Ana Bolena: la reina decapitada

Gabriella Morales-Casas, Royal Specialist de Editorial Televisa (Vanidades y Caras). Editor-at-large de Caras México. Co conductora especial en la boda real de Harry y Meghan por Las Estrellas. Especialista de Netflix Latinoamérica para The Crown.

• Les vamos a contar TODA la historia de Ana Bolena, esta reina fue la segunda esposa de las seis que tuvo el rey de Inglaterra Enrique Octavo hace 500 años... Han habido libros, películas y hasta documentales que aseguran hasta nuestros días que era una zorra mezquina, adúltera, incestuosa y bruja, hereje y calculadora capaz de casi tumbar a un imperio.

• Pues bien, a 485 años de su decapitación supuestamente por todo lo anterior, una legión de historiadores modernos, fanáticas inglesas y de todo el mundo buscan redimir su imagen. Incluso, el Channel 5 de la cadena BBC estrena en Inglaterra este viernes una serie basada en ella, con una actriz afroamericana, en la que prometen decir, ahora sí, la verdad y demostrar que fue víctima de un complot por los consejeros del rey y que es una mártir religiosa y una mujer adelantada a su tiempo que fue asesinada por pensar, por tener ideas políticas y no cumplir con su deber, que era darle un varón a la corona. Para hablarnos de esta historia y de la fascinación que sigue causando en la televisión y el cine la figura de Anna Bolena, invitamos a Gabriella Morales- Casas.

¿De dónde salió Anne Boleyn?

• Hija del diplomático de amplia carrera en la Corte Tudor, Thomas Boleyn, y de Elizabeth Howard, una importante noble del linaje de los Lancaster.

• A los 13 años fue asignada como dama de la Archiduquesa de Austria Margarita, donde estudió francés, arte y filosofía, algo que no era común para las damas de la época.

• A los 18 fue dama de la hermana del rey, Mary Tudor, a la corte de Francia, donde se quedó con la reina Claudia, esposa del joven nuevo monarca Francis I (Francisco Primero).

Lo que todos dicen

• Ahora, de acuerdo a la historia oficial que conocemos, Anne regresó de Francia, que supuestamente era una orgía cotidiana de constantes bacanales y ella habría sido una disoluta declarada, y desde entonces decidió que le iba a bajar al rey a la poderosa Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos Isabel y Fernando, y la Corona más importante de Europa en aquel tiempo, hablamos de 1514, principios del Siglo XVI, a punto de entrar en el Renacimiento…

• Y no solo lo planeó, sino que lo consiguió en menos de 10 años, metiéndosele al rey por los ojos y negándosele en cuerpo y obsequios hasta hacerlo caer. Eso dice la historia… y la serie Los Tudor, y las películas Anna de los mil días y La Otra Bolena.

• Todo esto, es absurdo, PERO ADEMÁS ES MENTIRA. El último libro de la historiadora británica Hayley Nolan: “Ana Bolena: 500 años de mentiras” es un ensayo contundente sobre todas las falsedades y maquinaciones perpetradas en su contra por sus enemigos políticos para que cayera de la gracia de su esposo, el volátil rey Enrique VIII.

• Este libro, con datos duros y muy serios, se une al trabajo de Lauren McKay, Eric Ives y Smithsonian Museum para probar que su interés por permanecer como reina consorte de Inglaterra era promover las ideas religiosas de la Reforma Evangélica, que por entonces hervía en la Europa medieval con el movimiento impulsado por Martín Lutero. Anne quería hacer una diferencia social en Inglaterra como evangélica de primera generación.

¿Fue una trepadora?

• No, porque era aristócrata, hija de un importante diplomático y una chica educada del círculo de la Corte.

• La realidad de Anne y su juego en la Corte es que era reformista moderada, o sea que estaba en contra del poder político y económicos de la Iglesia Católica y algunas prácticas que consideraba abusivas.

• En realidad, Anna era una herramienta política para Enrique justo por evangélica: Él quería ser la cabeza indiscutible de su reino y para eso, era preciso despojarse del poder de Roma, que tenía un gabinete diplomático (tipo la ONU de hoy) llamado El Sacro Imperio Romano Germánico que podía excomulgar y desconocer reyes por recomendación del papa en turno.

• ¿Y quién era el jefe de este imperio? Nada menos que el rey ultra católico de España: Carlos V, quien estaba furioso porque Enrique había anulado sin permiso de nadie su matrimonio con la tía de Carlos V, Catalina de Aragón, y de paso volvió ilegítima a la hija de ambos, María Tudor. La realeza siempre ha sido una telenovela.

