Mesa especial: Toma de protesta Joe Biden

HOY, ES LA INVESTIDURA DE JOE BIDEN COMO EL PRESIDENTE NÚMERO 46 DE LOS ESTADOS UNIDOS

La toma de posesión del presidente electo Joe Biden será como ninguna otra, gracias a una pandemia única en un siglo, los temores de seguridad provocados por la peor redada en el Capitolio de los Estados Unidos desde 1814 y por el un boicot de Donald Trump

El evento se transmitirá en vivo en la página oficial https://bideninaugural.org/watch/

¿QUÉ ONDA CON EL DESPLIGUE DE SEGURIDAD? Calles cerradas, puestos de control y vallas son algunos de los elementos del operativo de seguridad en Washington para la toma de posesión de Joe Biden. El centro de la ciudad se ha convertido en una ‘zona verde’ con 25 mil soldados y estrictas medidas para quienes cruzan ese punto. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) reforzó la seguridad en los tres aeropuertos de la zona con perros detectores de bombas, controles de puertas al azar y más oficiales federales… Todo esto, después de lo que sucedió en el Capitolio durante el conteo de votos electorales.

· El National Mall , fue cerrado por primera vez.

· De hecho, DOS miembros de la Guardia Nacional del país fueron relevados del operativo de seguridad por tener vínculos con milicias de extrema derecha, aunque no se ha encontrado ningún complot contra Biden.

· FACTS: Desde la Guerra Civil (1861-1865), el máximo despliegue de seguridad en la capital fue en 1968, uno de los años más violentos de la historia moderna del país, con el asesinato del líder del movimiento negro de derechos civiles Martin Luther King y la masacre a las puertas de la Convención Demócrata en plena campaña. Ese año, se desplegaron solo 13 mil soldados.

GABRIELA WARKENTIN Y MAURICIO MESCHOULAM

PREGUNTAS CENTRALES:

1. ¿Por qué a México le importa este tema?

2. ¿Qué significaron estos 4 años de Trump al frente de la presidencia? ¿Fue una especie de paréntesis?

3. ¿En qué condiciones Joe Biden está recibiendo al país?

4. ¿Cuáles son los principales retos de Joe Biden?

5. ¿Se va Trump pero se queda el Trumpismo?

6. ¿Qué le espera a México en la relación bilateral con Estados Unidos?

7. La expectativa de Kamala Harris como la primera vicepresidenta de la nación más poderosa

8. El gabinete de Biden. Hay representantes de la comunidad latina, indígena y afroamericana.

Los protagonistas

JOE BIDEN

· Tiene 78 años

· Nació en Pensilvania, en 1942, un estado que ganó Donald Trump hace cuatro años

· Biden ha sido en seis ocasiones senador por Delaware.

· Se graduó en 1961 de la carreta de Historia y Ciencias Políticas, en la Universidad de Delaware.

· Profesa la religión católica por sus orígenes irlandeses. Desde John F. Kennedy no ha llegado otro presidente con esa ascendencia religiosa.

Es un hombre que propuso en campaña apoyar la migración, revertir la salida de EU de la Organización Mundial de la Salud, impulsar el plan 'Buy America', eliminar exenciones fiscales a grandes empresas, respaldar totalmente al TMEC, apostar por las energías limpias, etc.

JILL BIDEN

· Tiene 69 años

· Será la primera vez que una “primera dama” seguirá con su carrera profesional como maestra de inglés en el Northern Virginia Community College.

· Es de ascendencia italiana por parte de la rama paterna

· Asistió a Upper Moreland High School, luego recibió su licenciatura en inglés en la Universidad de Delaware.

· Obtuvo dos maestrías: una en inglés de la Universidad de Villanova en 1987, la otra en lectura de la Universidad de West Chester en 1981.

· Tiene un doctorado en educación de la Universidad de Delaware.

· Un articulista del diario 'The Wall Street Journal' le recomendó que deje de usar el título de “doctora” ya que no es médico, obvio se desató una ola de críticas y Jill Biden respondió "Una de las cosas de las que estoy más orgullosa es de mi doctorado. Trabajé muy duro para ello. Dijo en una entrevista con Stephen Colbert.

KAMALA HARRIS

· Tiene 56 años

· Fue la primera mujer negra en ser elegida fiscal general en California y la primera mujer de ascendencia del sur de Asia en el Senado.

· Es hija de inmigrantes. Su padre llegó a Estados Unidos desde Jamaica y su madre desde India.

· Se graduó en la Universidad de Howard, en Washington, un ícono de la cultura negra en el país

· Fue elegida dos veces como fiscal de distrito en San Francisco y luego fiscal general de California en 2010.

· Se espera que Biden, de 78 años, sólo cumpla un mandato, por lo que Kamala podría ganar la nominación a la presidencia del Partido Demócrata en cuatro años.

· Sus retos: Deberá recomponer la economía, el predicamento internacional, el funcionamiento de las instituciones y el respeto hacia ellas para que no se repitan hechos como el lamentable asalto al Capitolio del pasado día 6 y, quizá lo más difícil, la cultura cívica arrasada por cuatro años de guerra mediática y política al ritmo asfixiante de las redes sociales.

