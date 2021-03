¿Vale la pena seguir soñando por este país?, Así no: Eufrosina Cruz

“Mis ojos no han parado de llorar mi cabeza no logra entender de coraje, de impotencia ¿Qué se le dice a un niño de diez años que le han arrebatado a su mamá? Una mujer que su único pecado fue querer se presidenta municipal”, así expresa Eufrosina Cruz, activista y política su pena tras el asesinato de Ivonne Gallegos, candidata por el PAN a la alcaldía de Ocotlán de Morelos, Oaxaca.

En "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Eufrosina compartió: En estos días me ha dolido tanto ser mujer, ¿A quién le hacemos daño, a quién le estorbamos, por qué nos arrebatan nuestros sueños? Son las preguntas sin respuesta de Eufrosina quien recuerda a Ivonne, una mujer de 40 años que asegura andaba sola por que no andaba en malos pasos.

Ivonne Gallegos recuerda Eufrosina hace diez años fue diputada local, impulsora de sanciones de mayor peso contra feminicidios y contra las agresiones a mujeres, fue directora de Instituto de Capacitación del Gobierno del estado desde donde impulsó nuevos oficios, fue la encargada para la atención de alerta de género en Oaxaca, era una feminista apasionada que amaba la libertad y su mensaje era “tenemos que seguir soñando por nuestra libertad”, a quien hace seis años le arrebataron a tu esposo lo asesinaron y la justicia no le dio respuesta. Queda un niño sin mamá y sin papá. ¿Qué se le dice a ese niño?

"Exijo a la Fiscalía del estado, al gobierno de la República que tienen que ayudar no sólo a Ivonne, las que seguimos vivas no tenemos derecho de parar, a nombre de ellas tenemos que dar respuesta porque así no, así no se sueña, así no se vale, recalca Eufrosina Cruz.