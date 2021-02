¿Qué sí y qué no en la salud de perros y gatos?

Natalie Roterman, Jefe editorial revista Moi // TW:@natroterman

Ernesto Ávila, Médico Veterinario Zootecnista por la UNAM.

Actualmente es Director General de laClínica Veterinaria del Bosque

TW: @veteridelBosque// veterinariadelbosque.com // FB: Clínica Veterinaria del Bosque Tel. (55) 5360 3311 y 5240 0404

• No hay un amor más puro, incondicional y desinteresado que el que sienten nuestros animales de compañía por nosotros. Se han vuelto nuestros compañeros de vida, terapeutas, partners de ejercicio y hasta maestros, por eso te ayudamos a que entiendas mejor ese vínculo y puedas recibir todo lo que tiene que ofrecerte ese animalillo.Además de que te prepares tanto para cuando llegue como para cuando, inevitablemente, tenga que irse.Si se alimentan con pan a los perros les salen lombrices.

• Hace muchos años se pensaba que si le dabas pan blanco a las mascotas produciría parásitos internos, esto es FALSO, muchos paracitos gastrointestinales de perros y gatos son transmitidos por vía láctea, cuando maman los cachorros o vía oral, hoy contamos con excelentes alimentos balanceados comerciales y con buenos programas para desparasitar a nuestras mascotas, hazlo cada 6 memes.

Si alimento con huevos a mi perro se le pondrá más bonito el pelo.

• El huevo crudo contiene una sustancia que se llama avidina en la clara, esta destruye a la biotina, una vitamina del complejo B. Evita problemas alimentando a tu mascota con alimentos Premium, excelentemente balanceados para las necesidades de cada mascota dependiendo de su edad, tipo de actividad y estado fisiológico. Los gatos son malos para las embarazadas

• La razón por la que dicen esto es porque pueden ser portadores del parásito de la toxoplasmosis, que afecta a los bebés en el útero. Suena horrible y no te dan ganas de acercarte a uno, peeero al ver la forma en la que te lo pueden contagiar, entenderás que el riesgo es muy bajo, ya que este parásito se contagia a través de carne cruda, verduras mal lavadas o tierra que contenga sus huevecillos. Entonces, si tienes un gato en casa que se alimenta con comida especial para gato y no sale a la calle ¡no tienes nada de qué preocuparte!

A los gatos hay que darles lechita

• ¿Cómo por qué un gato tomaría la leche de una vaca?

Es una costumbre muy arraigada entre los humanos y hace que los gatos se sientan mimados, además de que les gusta su sabor dulce, pero la realidad es que les cae fatal a la panza. Si le suplemento con minerales y vitaminas mi perro crecerá más.

• Falso, si administro minarles como calcio o vitaminas como la D provocaremos un cierre prematuro de los núcleos de crecimiento de los huesos y provocaremos que tengan un menor tamaño y expresaremos enfermedades como la displasia de la cadera. Existen alimentos de muy buena calidad en el comercio, no suplementes. El alimento comercial para gatos está produciendo cada día más cálculos urinarios.

• Falso, la Enfermedad del tracto urinario bajo en gatos se debe a muchas cusas como el estrés, el tipo de magnesio, infecciones virales y bactarianas (menos del 2%), anatomía, etc. No existe un estudio formal que lo respalde.Si no cruzo a mi perra le producirá tumores en la glándula mamaria.

• Falso: Los tumores de glándula mamaria no tienen nada que ver con la gestación y el parto, este es un mito muy arraigado, lo ideal es retirar el útero y los ovarios si es que no deseamos criar cachorros, el útero solo da dos osas, cachorros y problemas.Si cruzo a mi perro se calamara y no estará queriendo montar a todos en casa

• Falso: El instinto sexual está dado por estímulos internos y externos, la producción de testosterona (hormiona sexual masculina) producirá el deseo de apareamiento y por lo tanto de monta, el que crucemos a nuestro macho no provocara extinción de este comportamiento, lo ideal es la castración.El cachorro no sale a la calle hasta que tenga la última vacuna.

• Falso: Si nuestro cachorro es hijo de una pera que cuenta con sus vacunas de manera adecuada, mamara calostro con suficientes anticuerpos, estos iniciaran su descenso alrededor de las 7 semanas, hoy existen vacunas de excelente calidad. Es importante que el cachorro conviva en este periodo de socialización con otros perros (bien protegidos), niños, etc para que crezca sano física y emocionalmente. Las perras y gatas deben haber tenido por lo menos una etapa de celo antes de poder ser esterilizadas.

• No hay evidencia médica que justifique que una gata o perra deba haber tenido una etapa de celo antes de ser esterilizada. ¿Sabías que un animal esterilizado vivirá una vida más larga y más sana? Mientras más pronto se esterilice la hembra, mejor será su salud en el futuro. Siempre y cuando su gatito o cachorro pese más de un Kilo y tenga dos meses de edad puede ser esterilizado.

Los animales se vuelven menos activos y gordos como resultado de la esterilización.

• La verdadera razón de que los animales engorden, es no hacer suficiente ejercicio, darle comida inadecuada o en cantidad excesiva. Al Igual que las personas, a medida de que crecen, los animales se vuelven más sedentarios, por lo que se hace necesario sacarlos a pasear más frecuentemente.

La esterilización les quita a los animales el goce de su vida sexual.

• No podemos quitar lo que no existe. Los animales no viven la sexualidad de la misma manera que la vivimos los humanos, por lo que pensar que les quitamos el disfrute de la sexualidad es una idea errónea.

Los perros y gatos sólo experimentan deseo sexual ante la presencia de una hembra en celo, pero cuando son esterilizados dejan de responder a ese estímulo. Además si las hembras son también esterilizadas no atraen a los machos ni les interesa cruzarse.