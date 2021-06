Consulta quedaría resuelta a más tardar en agosto: Arturo Zaldívar

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aseguró en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco que a más tardar en agosto quedará resuelta la consulta sobre el artículo 13 transitorio de la Ley Judicial que amplía su mandato dos años.

Recordó que tras la publicación de la Reforma Judicial, la más importante en los últimos 25 años, adicionalmente se publicó el artículo 13 transitorio que provocó debate y cuestionamientos.

Por ello dijo anuncié que “voy a hacer uso de una figura extraordinaria que está en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, de hacer una consulta a trámite para que ministras y ministros decidamos qué camino tomar con ese transitorio y resolver si es constitucional o no”.

Señaló que espera sea una resolución rápida por lo que el próximo lunes la presentará al pleno a fin de que se turne a un ministro y para su revisión, quien dictará cuánto le llevará el proceso para así poder fijar una fecha que sería en julio o agosto a más tardar.

La decisión fue tomada dijo, debido a lo costoso que era para el poder judicial esperar una acción de inconstitucionalidad, además de todos los cuestionamientos en su contra, pues señala “mi único compromiso es con la Constitución”, pues aseguró “yo no podía hacer nada hasta que no fuera publicada”.

Señaló que se fue generando un ambiente de tensión sobre la independencia de poder judicial que no tenía nada que ver con el transitorio, por ello, para tener paz de instrumentar la Reforma Judicial dijo, "es necesario que esto se resuelva y no seguirme distrayendo con críticas infundadas”.

En este procedimiento dijo, no hay partes, es extraordinario y no puede haber impedimentos ni excusas, no me voy a excusar pues este procedimiento tiene a trámite cuidar la autonomía del poder judicial y como presidente de la Corte y la Judicatura dijo es una de mis obligaciones por lo que votaré y acreditaré como siempre lo he hecho, es mi compromiso con la Constitución, aseguró.

Recalcó que el Poder Judicial Federal está actuando con independencia y honor defendiendo los derechos de todos. "Tenemos una división de poderes clara y contundente, es una pena que por ignorancia o mala fe se trate de desprestigiar al poder judicial con este tema”, por ello reiteró que es importante que se resuelva de manera pronta.