AMLO, cada vez más agresivo: Reyes Heroles

En “Así las Cosas con Carlos Loret de Mola”, el escritor, Federico Reyes Heroles, habló acerca de su libro “Ser Liberal. Una opción razonada”, en el cual se pregunta qué es ser liberal, fuera de partidos y coyunturas.

Destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no es un liberal ya que no cumple con los requisitos básicos para ser uno. Puso como ejemplo las creencias religiosas del presidente y explicó que la mayoría de los liberales buscan que no se utilice la religión en la política.

De igual manera, mencionó que el presidente López Obrador no se ha dado cuenta del poder que tiene la aspiración y explicó que existe un estudio en el que el 85% de los mexicanos se considera clase media, por ello, destacó que el haberse lanzado en contra de la clase media, le va a costar al presidente.