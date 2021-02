Ayelet Zurer, actriz.

Lihi Kornowski, actriz.

Sigal Avin, escritora y directora de la serie.

«Losing Alice» es el más reciente drama imprescindible de Apple TV+

La serie es producida en Israel

Seleccionada para CANNESERIES: el Festival Internacional de Cannes 2020 y We Are One: A Global Film Festival de Tribeca + YouTube.

La serie fue creada, escrita y dirigida por Sigal Avin, quien también se desempeña como productor ejecutivo junto a Yoni Paran, Nadav Palti y Tami Mozes Borovitz.

Son 8 capítulos

De qué va

Sigue la historia de Alice (Ayelet Zurer), una directora de cine de 48 años, que se siente irrelevante desde que dio un paso atrás para formar una familia, mientras que su esposo, David (Gal Toren) está en el mejor momento de su carrera actoral. Después de un breve encuentro en el tren, Alice se obsesiona con una joven guionista Sophie (Lihi Kornowski) y su película que protagonizará David. Cuando se le pide a Alice que dirija el proyecto, empieza un triángulo amoroso poco común, donde va a renunciar a su integridad moral para alcanzar poder, relevancia y éxito.

El drama explora temas como los celos, la culpa, el miedo a envejecer y las complejas relaciones que las mujeres tienen entre ellas.

“Losing Alice” es una carta de amor para las mujeres que se sientan en la silla de director, un puesto todavía muy poco común en la industria.

SIGAL AVIN: Todo empezó con una imagen en mi cabeza que por años no me pude sacar: dos mujeres que se conocen en un tren. Una es una directora madura y la otra una joven femme fatale. Al escribir el guion, esa era la imagen que quería seguir y de ahí empecé a crear lo que iban a decir.

Generalmente cuando vemos mujeres cruzando líneas es porque deben de proveer a su familia, porque el hombre está enfermo, acaba de morir o por alguna razón heroica y quería presentar a una mujer que cruza las líneas porque ella lo desea, por placer y para ella misma.

AYELET ZURER

Es conocida por su trabajo en películas de Hollywood como Munich, de Steven Spielberg, El hombre de acero, de Zack Snyder, Ángles y Demonios, además de una extensa carrera en el cine y la TV israelíes.

SIGAL AVIN

Se graduó en actuación en la escuela Yoram Loewenstein, en Israel

Escribió las obras Cómo preparar a un hijo y Smulik, un nuevo amigo.

Creadora de telenovelas, series locales y cortometrajes

Se adentra a denunciar abusos contra la mujer a través de proyectos fílmicos como Zematrid y #ThatsHarassment, para Israel y Estados Unidos, respectivamente