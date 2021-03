Mi única ambición, sacar a México del atascadero: Diego Fernández

Mi única ambición, sacar a México del atascadero en que se encuentra, así lo señaló el abogado panista, Diego Fernández, luego tras dar a conocer su incursión en Twitter.

Quiero entrar a las redes para tratar de influir en millones de mexicanos que no me conocen sobre todo en los jóvenes, las nuevas generaciones para que todos hagamos un compromiso de sacar a México adelante, aseguró en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

El abogado panista no negó tener personas que le apoyan en redes, pero aseguró que él revisará todo lo que se publique en su cuenta.

Fernández de Cevallos reconoció que desconoce el mundo de las redes pero se dijo listo para ellas y recalcó “no me propongo entrar en polémica ni tampoco ser un rufián en las redes sociales, lo único que quiero es dar mi punto de vista, voy a responder nada a nadie, lo que mi interesa es dar mi mensaje, mi opinión, mi criterio, mi crítica, mi apoyo a lo que yo vea bien apoyar a poyar a lo que vea mal cuestionar” y que digan a favor lo agradezco con reserva para no envalentonarme, en todo caso la crítica la dejo pasar porque no me va a lastimar”, aseguró.

Dijo que a los 80 años le parecería ridículo tener una ambición política personal, por lo que su única ambición dijo es “sacar a México del atascadero en que está y que no es culpa solo de este gobierno, pero bastante ha propiciado esta situación, que viene de lejos tiene muchas raíces”, por lo que dijo tenemos que luchar todos sobre todo los jóvenes por una realidad más justa más limpia más próspera.