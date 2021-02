La idea del tapabocas da la sensación de que no eres quien eres, resulta como una máscara, sin embargo si yo me quiero morir es cosa, mía pero no debo contagiar a los demás, así lo afirmó la escritora Elena Poniatowska, quien afirma “estoy admirada con la disciplina de los mexicanos, en la calle no he visto a alguien que no lo traiga”.

La autora comparte en "Así las Cosas" con Javier Risco, aseguró que es necesario sobre todo para las personas en transporte público. La autora compartió también su alegría por la reimpresión del libro “Paseo de la Reforma” que ahora es editado por Planeta, aunque todavía no conoce la portada de esta reimpresión.

Poniatowska se dijo privilegiada de seguir escribiendo desde 1953, de una vida intelectual que tiene que ver con el periodismo, pues aún se escriben en diarios y lee dos al día “soy de la vieja guardia”, comenta.

En su exilio por pandemia, asegura extrañar la voz de los niños, a hora del recreo pues vive cerca de una escuela por lo que extraña también su presencia y amigos las visitas de los amigos. Este tiempo de pandemia dijo le permitido escribir mucho y está por terminar la segunda parte de “El Amante Polaco”. Y agregó que siente una inmensa gratitud por quienes la leen.