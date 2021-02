Ringo Starr is in da house

Ringo Starr, cantante, compositor y actor británico. Fue el baterista de la banda de rock The Beatles.

Sobre ZOOM IN

Zoom In, es un EP que estará disponible el próximo 19 de marzo y en el que se reúne con grandes amigos como: Paul McCartney, Diane Warren, Corinne Baile Rae, Sheryl Crow, Finneas, Dave Grohl, Lenny Kravitz, entre otros.

El primer sencillo: “Here’s to the Nights” se lanzó el 18 de diciembre 2020

El Siguiente lanzamiento será el próximo 12 de marzo con la rola “Zoom In, Zoom Out”

Y el lanzamiento del EP Zoom In, 19 de marzo.

Ringo grabó en el estudio de su casa en plena crisis del coronavirus, entre abril y octubre del 2020.

Ringo ha colaborado en el EP con varios compositores y productores, como Jeff Zobar, que escribió la canción principal, “Zoom In, Zoom Out”.

Estas son las canciones:

‘Here’s To The Nights’

‘Zoom In Zoom Out’

‘Teach Me To Tango’

‘Waiting For The Tide To Turn’

‘Not Enough Love In The World’

Sobre ‘Ringo Rocks: 30 Years of the All Stars”

Hace tres décadas Ringo Starr fundó su supergrupo All Starr

En celebración a esto, hizo un libro de tapa dura, edición limitada

Es una memoria fotográfica conmemorativa de fotos nunca antes vistas de los 30 años récord de All Starr Band, compiladas por Henry Diltz y Jill Jarrett (que han seguido a All Starr de Ringo Starr carrera desde 1989), así como imágenes exclusivas de muchos otros fotógrafos y miembros del equipo de gira.

En el libro también están todas las historias de la banda que Ringo quería contar.

También narra las actuaciones de All Starr, incluidos los conciertos de la banda en el Mandalay Bay en Las Vegas, el Radio City Music Hall de Nueva York, el Santa Barbara Bowl, el Civic Arts Plaza; el regreso al Teatro Griego de Los Ángeles, casi 30 años después del día en que los primeros All Starr subieron al escenario allí.

Ringo Starr y All Starr Band han grabado más de 12 álbumes en vivo

Las ganancias del libro beneficiarán a The Lotus Foundation, cuyos fondos para la misión apoyan, participan y promueven proyectos caritativos destinados a promover el bienestar social en diversas áreas, que incluyen, entre otras, el abuso de sustancias, la parálisis cerebral, los tumores cerebrales, el cáncer, las mujeres maltratadas y sus niños, personas sin hogar y animales necesitados.

Ringo Rocks: 30 Years of the All Stars, que se vende exclusivamente por la casa de subastas Julien’s Auctions.

Sobre Ringo

Tiene 80 años

Nació el 7 de julio de 1940 en Liverpool, Inglaterra

Es uno de los músicos más famosos del mundo gracias a su etapa como baterista de The Beatles en la década de 1960.

A finales de la década de 1950, Ringo tocaba en varios grupos de skiffle y adoptó el nombre artístico de Ringo Starr.

Cuando los Beatles se formaron en 1960, él era miembro de otro grupo de Liverpool, que se llamaba Rory Storm and the Hurricanes.

Después de tener un éxito moderado en el Reino Unido, dejó la banda cuando se le pidió que se uniera a los Beatles en agosto de 1962, reemplazando a Pete Best y uniéndose a John Lennon, Paul McCartney y George Harrison.

Después de la ruptura de “The Beatles” en 1970, lanzó varios éxitos como solista, incluidos ‘It Don’t Come Easy’, ‘Photograph’ y ‘You’re Sixteen’.

Su mayor éxito en el Reino Unido fue el sencillo número dos ‘Back Off Boogaloo’.