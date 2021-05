Biden pide respuesta a origen de coronavirus como político: Antonio Lazcano

El presidente Biden está pidiendo una respuesta como político, busca elementos para que el debate vaya en otro sentido, afirma el científico miembro del Colegio de México, Antonio Lazcano, luego de que el presidente de Estados Unidos pidiera respuesta al origen del SARS-Cov-2

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Lazcano señaló que no es la primera vez que esto ocurre y recordó los absurdos y racistas dichos del ex presidente Trump al referirse al virus Chino, que provocaron una respuesta racista contra los chinos, lo que comparó con lo ocurrido hace 40 años con el VIH y que la presunción de su origen en la comunidad homosexual provocó agresiones y asesinatos en Estados Unidos, principalmente.

Lazcano detalló que el documento que preparó la OMS, aunque no dejó satisfechos a muchos, examinó cuatro posibles orígenes del virus:

Uno que el virus hubiera brincado directamente de murciélago a humanos, lo que era posible

Dos que hubiera brincado de murciélagos a un intermediario mamífero y de este al humano, lo cual fue considerado de posible a muy probable.

Tres que hubiera llegado o se hubiera dispersado de China en alimentos congelados, calificado como posible.

Cuatro, que hubiera escapado de laboratorio, lo que fue considerado de posible a improbable.

Por este tipo de calificaciones dijo "no se puede ser absolutamente categórico en hacer una afirmación".

El científico resaltó la importancia que la gente da a la teoría conspiratoria, no obstante asegura que aclarar de dónde salió el virus servirá para tener mayores precauciones y evitar posibles epidemias o pandemias, pues la comunidad de murciélagos son un grupo de enorme, los hay en todos lados y todos tienen diversos tipos de coronavirus.

Dijo también que aunque “el gobierno chino ni es tan democrático ni tan transparente, basta ver la represión de periodistas para saber que tiene una reputación ganada de ocultar datos”, pero es parte de su secrecía, por lo que el debate considera sigue abierto; no obstante recordó a 40 años aún no se sabe bien a bien el origen del ébola, por lo que no es fácil tener respuesta para Biden.