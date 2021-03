Victoria Volkóva: Mi camino hacia el amor propio

Victoria Volkóva, Lifestyle, beauty influencer, playmate 2020, TEDx speaker, empresaria. Es una de las voces más influyentes de su generación y es activista por los derechos LGBT+. Fue la primera mujer transgénero en aparecer en una portada de Playboy.

IG: @vicovolkov // YouTube: Victoria Volkóva // TW:@vico_volkov

• México es el segundo lugar del mundo con más transfeminicidios (The Trans Murder Monitoring)

• Entre 2013 y 2018, hubo 473 homicidios de personas LGTBI+, de los cuales 261 eran mujeres transgénero

• Además, cerca de 10 mujeres son asesinadas cada día, según el departamento de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

Sobre el libro

• Años antes del éxito en redes sociales, Victoria enfrentó situaciones complejas: bullying, limitaciones, incomprensión y señalamientos de una sociedad que malmira la diversidad, que rechaza a las personas trans

• Llegó a tal punto que Victoria sentía que ser como era estaba mal. Luego de muchas luchas internas y externas, alcanzó su camino a la autoaceptación y el amor propio, aunque no fue sencillo.

• En su primer libro, Victoria se sincera respecto a vivencias y emociones complejas al ser una mujer trans.

• "En este libro les cuento todas las cosas que me han hecho la persona que soy el día de hoy. Muchas de ellas me dan orgullo y otras no tanto, pero definitivamente todas las historias me hicieron conocerme un poco más, me hicieron amarme, y me obligaron a ver esas partes de mí que no me gustan tanto, pero que también son dignas de amar."

• En el libro habla sobre:o La inocencia y la pérdida de la misma cuando se dio cuenta de una sociedad que rechaza lo que rompe el molde.

o Su aceptación

o La eventual Victoria, una palabra que no solo es el nombre de su padre sino el triunfo de un proceso de reconocimiento personal.

o Toca temas jamás abordados en su canal de YouTube como la violencia en su familia, la depresión y hasta el abuso sexual que enfrentó cuando era pequeña.

Lo que le ayudó a conectar con ella misma

• Cuida tus necesidades: Tu cuerpo, tu sueño, tus tiempos.

• Conecta con tu niño interior

• Mira hacia adentro

• Sé tu mejor amiga

• Acéptate

• Libérate

La relación con su cuerpo

• Hace casi dos años Victoria se sometió a la cirugía de reasignación de sexo en Tailandia. Fue un proceso largo y doloroso, no sólo físicamente, también emocionalmente.

• Y desde entonces la relación con su cuerpo se ha transformado, no sólo porque la imagen ante el espejo hace match con su interior, sino porque descubrió lo fuerte que es y se renovó el respeto por sí misma.

Su más grande Victoria

• Atreverme a ser yo misma me refiero a mi versión más cruda, sin edición, sin flitros y mostrando mi lado más vulnerable.

Playboy

• En diciembre del año pasado, Victoria se convirtió en la primera mujer trans en modelar para revista PlayBoy de América Latina y lo hizo bajo sus propios términos: ella decidió la dirección creativa, eligió fotógrafo y stylist para la sesión fotográfica, y además escribió una carta sobre sus razones para aparecer en la portada en lugar de la tradicional entrevista que se hace a las playmates.