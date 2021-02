5 cosas que no debes aguantar en una relación y 5 expectativas ridículas

Evan Marc Katz, considerado el mejor entrenador personal para mujeres inteligentes, fuertes y exitosas.

5 cosas tolerables en una relación: tratar de cambiarlo es ridículo

Tiene hábitos molestos: llega tarde, deja el inodoro levantado, usa ropa vieja que no te gusta

Él gana menos dinero que tú: no tiene que apoyarte económicamente, tiene que apoyarte emocionalmente.

Se da cuenta de otras mujeres: habla sobre la experiencia con sus ex, todavía se vuelve la cabeza hacia otras mujeres

Es diferente a ti: un hombre independiente al que respetas no hará todo lo que quieres, cuando lo quieres y como lo quieres.

Es tolerante: la amabilidad a menudo se confunde con la debilidad, pero encontrar a un hombre que te acepte por completo no es poca cosa; no debes culparlo por no ser más feroz / crítico.

5 cosas que no debes aguantar:

Falta de carácter: un tipo que miente y hace cosas poco éticas en los negocios probablemente no sea ético como pareja romántica

Falta de amabilidad: tiene que hacer al menos algunas de las pequeñas cosas: tareas domésticas, crianza de los hijos, preguntar sobre su día, tratar de mejorar su vida.

Falta de comunicación: falta de voluntad para escuchar sus sentimientos, falta de voluntad para hablar sobre los suyos, falta de voluntad para disculparse

Falta de compromiso: hacer trampa nunca es aceptable, incluso si es solo virtual

Falta de coherencia: solo escucha de él una vez a la semana, tratamientos silenciosos después de las peleas