Beauty gadgets caseros: cepillos, rodillos, ¿funcionan?

• A poco más de un año de iniciada la pandemia, muchos nos vimos con la necesidad y posibilidad de permanecer en casa lo más posible, con esto nuestro tiempo en internet se incrementó y nuestra posibilidad de acudir a un spa o a una clínica disminuyó, resultado: un bombardeo enorme de información sobre cientos de aparatos que prometen resolvernos cualquier problema relacionado con nuestra piel y haciendo de nuestro skincare una rutina mucho más compleja (y costosa)

RODILLOS FACIALES:

• De jade, zafiro y cualquier otro mineral…. Prometen ayudar a mejorar la absorción de las cremas, disminuir hinchazón y otros beneficios. Si lo colocas en el refrigerador puede provocar una sensación agradable y así¡, sí puede contribuir a disminuir el edema (hinchazón) sobre todo al despertar y alrededor de los ojos. Beneficio de uno u otro material (o mineral) no existe.

• Diferencia real contra aplicar tu crema con las yemas de los dedos? Ninguna realmente.

LÁMPARAS LED:

• Existen desde mascaras faciales completas, lámparas de mano de diferentes formas y tamaños incluso gorras! Indicaciones: desde rejuvenecimiento facial, tratamiento de alopecias, incluso para combatir el acné. Las lámaras LED pueden emitir diferentes longitudes de onda y con esto tener distintos efectos terapéuticos. Particularmente el espectro de luz azul puede ayudar a disminuir el crecimiento del Cutibecterium acnes y la luz roja al crecimiento del pelo. En dermatología también se usan para estos propósitos, la diferencia radica en el tamaño del dispositivo y la cantidad de energía que puede entregar. Veredicto? A Favor! Es importante que preferentemente antes te valore el especialista para darte su visto bueno y que seas muy constante para que sea de utilidad.

CEPILLOS FACIALES:

• Llevan muchos años en el mercado y hemos observado su evolución, con movimiento y sin ello, de cerdas sintéticas y ahora de silicona. La realidad es que en general los dermatólogos no estamos muy a favor de la exfoliación mecánica ya que culturalmente está muy arraigada a la población mexicana y es causa de diferentes problemas cutáneos, el más común: el oscurecimiento de la piel por la fricción. Mi recomendación oficial es: si no tienes ningún problema en tu piel, adelante y procura usarlo no más de 3 veces a la semana, con mucha suavidad! Trata tu piel como si fuera limpiaras una pieza de porcelana fina, no un sartén sucio.

MICRONEEDLING:

• Recientemente algunas pacientes me han preguntado al respecto. Consiste en rodillos que tienen pequeñas agujas para realizar numerosas y diminutas perforaciones en la piel con el propósito de accionar los mecanismos de reparación de la piel y con esto incrementar la síntesis de fibras de colágeno. La realidad es que este mecanismo es uno nuestros favoritos para mejoría de la textura de la piel; la diferencia es que en las clínicas lo realizamos a mayor profundidad, bajo anestesia tópica y con la correcta técnica de asepsia y antisepsia, que este último punto es el más importante por el cual no recomiendo que adquieran este tipo de dispositivos para realizarlo en casa, ya que el riesgo que adquieran infecciones cutáneas no es despreciable y si lo que querían era ahorrarse la visita al médico saldrá aún más costoso.

EXTRACTORES DE PUNTOS NEGROS:

• Muchos de ustedes son fanáticos de observar videos y programas donde extraen la queratina acumulada de los poros, la práctica médica se llama “extracción de comedones”. Creo genuinamente que es un procedimiento que debiera realizarse en manos de profesionales pero acepto que algunos de estos sí pueden contribuir a acelerar la mejoría en los pacientes con acné no inflamatorio en conjunto con el tratamiento apropiado. El veredicto es a favor, pero con reservas. Muy importante seguir las indicaciones del médico y del fabricante para no causar ningún tipo de lesión y no agravar el cuadro clínico. Son útiles más no indispensables.

DEPILACIÓN LÁSER CASERA:

• La primera vez que me enteré que existían mi respuesta inmediata fue un no rotundo, sin embargo, he cambiado de opinión. Particularmente la de marca Phillips parece efectiva y sobre todo segura. Veredicto: a favor! Pero siempre será rebasada en capacidad por una depilación láser profesional. Mis recomendaciones para realizar foto depilación en general son: evitar siempre hacerlo con la piel bronceada, no arrancar el vello en todo el tiempo que dure el tratamiento y acudir a un especialista ante cualquier eventualidad.

GALVÁNICAS Y RADIOFRECUENCIA:

• Estas han cobrado enorme popularidad, algunas anunciadas en telemercadeo otras de sistema piramidal. Mencionan dos mecanismos principales: la activación muscular y mejorar la flacidez facial. La realidad es que la cantidad de energía que pueden entregar a la piel es muy limitada para poder lograr producir una verdadera neo colagenesis (producción de colágeno), pero sí suficiente para mejorar la microcirculación facial. Los pacientes pueden observar si son muy contantes, cierto grado de mejoría en líneas finas pero el efecto tampoco es muy duradero. Veredicto: no a favor, no en contra. Me parece que el costo no lo justifica ya que no logra sustituir procedimientos profesionales pero sí puede complementarlos.