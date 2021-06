Nuevo ciclo escolar podría iniciar a finales de agosto: Delfina Gómez

El nuevo ciclo escolar podría iniciar a finales de agosto, señaló la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, quien detalló que actualmente son 15 estados los que han gresado a clases presenciales de manera voluntaria.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la maestra dijo que la iniciativa de volver a las aulas es de manera voluntaria y responde a la necesidad principalmente afectiva en los niños; no obstante son 11 estados los que han decidido no regresar a clases presenciales hasta el mes de agosto.

23 municipios y alrededor de 27 mil 400 estudiantes y un promedio de 298 trabajadaores han vuelto a clases. 154 municipios están trabajando en escuelas comunitarias.

Aunque resaltó que la decisión de los padres está dividida entre quienes quieren el regreso presencial y quienes no, reconoció el esfuerzo de los docentes, pero dijo que no hay como clases presenciales.

A la fecha dijo son en promedio 35.6 millones de niños los que han regresado a las aulas, y señaló que lunes próximo podría estar listo el calendario del próximo ciclo escolar que iniciaría a finales del mes de agosto.

Reconoció que la falta de conectividad o recursos para acceder a ella dejaron a algunos niños en rezago, por lo que el mes de julio se considerará para poner al corriente a quienes se vieron afectados.

Argumentó que la mayoría de los maestros que no han regresado deberan hacerlo en agosto, pero tambien dependerá de la pandemia, pues dijo ésta no está controlada. La intención es que todos regresen en agosto, dijo.

Con respecto a las escuelas que fueron saqueadas, señaló que hay 12 mil millones de pesos dentro de la partida conocida como "La escuela es nuestra", para 53 mil 400 escuelas de educación básica.

En el caso de los gobiernos estatales reconoció su apoyo y el de los padres de familia para dar mantenimeinto a las escuelas.

Con respecto a la deserción no dio un número específico, pero con base a datos del INEGI señaló que son en promedio 2.8% de la población equivalente a un millón de alumnos en deserción. por ello dijo se ha solicitado a través de la Conago conocer la matricula real de escolares en cada entidad, dato que se espera tener a finales de julio.

¿Qué culpa tienen los niños de la situación que se está viviendo', así se cuestiona ante el posible rezago educativo, por lo que afirma no habrá reprobados, pero ante tal situación, se va a sugerir que los maestros pasen con su grupo al siguiente grado pues los conocen y saben cómo han avanzado.

La maestra reconoció la labor de sus compañeros y el cariño que ponen en la enseñanza así como el esfuerzo en comunidades en donde no hubo conexión y ellos la buscaron.

Finalemente respecto a los libros de texto dijo, no queremos falta de rigor en la revisión de los libros, por lo que no habrá cambio en los materiales para el siguiente ciclo, sin embargo se están revisando materiales, para no ser inmediatistas, dijo.