El duelo bloqueado

Angeles Wolder, directora y fundadora del Instituto Ángeles Wolder, profesora y terapeuta de Descodificación Biológica. Licenciada en Kinesiología (Fisioterapia) por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en Antropología Social y Cultural por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Además, es autora de los libros El arte de escuchar el cuerpo (2016) y El reflejo de nuestras emociones (2019).

Les vamos a decir cómo puede afectarte un duelo bloqueado ¿Por qué es tan importante pasar por este proceso y aprender del mismo?

En el día a día todos tenemos pérdidas más o menos intensas.

• Ejemplos: el cuerpo y sus capacidades cambian, la pareja se agota, los hijos se marchan, tenemos mudanzas, cambios, no somos los mismos cada día, pero nos cuesta aceptar.

• Y todo es cíclico. Hay épocas en que todos son troncos caídos, y otras en que vemos a los árboles en un bosque frondoso. Pero, para poder ver el bosque, necesitamos levantar la mirada, respirar profundo, soltar lastre e ir hacia adelante.

El duelo:

• Es un proceso que acompaña a la pérdida en nuestras vidas, pero puede convertirse en un problema de salud cuando queda bloqueado.

• Para nuestro inconsciente es importante tener las experiencias vividas metabolizadas e integradas y para que eso ocurra hay que aceptar, soltar y retomar la vida con energía.

¿Por qué se bloquea el duelo?

• Nuestra mente nos lleva a pensar en aquellos que han perdido una persona próxima. Sin embargo, las pérdidas asociadas al duelo no se limitan a la muerte de un ser querido. Quien está pasando por una patología también vive su propio proceso de duelo cuando tiene limitaciones y pérdidas funcionales (personales, laborales, familiares, económicas y sociales). Lo mismo ocurre cuando el cuerpo cambia con los años y ya no se puede hacer lo mismo que antes. Otros pueden sentir una pérdida de pareja, de estatus, de casa, de mascota, de país, de ciudad, de empresa, de amigos, etc.

• El hecho es que por vivir en una fantasía dejamos de vivir lo que sí tenemos. No abrazamos la vida tal cual es. Tenemos en nuestra mente que las cosas deben ir de una determinada manera, pero no están funcionando como esperamos. Entonces, luchamos, sufrimos, peleamos… aumentando así nuestra actividad conflictual.

• Resultado: conflicto, dolor, inestabilidad emocional, disgusto, tristeza, rabia, etc.

• A veces se establece una forma de pensamiento en que la persona no puede salir del dolor, del vacío, de la amargura, por un hecho que no puede aceptar. Así es IMPOSIBLE CERRAR. Pero nosotros no somos solo nuestros pensamientos y podemos aprender a dialogar con ellos para que nos afecten lo menos posible.

Las enfermedades de las pérdidas:

• Desde la Descodificación Biológica entendemos que cuando la persona vive conflictos emocionales entra en estrés, de un tono muy específico, que afecta directamente a la psique, al sistema nervioso y al cuerpo. Por lo tanto, es sumamente importante aprender a autorregularse emocionalmente. Y eso solo puedes conseguirlo tú mismo/a, empezando a proyectarlo desde dentro hacia afuera.

Ejemplos de experiencias y enfermedades/síntomas:

• Separación: reacción en la piel, crisis de ausencias, olvidos, despistes. Grado mayor: Alzheimer, demencia

• Alejamiento, falta, ruptura de contacto: caída del cabello, alopecia

• Pérdida: ovario, testículo y comportamiento hiperfemenino o hipermasculino

• Pérdida de territorio: corazón

• Sobrepasado por la historia: miocardio

• No ser la escogida (por la pareja, los amigos): venas coronarias

• Frustración afectiva y sexual: cuello del útero y vagina

• Contrariedad de movimiento: Parkinson (enfermedad del duelo no realizado)

• Pérdida de la descendencia: próstata

• Desvalorización: (pérdida del trabajo, no ser capaz) sistema musculoesquelético

• Estrés intenso: insomnio, descenso de peso sin motivo aparente, fatiga, rumiación

• Miedo a la muerte: ansiedad, ganglios linfáticos (defensa)

• Separación brutal: reuma, dolores de huesos

• Pérdida de bienes: páncreas, hígado. Steve Jobs

• Pérdida de protección al otro (hijo, pareja, hermanos, padres): glándulas mamarias. “Madre Teresa”

¿Hay un duelo que duela más?

• Te propongo que no compares la intensidad de la pérdida, sino que elabores cada una de ellas. Por ejemplo, el duelo de los seres queridos. Nos podemos anticipar y despedirnos viviendo una vida plena con ellos.

• El miedo a la muerte del ser querido es algo muy común en familiares de pacientes oncológicos. Nos aferramos a ese ideal y queremos condicionar la historia. Esto acaba generando un bloqueo en la vida, que te impide avanzar.

Como aceptar y seguir adelante:

• La aceptación es la última etapa del proceso. Las pérdidas primero tienen que doler para poder vaciarlas. La tristeza nos quita la energía y nos da un margen de tiempo para centrarnos en la despedida.

• Luego habrá un tiempo de reflexión para ver lo que has ganado, lo que te llevas puesto y en que tu vida es mejor a partir de la elaboración (pondré ejemplos de “mejor” en la vida).

El papel de la Descodificación Biológica:

• Cuando tratamos los duelos desde la Descodificación Biológica, podemos acompañar a personas que pueden dar un gran salto y avanzar, solventar patologías físicas, trabajar los conflictos y reincorporarse a su propia historia. Aprender a ver el potencial de su vida en el instante presente. Pero sabemos que ante una enfermedad hay un cambio de estatus físico y emocional que suele caracterizarse por la frustración, la tristeza, la disminución de la autoestima, la inseguridad y hay que manejarlo.

Aceptar esto es signo de que ha habido una transformación inmensa a lo largo de la enfermedad.

La vida es transformación y trascendencia. Todos acabaremos marchándonos.

• Agradece todos los días a la vida y siéntete creador de tu propia transformación.

• Observa que puedes hacer por tu propia vida aquí y ahora.

• Es un momento de crear valor en la vida y no de vivir detrás persiguiendo el valer. Valgo por lo que tengo o lo que hago y si no lo tengo sufro.