Enrique y Ana

• Cuando Anna regresó a Inglaterra, y se fugó con su novio Henry Percy, el rey se enfureció y la mandó un año de vacaciones al castillo de Hever, residencia de los Bolena.

• Anna ya tenía 23 años y seguro que Enrique la vio con buenos ojos… a partir de aquí comenzaron la correspondencia.

• Entre su juventud y sus ideas reformistas Anna era ideal para reemplazar a la obsoleta Catalina o Katherine, con quien Enrique ya traía pleito por anulación de matrimonio desde hacía meses.

• Además: Enrique había tenido como amante favorita a MARY BOLEYN, la hermana mayor de Anne.

• Si alguien ya estaba en medio de los reyes era Mary. Esta es la primera evidencia de que Anna no fue quien los separó. Por cierto, que los rumores de que uno de los dos hijos de Anne eran de Henry… Es posible, ya que como premio a sus “servicios” se le asignó matrimonio con Lord William Carey mientras seguía en el lecho real. Cuando Anne apareció en el mapa de Henry ya había jubilado a Mary.

¿Amor o acoso?

• Las 16 cartas de amor de Enrique a Ana que se conocen y se exhiben en Inglaterra, el rey es bastante impertinente y hoy en día sería considerado notablemente acosador, mientras que ella lo manda a la friendzone en varias ocasiones.

• Pero era tal la creciente insistencia que acaba cediendo… ¿Quién se iba a atrever a decirle que no al rey de Inglaterra sin consecuencias? Además, en este periodo, Enrique no era gordo, sino joven, atlético y en su mejor momento físico.

• Enrique o Henry era conocido además por su carácter impulsivo, violento y voluble, como todos los reyes medievales, pero, además, existía el atenuante de su accidente cerebral… Según esto, su carácter era así porque tuvo dos golpes jugando caballería; el primero de joven y el segundo ya maduro; ambos en el lóbulo frontal.

• Se comprobó que Enrique ya era bastante sociópata desde mucho antes del primer accidente, producto de su infancia estricta y la prematura muerte de su madre.

• Pasaron 7 años para que Anne y Henry se casaran, en 1533, en secreto, una vez anulado el matrimonio con Katherine; el 29 de mayo de ese año fue coronada nada menos que con la corona morada de St Edward’s, esa que tiene la reina Isabel II ya que solo la puede usarla el monarca. Para entonces, Anna ya estaba embarazada nada menos que de Elizabeth, quien sería la reina Virgen o Gloriana, Elizabeth I

Las mentiras sobre Anne

• Cuenta la leyenda que Anne lo engatusó que no le dio la prueba de amor como chantaje y que le devolvía todos sus regalos… En realidad quien hizo eso tiempo después fue Jayne Seymour, el reemplazo de Ana, ¡que era su prima!, una noble que ya pasaba de los 27 años –una edad en la que entonces se consideraba “solterona” y sin futuro a una chica–

• Jayne lo hizo azuzada por el canciller Thomas Cromwell y el duque de Suffolk Charles Brandon, los hombres de confianza de Enrique.

• Ellos no soportaban a Anne por dos razones: por su influencia política sobre Henry y por sus propuestas sociales que incluían la famosa Ley de los Pobres, que proponía utilizar el dinero de la disolución de los monasterios católicos para usarlos como refugio de los indigentes y madres solteras.

• Anne había hecho estudios superiores en Francia, algo que ninguna mujer tenía en esa época, excepto las nobles de la corte de Versailles.

• Cromwell quería ese dinero para financiar una guerra contra Francia y como además quería hacer alianza con España, que era el reino más poderoso del mundo, pues se tenía que deshacer de la “hereje reformista de Anna” para ganar influencia sobre Enrique y que usara la lana en la guerra...

• Entre las maquinaciones de Cromwell y Suffolk, los ojitos de Jayne y que la pobre Anna dio a luz a un bebé varón muerto a los 8 meses, Henry se hartó de ella… eso y la falta de empatía de Enrique Octavo, en general, en la vida, hacia los demás.

• Obsesionado con un heredero hombre para afianzar la dinastía Tudor que era relativamente nueva, Enrique necesitaba una nueva mujer fértil que pudiera darle un varón vivo.

El presunto incesto

• Cromwell montó un caso en el que reclutó a varios hombres de la corte cercanos a la casa de Anna, levantándoles cargos como amantes de la reina; entre ellos, uno de los pretendientes de sus damas, un joven músico gay que amenizaba las fiestas con violín y hasta el hermano de Anna, el duque de Rochford, George Boleyn.

