tanta importancia como cuidar la salud física o financiera, por ejemplo.

Querer hacer algo no siempre es motivo suficiente para hacerlo de inmediato.

Siempre conviene pensar y luego actuar, y no al revés.