¿Vives enojado y por eso tus relaciones no funcionan?

Mario Guerra, tanatólogo, conferencista, business coach, psicoterapeuta

TW: @marioguerra

Todas las parejas tienen diferencias y discusiones. De hecho, discutir es una gran manera de comprender el mundo interior del otro y hacer ajustes para funcionar mejor cuando las cosas no van tan bien. Lo que no ayuda es vivir en un enojo constante y dejar que se enquiste como un resentimiento o hasta en la forma de rencor. ¿Por qué alguien viviría permanentemente enojado con su pareja y aún así se quedaría dentro de esa relación?

¿Qué es y para qué sirve el enojo?

El enojo es una emoción primaria.

Una de las funciones centrales del enojo como emoción, es:

• Posicionarnos en una postura de poder frente al otro.

• Para llamar su atención, marcar límites y ser respetados.

• Expresar nuestro desacuerdo acerca de algo que ha ocurrido (o no ha ocurrido) que transgrede la confianza implícita o explícita entre ambos.

• Necesidades insatisfechas, traición, frustración, dolor o injusticia percibidos.

¿Está mal enojarse dentro de una relación?

Enojarse es natural.

Lo que no ayuda es:

• Vivir enojado o enojada.

• Porque no quedan claras las razones de por qué estás así o algo no han hecho para reparar su relación.

• Expresar el enojo de formas dañinas o desproporcionadas a la falta cometida, manifestar enojo cuando lo que realmente se siente es otra cosa o usarlo como un arma.

• Como cuando uno de los dos no puede, no quiere o no sabe como expresar emociones más vulnerables como la tristeza, la decepción, la fragilidad o el miedo, por ejemplo.

• Cuando el enojo es una forma de venganza o castigo para el otro.

• O como cuando se usa para que el otro haga lo que uno quiere que haga.

• Como en el chantaje, para presionar.

¿Por qué te enojas con tu pareja?

• Porque hizo algo que no esperabas o dejó de hacer algo que esperabas que hiciera.

• La idea es que le manifiestes tu enojo, le digas lo que esperabas, resaltes lo que sucedió y a partir de ahí lleguen a acuerdos para que no vuelva a ocurrir algo similar o clarifiquen lo ocurrido, si es que realmente se trató de un malentendido.

Ahora bien. ¿Por qué vivirías en un enojo constante con tu pareja?

Razones que tienen que ver con tu pareja:

• Porque no cesa la misma conducta que lastima (a pesar de que ya tuviste claridad al decírselo).

• Porque muestra apatía o indiferencia hacia tu sentir, al transgredir tu confianza una y otra vez con diferentes conductas.

• Porque no asume su responsabilidad y suele culparte a ti de que la relación esté mal (como por ejemplo diciendo que de todo te quejas).

Razones que tienen que ver más contigo:

• Porque tu enojo es con alguna figura de autoridad de tu niñez, con alguna frustración que tienes por no lograr algo que quieres en la vida o porque no te sientes feliz.

• En este caso, desplazas ese enojo hacia tu pareja, frecuentemente porque es con quien convives y con quien puedes siempre, si eso es lo que buscas,encontrar razones para prender la mecha.

• Expectativas no cumplidas.

• Por ejemplo, si estás esperando que una pareja se haga cargo de todas tus necesidades, te preste atención todo el tiempo a ti y sólo a ti o no exprese su amor como tu dices que debería hacerlo.

• Porque a pesar de que todos buscamos el amor y la aceptación, a veces, una vez que se tiene, aparece el miedo a perderlo y entonces cualquier señal de invasión o intento de fuga, provoca tu enojo bajo la forma de celos.

• Porque tienes miedo a la intimidad del vínculo afectivo.

• De esto te das cuenta cuando tu pareja te da demostraciones de afecto, te quiere ayudar o cuidar y eso te enoja.

• El vínculo afectivo representa una amenaza y te defiendes enojandote sin razón aparente o por cosas que no son proporcionales o razonables.

• En vez de sentirte atraído y vulnerable ante tu pareja, te comportas como alguien cauteloso, desconfiado o enojado.

• Esto mantiene a la pareja a una distancia afectiva que te resulta menos amenazante.

Razones que podrían tener que ver con ambos:

• Si su patrón constantemente es de peleas, enojos y desacuerdos, es muy probable que al menos uno de los dos venga de un patrón familiar disfuncional.

• Pelean, no porque quieran, sino porque inconscientemente se sienten impulsados hacia lo que les resulta conocido o familiar.

¿Cómo suele reaccionar una persona ante el enojo constante de su pareja?

Posturas defensivas:

• Te devuelve parte de tu agresividad más la suya propia. Tu haces lo mismo y se genera una espiral de acusaciones, insultos y venganzas que parece no tener fin.

Indiferencia:

• Al darse cuenta de que nada de lo que te diga va a cambiar la situación, o francamente ya haber perdido interés en arreglar nada, se amuralla sobre sí mismo, a veces en una ausencia física o a veces en una emocional en donde incluso el silencio entre ambos se usa como un arma.

• Esta indiferencia no hace más que enojarte más y justificar el enojo que ya de por sí tienes.

¿Cómo lidiar con esto?

¿Tu pareja puede hacer algo para ayudarte?

• Necesitas pedírselo, pero no en un estado emocional alterado, porque eso invalida o desplaza el mensaje o petición que haces y despierta la defensividad.

• Que aclare, reconozca, cese de hacer o haga algo.

• Expresa necesidades más que quejas (lo que necesitas en vez de lo que hace o no hace).

• Pero escucha sus razones y objeciones.

• A veces tu pareja tiene buenos argumentos acerca de por que pasa lo que pasa. Ofrece la buena voluntad de la empatía y baja un poco tus defensas.

• Sin dejar de poner límites, por supuesto.

Hagan una tregua:

• Al menos para generar un espacio donde cada uno realmente escuche al otro y no busque defenderse o ganar un argumento.

•Recuerden que una negociación en pareja se trata de llegar al mejor acuerdo posible.

No traten de agotar todos los temas en una sola sesión:

• Manténganse en un punto a la vez y busquen soluciones o al menos entender cómo ocurre lo que ocurre. Una conversación profunda e importante a veces no termina de una sola vez y es necesario ir conversando de manera persistente.

Abran un espacio para el reconocimiento de fallas y para el perdón:

• Si ambos tienen la disposición, el perdón es imprescindible como el paso inicial para saber si pueden restablecer la confianza en su relación.

Pero... ¿Realmente es llegar a acuerdos lo que necesitas?

• Es necesario abrir aquí una pregunta final. ¿Será posible que tu enojo constante permanezca porque lo que no quieres es ya estar en esa relación, pero no quieres afrontar las consecuencias de ser tú quien la termine?