• Esta es una de las anécdotas que más retratan las películas y es la peor de todas: primero porque es perverso y segundo porque George no tuvo hijos en su matrimonio, por lo cual no estaba probado que fuera fértil. Por otro lado, Anne y George eran bromistas y cariñosos como lo muestran sus cartas y no temían abrazarse en público, algo que los cortesanos ingleses no soportaban. (¿Les recuerda esto a Diana de Gales?)

Una ejecución artera

• Los 9 hombres imputados fueron torturados para confesar, incluso, el propio Enrique Octavo entrevistó personalmente a tres de ellos antes de mandarlos al cadalso, pero a Anna ni siquiera le preguntó si era cierto aun cuando la vio una noche antes de ser arrestada.

• De acuerdo a la biografía de Lauren McKay “Among the Wolves of Court”, Anna mandó llamar a su capellán Hugh Latimer para hacerle prometer que cuidaría a Elizabeth hasta su adultez… y así lo hizo, fue su consejero real cuando llegó a ser reina.

• Bueno, pues el reporte del embajador español, Estauce Chapuys, un hombre poco conflictivo, pero acérrimo enemigo político de Anna, cuenta en los reportes diarios que le enviaba al rey Carlos V y que subsisten en España, que no solo Anna fue acusada injustamente, sino que confirma que Seymour fue usada por Crowmwell y sus aliados para acelerar la caída de la reina consorte; entre los traidores a Anna estaba su tío, el duque de Norfolk.

• La mala fama de los Bolena incluye al padre de Anna, Thomas, de ser partícipe de su caída, pero de nuevo, los hechos recientes presentados por Eric Ives, Hayley Nolan y Lauren McKay muestran que él se retiró del Consejo del Rey en protesta por las acusaciones a sus dos hijos y que intentó defenderlos antes de autoexiliarse al castillo de Hever para evitar verlos morir.

• Anne fue encarcelada en la Torre de Londres el 2 de mayo de 1536, tres años después de su coronación. El 19 de mayo de 1536 (hace 485 años) fue ejecutada en el patio.

• La decapitación fue por espada y no por hacha y se contrató a un experto francés, esto no por compasión sino por presión del Arzobispo de Canterbury.

• Enrique Octavo se casó al día siguiente del asesinato de Anne con Jane Seymour.

• Jayne le dio el hijo varón que tanto anhelaba, quien llegó a ser el rey Eduardo VII pero que murió al año de su reinado, con apenas 16 años. Sabedor de que su hermana mayor Mary era católica, dejó a Jayne Grey, su prima escocesa (descendiente de los Stuart) como heredera al trono… le duró 9 días, porque Mary marchó a Londres junto con su hermana Elizabeth (la hija de Anna) y recuperó el trono para los Tudor. Al morir Mary, dejó como heredera a Elizabeth, quien gobernó por 45 años.

La leyenda de Anne Boleyn

• La reina Ana Bolena fue enterrada en el cementerio de San Pedro Víncula en la Torre de Londres, donde no se tiene certeza si sus restos permanecen.

• De su cuerpo hay muchas historias; la primera es que sus damas recogieron su cabeza y su famoso collar de perlas con la B de oro, y que la envolvieron junto al cuerpo en sábanas de seda para enterrarla en un sitio desconocido; la otra versión es que Lord Kensington, el responsable de la Torre de Londres, enterró su cuerpo en la capilla como se hacía con los nobles ejecutados (pero sin cabeza, como era costumbre, esta era arrojada a los cerdos).

• El otro misterio es el de su aspecto. Nadie sabe realmente cómo lucía, puesto que Enrique mandó quemar todos sus retratos, expropió el Castillo Hever de la familia Boleyn y saqueó todo.

• El único retrato que conocemos de ella es el que se encuentra en la Nationa Portrait Gallery de Londres, sin certeza del autor ni la fecha, pero por la técnica se deduce que es de 100 años después de la muerte de Anne.

• Varios grupos de fans de Bolena solicitan a la Corona británica que exhumen de nuevo los restos y hagan una prueba de ADN con los descendientes de Margaret Tudor (hermana de Enrique VIII) y verifiquen si corresponden a los de Elizabeth I.

• También solicitan que Anne sea removida y colocada en St George Chapel o la Capilla de Westminster como reina madre.

• Este viernes se estrena en Inglaterra (y quienes tienen antena) la nueva serie del Channel 5 de BBC protagonizada por la actriz afrodescendiente Jodie TurnerSmith, que ha causado revuelo en Inglaterra no solo porque sería la primera Ana Bolena blind color, sino porque promete, ahora sí, tumbar la fama machista que la reina infame ha cargado por siglos.