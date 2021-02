5 pasos para sanar tu vida amorosa

Aura Medina, psicoterapeuta, instructora de meditación y autora de los libros: “¿Amor o codependencia?”, “Lo que ellos dicen de ellas”, el más reciente “Crea el espacio para el amor”.

Si hoy te pregunto, ¿cómo estás hoy con relación a tu vida amorosa? ¿Cuál sería tu respuesta? Sea como sea, si no estás contenta, contento con tu vida amorosa actual, quizá sea un buen momento para parar, colgar el anuncio de “zona cerrada por reparación” en el área de tus relaciones amorosas y darte el regalo de explorar en estos 5 pequeños pasos, que pueden ayudarte a sanar y disfrutar más de tu vida en todos sus sentidos.

TÚ VAS PRIMERO

Aunque el ejemplo de la máscara de oxígeno en el avión suene repetitivo y trillado, sigue siendo una de las mejores metáforas para ilustrar esta frase. Y la razón es muy simple: No puedes ayudar o cuidar a otros, otras mientras tú no estés funcionando bien. Y lo mismo se aplica en las relaciones, no es posible que puedas nutrir, crear una relación sana, profunda, nutricia, a menos que estés haciendo esto contigo misma, mismo.

Y no se trata solo de ir al gimnasio y cumplir con una serie de consejos de nutrición para el cuerpo, eso es por supuesto parte del paquete, pero lo importante es que te comprometas contigo mism@ a ponerte primero que los demás. Esto significa que aprendas a identificar y satisfacer tus propias necesidades antes de andar como Quijote por el mundo rescatando a otras personas y tratando de adivinar que necesitan para nosotr@s dárselo. Hacer lo que sea necesario para empezar a sentirte más estimulada, confiada y conectada con tu propia pasión en la vida.

A veces puede ser tan simple como planear actividades, situaciones y relaciones con personas que te hacen sentir contenta, que sostienen tu construcción de auto valía y satisfacción personal.

Aprende que ponerte a ti primero es la mejor manera de elevar tu auto estima, ganar confianza en ti y sentirte equiibrad@ en formas que te ayudarán a encontrar una vida mucho más satisfactoria.

DEJA DE PREOCUPARTE POR EL FUTURO

Junto con aprender a ponerte a ti primero, el siguiente paso es aprender que, para lograr una mejor relación, contigo primero, con otros después, es DEJAR DE PREOCUPARTE.

Si eres de las personas, y la mayoría lo somos, que vives dentro de la cabeza, preocupándote y todo el tiempo de si esta persona nos llamará, si está realmente interesad@, si le gusto, tratando de adivinar lo que este hombre o mujer está pensando, si esto, si aquello, a grado de vivir en una especie de obsesión, necesitas URGENTEMENTE aprender a dejar de hacer esto, a salirte de la mente y bajar a tu cuerpo: mover tu energía, sentir realmente lo que necesitas, conectarte con lo que realmente es importante e tu vida, en este momento.

El amor de pareja, es acerca de aprender a conectarse de manera natural y relajada, cuando hay tanto miedo, inseguridad, se crean estos pensamientos obsesivos, que nos llevan a tener conductas compulsivas, como estar espiando las redes sociales del otro, hablar todo el tiempo de esa persona, llevar nuestra vida a girar alrededor de él/ella.

La manera de dejar de actuar de esta forma tan dolorosa es aprender esa conexión natural y relajada con un@ misma y luego podremos experimentarlo con las otras personas.

Es absolutamente IMPOSIBLE manifestar tu verdadero atractivo cuando estás preocupad@, tratando de adivinar, sintiéndote insegur@ y confundid@.

Puedo hoy empezar cambiando el enfoque sobre lo que la otra persona hace, piensa, siente, y poniéndola en mí. Menos atención a lo negativo, lo infeliz que me siento con la vida como es ahora y llevando mi atención a mis propias metas, como dirigir mis pasos a lo que realmente deseo. Dejar de caminar en círculos o hacia el lado opuesto de adonde quiero realmente ir.

APRENDER A COMUNICARTE

Si no tienes idea de cómo hacer esto, entonces es URGENTE que aprendas y desarrolles la habilidad de una comunicación asertiva, no violenta, madura. Por supuesto que esto es un tema grande, normalmente venimos de familias donde aprendimos a comunicarnos de formas muy disfuncionales, pero es algo que es muy importante e implica tener la base de los puntos anteriores, saber qué es eso que necesito comunicar y que es lo que me toca a mí trabajar.

Es aprender a contener y trabajar mi emocionalidad infantil, obtener claridad sobre eso que deseo expresar, pedir, preguntar y hacerlo desde mi parte adulta, serena sin la sobrecarga de la emocionalidad.

APRENDE A IRTE SI LA RELACIÓN NO ESTÁ FUNCIONANDO

Conozco perfectamente la frustrante, y muchas veces dolorosa situación, de sentirnos atorad@s en relaciones que no están funcionando de la forma en que nosotr@s queremos, necesitamos. A veces culpándonos a nosotr@s, a veces culpando a la otra persona por no “darnos lo que merecemos”.

Las relaciones no tienen que ser tan difíciles, cuando funcionan, funcionan, cuando no, simplemente no funcionan y esto no siempre es personal, a veces las cosas simplemente no son.

No es necesario vivir como si estuvieras todo el tiempo empujando una enorme roca cuesta arriba. Siempre en un gran esfuerzo para hacer que las cosas sucedan o “arreglar” una relación que no tiene arreglo.

En pocas palabras, deja de hacer todo lo que puedes para “pegar” tú sol@ las piezas de esa relación que ya está muy rota, o que nunca ha funcionado.

Si no ha funcionado hasta ahora, es posible que ya no funcione, así que deja de mal gastar tu tiempo, tu energía, tu amor y tu auto estima en esa persona, que por la razón que sea, no está poniendo su parte para tener una relación amorosa y satisfactoria. Aléjate si la otra persona no muestra interés.

Y agrego algo: aunque no me alejo para que la otra persona reaccione de la forma en que yo quiero (expectativas y estrategias infantiles) es posible que la otra persona al darse cuenta de que ya no estás haga algún movimiento, y quizá se dé cuenta que no desea perderte y te busque, pero recuerda: las palabras, las promesas no sirven sin acciones concretas.

REGÁLATE LA AYUDA QUE TE MERECES

Si continuamente sufres relaciones dañinas, sensaciones de soledad, de desesperanza y no sabes cómo empezar, pide ayuda, pero hazlo a alguien profesional.

La mayoría de nosotros crecimos en hogares muy disfuncionales, donde lo que aprendimos de las relaciones es justo lo que hoy ya no queremos vivir, todas los mecanismos disfuncionales que nuestros padres y cuidadores usaban para lidiar con sus vidas, con sus inseguridades, vergüenza, miedos, hoy los tenemos en nosotr@s en forma de programas, condicionamientos tan profundos que generalmente no nos damos cuenta que NO es lo que somos, sino lo que nos enseñaron, y así como lo aprendimos podemos desaprenderlos, pero para ello, generalmente es importante tener ayuda profesional.

Necesitamos aprender a tomar esos pasos, acciones del día a día que nos ayuden a sanar heridas (sentimientos, emociones) a hacernos conscientes de los programas que tomamos o nos impusieron (Pensamientos, ideas, creencias) y a modificar conductas creando cambios reales en nuestras experiencias cotidianas.

El camino para crear la vida que deseamos, una forma de relacionarnos satisfactoria y feliz, toma tiempo y a veces puede ser complicada, hay muchos espacios grises que por mucho que queramos, no vemos en nosotr@s.