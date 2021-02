¿Cómo generar ingresos extras?

Helios Herrera, director general de HH Consultores: desarrollo humano.

Desde hace ya un año, hemos vivido un proceso de adaptación al cambio. Las cosas no volverán a ser las mismas. En la economía es más que evidente. Cientos de empresas cerraron y posiblemente no vuelvan a abrir sus puertas.

Las micro, pequeñas y medianas empresas enfrentan un reto que nunca se habían planteado ¿Cómo sobrevivir ante la crisis en la que vivimos? Y para el empleado, las cosas parecen desesperanzadoras.

El INEGI reportó que más de 1 millón de microempresas cerraron sus puertas, lo que le daba empleo a poco más de 3 millones de personas.

Un reporte del 2015 de la Asosiación de Psicólogos Norteamericanos (APA por sus siglas en inglés), mostraba que el dinero es uno de los factores de estrés más grande entre los adultos. reporta que las peleas por dinero son uno de los conflictos más frecuentes que enfrentan.

El dinero siempre es un tema delicado. Para subsistir, muchas personas han comenzado a diversificar sus ingresos. Por ejemplo, muchos de ellos trabajan en su tiempo libre con el fin de ahorrar o pagar deudas. Si bien, la situación económica en México no es la mejor, algunos datos apuntan a que existen maneras alternativas de generar ingresos.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el 26.6% de los mexicanos que trabajan, lo hacen en la informalidad. Esto va desde la venta de ropa por redes sociales, hasta la venta de gelatinas u otros postres.

Venta directa. Existen un sin número de productos o servicios de venta directa con los que puedes incrementar tus ingresos. Desde venta por catálogo, venta de servicios y venta de lo que te imagines. Pero quiero enfocarme en los dos tipos de venta más populares, la venta de alimentos y la de productos.

Aún cuando la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) reportó pérdidas por 35 millones de pesos, vender comida sigue siendo una gran opción. Cientos de microempresarios comenzaron a vender sus productos por redes sociales con entregas personalizadas. Desde la venta de galletas, pasteles, brownies, hasta comida “artesanal.”

Además de comida, hay un sin fin de cosas que puedes vender. Desde ropa para personas, suéteres para perros, hasta objetos coleccionables. Existe un mercado para todo tipo de productos. Lo que te recomiendo es que encuentres un nicho de mercado que a ti te interese y te vuelvas un experto del tema.

Otra gran opción es la venta de artículos artesanales. Es decir, piezas que seas capaz de elaborar con tus propias manos. Desde tejidos sencillos o cuadros de tu arte. La idea, es convertir esos hobbies en un ingreso extra.

Seguros. Trabajar como agente de seguros te permite tener una agenda más controlada. Los ingresos dependen casi en su totalidad de tu capacidad de ventas. Te recomiendo adéntrate dentro de esta industria, es especialmente remunerada para aquellas personas increíblemente sociales.

Ser un agente de seguros te permite ser partícipe de la sociedad, implica conocer nuevas personas, hablar con ellas y escucharlas. También es una inversión a largo plazo, ya que muchas empresas te permiten heredar tu cartera de clientes.

Multinivel. Mucho se ha dicho del Multinivel, la verdad, es que sí representa una gran oportunidad de negocios en México, punto. El Multinivel no es más que una estrategia de negocios donde se eliminan a los intermediarios masivos. Además, los socios reciben beneficios por formar una red de consumidores y promotores.

Existen cientos de productos y empresas de Multinivel, te recomiendo escojas una que se ajuste a TU estilo de vida. Si adoras hacer ejercicio, vende productos para la salud; o si eras de las que adora verse bien, vende productos de belleza. Cuando logras conectar lo que te gusta con lo que vendes, la venta se hace sola.

Técnicas de venta

Si ya decidiste cómo generar ingresos adicionales, estas son las herramientas y técnicas clave que tienes que considerar:

Planea o diseña un plan de acción. La planeación es clave al iniciar una aventura de negocios. Investiga qué producto o servicio vas a vender, aprende y sistematiza todo lo que sea posible para eficientar tus ventas. Llegarás tan lejos como lo dejes en el papel. El secreto de la planeación es describir objetivos realistas y mensurables. Entre más metas cumplas, más motivado te sentirás a seguir produciendo/haciendo.

Comodidad con lo que vendes. Sea lo que sea que elijas vender, asegúrate de estar cómodo y sentirte bien al venderlo, cree en tu producto. Cuando trabajas para un Multinivel o aseguradora, esto es mucho más sencillo, ya que vendes un producto probado. Aprende a creer en los beneficios de lo que ofreces, porque como consumidor, sabes cuando no te están ofreciendo lo mejor.

Capacítate. En la vida, nunca dejas de aprender. Al emprender, es necesario capacitarse para brindar un gran servicio o para convertirte en experto de un tema. Busca cursos, suscríbete al canal de expertos en Youtube o haz lo necesario para estudiar al respecto.

Aprovecha la tecnología. Abre tu sitio web, anúnciate en páginas de venta. Además de poder vender un sin número de cosas en las redes sociales tradicionales, como lo son Facebook, Twitter e Instagram, también puedes registrarte en otras aplicaciones. Algunos ejemplos son Rappi, UberEats, SinDelantal, Amazon, Mercado Libre, etc. Te recomiendo acercarte a estas plataformas más grandes únicamente cuando tu negocio se encuentre creciendo.

Abre tus Redes Sociales. No puedes emprender sin redes sociales. Son una herramienta básica para conseguir clientes. Desde grupos de Facebook de compra/venta de productos, hasta Instagrams de tu marca o servicio. Necesitas generar presencia en redes. Apóyate de tus amigos y conocidos al empezar, te aseguro que ellos serán tus primeros clientes. También serán los que más te recomienden a sus conocidos. No solo se trata de vender a la gente por este medio, asegúrate de ofrecer contenido de valor a la gente que te empieza a seguir. Así generas una comunidad y brindas confianza.

Seguimiento y servicio impecables. Atiende y escucha las necesidades de tus clientes. Respétalos, sé simpático, cuida tu actitud y siempre otorga un elogio sincero para conectar con ellos. Trata al cliente de la mejor manera posible. No hablo de perdonar faltas de respeto, pero sí hablo de presentarte como la mejor versión de ti mismo. Cuando empiezas a emprender, la mejor publicidad es de boca en boca.

Muchas de las fallas que observo en vendedores es que no se sienten orgullosos de ser emprendedores ¿Qué pasa entonces? Que el ser, no está conectado con el hacer. Lo único que esto ocasiona es que no te sientas motivado a vender, por lo que venderás menos y terminarás aún menos motivado.

Invierte en esa aventura de negocios para generar ingresos adicionales. Como viste, no tienes que hacer una inversión millonaria para comenzar a incrementar tus ingresos. Lo único que necesitas es un buen producto o idea, las ganas de salir a vender y llevarlo a la acción.