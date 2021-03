El INE le tiene fobia a Morena: Ignacio Mier

En “Así las Cosas con Carlos Loret de Mola” el coordinador de los Diputados de Morena, Ignacio Mier, aseguró que el Instituto Nacional Electoral debe de tener imparcialidad y apego a la legalidad.

Destacó que el órgano electoral tiene fobia de Morena debido a que están empeñados en obstaculizar los proyectos de la 4T con el acuerdo que se discutirá hoy en el INE por el que pretenden cancelar la candidatura a más de 60 candidatos morenistas.

Por ello, pidió a los consejeros que lean y que se apeguen a las atribuciones que les corresponden y que no invadan las que no les incumben. De igual manera, destacó que Morena no pretende eliminar al INE pero que se discutirá si debe de haber un juicio político encaminado a la destitución del presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova y del consejero electoral, Ciro Murayama.