Exigimos al Presidente que saque las manos del proceso electoral: MC

Exigimos al Presidente que saque las manos del proceso electoral, es el reclamo del coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, quien señaló también a la Fiscalía de abrir una carpeta de investigación sin pruebas en contra de Samuel García, candidato a la gubernatura de Nuevo León, quien es investigado por financiamiento ilícito en su campaña.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Castañeda sostuvo que antes de conocer la noticia de la investigación en contra de Samuel García, MC había explicado en rueda de prensa cómo han arreciado los ataques contra sus candidatos.

Sorprende la manera en que el gobierno de la República está tratando de intervenir en el proceso electoral, pero “ayer se volaron la barda”, lo que buscan es intervenir en el proceso, y utilizar de manera facciosa los elementos del estado para influir en el proceso electoral lo que dijo es inadmisible.

Es faccioso dijo Clemente, “que teniendo tantos problemas la Fiscalía haya emitido un boletín contra un candidato cuando dijo tenemos las calles una guerra contra el primer organizado que amenaza a la población civil. Lo que intentan es obstaculizar el crecimiento del candidato generando zozobra en el ambiente electoral”.

Clemente Castañeda reiteró lo dicho por el candidato a la gubernatura de Nuevo León, quien dijo estar dispuesto a cualquier investigación, sin embargo señaló que lo único que hizo la Fiscalía es abrir una carpeta sin pruebas, con supuestas denuncias, pues “si quisieran una investigación lo harían de manera discreta”.

Sostuvo que han sido muy cuidadosos con el gasto público y aportaciones, por lo que no tienen ningún problema con la fiscalización, por lo que dijo solicitaran a las autoridades claridad sobre lo que se investiga y “no vamos a parar la campaña vamos a redoblar esfuerzos”, señaló.

Y recalcó “le pedimos al gobierno de la República y al presidente en particular le exigimos que saque las manos del proceso electoral”, pues señaló que no se da cuenta que la manera en que intervienen en particular en NL ponen en riesgo las el proceso electoral federal, por lo que pidió piso parejo para los candidatos y libertad de voto para los ciudadanos.