Doug Emhoff, esposo y "segundo caballero"

· Es un veterano abogado especializado en leyes relacionadas con los medios, los deportes.

· Se convertirá en el primer "segundo caballero" de Estados Unidos y en el primer cónyuge judío de un vicepresidente de Estados Unidos.

· El “segundo caballero” dará clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown

· Doug, también se encargará de cumplir con muchas de las tareas tradicionales como trabajar con organizaciones de caridad y trabajo comunitario.

Sobre la ceremonia

· Joe Biden y Kamala Harris jurarán como presidente y vicepresidente. Kamala hará historia como la primera mujer, y la primera negra y asiática estadounidense, en hacerlo. o A partir de 1933, la Enmienda XX de la Constitución de los Estados Unidos determinó que este evento se realice siempre un 20 de enero para acortar el tiempo entre la elección del presidente, el Congreso y el mandato del ganador

· Se espera que asistan la mayoría del Congreso y la Corte Suprema, al igual que algunos ex presidentes como Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton , al igual que las ex primeras damas Michelle Obama, Laura Bush y Hillary Clinton.

Trump estará ausente, lo que lo convierte en el primer el primer presidente en más de 150 años, y solo el quinto presidente en la historia, en no asistir por razones distintas problemas de salud. Los otros cuatro fueron John Adams, John Quincy Adams, Martin Van Buren y Andrew Johnson.
¡ADIÓS TRUMP! Donald y Melania Trump salieron de la Base Conjunta Andrews hacia Florida. En sus breves comentarios SIN GUIÓN, Trump agradeció a su familia y prometió "luchar siempre". "Ustedes son personas increíbles. Este es un gran, un gran país. Es mi mayor honor y privilegio haber sido su presidente". En sus últimas palabras antes de subir al avión, Trump dijo: "Que tengan una buena vida, nos vemos pronto".

Melania Trump, rompió una tradición al no invitar a su sucesora, Jill Biden, al recorrido privado por la Casa Blanca antes de la transferencia del mando. Esto rompe con una tradición que se remonta a la reunión que sostuvieron Bess Truman, la esposa de Harry S. Truman (1945-1953) y Mamie Eisenhower, esposa de Dwight David Eisenhower (1953-1961).

El National Mall tiene 200,000 banderas estadounidenses en memoria de los más de 400,000 estadounidenses que han muerto de COVID-19.

· El Comité Conjunto del Congreso sobre Ceremonias de Inauguración (JCCIC) es responsable de planificar la ceremonia de juramentación en el Capitolio.

FACTS

· Los presidentes en Estados Unidos llevan desde 1937 jurando el cargo un 20 de enero, aproximadamente 70-78 días después de las elecciones presidenciales, que siempre son el primer martes después del primer lunes del mes de noviembre.

· El acto de investidura es un evento público que tradicionalmente concentra a miles de personas en la explanada del National Mall, frente al Capitolio (sede del Congreso y el Senado), en la ciudad de Washington D.C.

Itinerario

· Todo empezará con la participación del reverendo Leo J. O'Donovan, un sacerdote jesuita que es ex presidente de la Universidad de Georgetown y amigo cercano de la familia Biden.

Andrea Hall, la primera mujer bombero afroamericana en convertirse en capitana del Departamento de Bomberos en South Fulton, Georgia, recitará el Juramento a la Bandera.

Lady Gaga cantará el himno nacional.

cantará el himno nacional. · Amanda Gorman, la primera poeta juvenil laureada del país en 2017, leerá un poema que ha escrito para la ocasión llamado "The Hill We Climb".

la primera poeta juvenil laureada del país en 2017, leerá un poema que ha escrito para la ocasión llamado · Después seguirá la Jennifer Lopez

· Un viejo amigo de la familia Biden, el reverendo Silvester Beaman, pastor de la Iglesia Episcopal Metodista Africana Bethel en Wilmington, Delaware, dará una bendición.

El juramento

· El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts , será quien le tome juramento a Joe Biden

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, será quien le tome juramento a Joe Biden

Biden jurará sobre una gran Biblia familiar. De hecho, Biden explicó en una entrevista hace un par de meses que la Biblia ha estado en la familia desde 1893 y viene del lado de su padre. La ha usado para sus siete ceremonias de juramento como senador de Estados Unidos y dos veces para sus juramentos como vicepresidente del presidente Barack Obama. También fue utilizado por su difunto hijo, Beau, cuando juró como fiscal general de Delaware.

Kamala Harris, jurará su cargo con la ayuda de la jueza Sonia Sotomayor, la primera magistrada hispana del Tribunal Supremo estadounidense. Ella jurará sobre dos Biblias. La primera fue de una amiga de la familia, Regina Shelton; y la segunda fue propiedad del fallecido juez Thurgood Marshall, que fue el primer afroamericano en formar parte del Tribunal Supremo y uno de los grandes referentes de la vicepresidenta electa.
Las palabras que dirá Biden: "Juro solemnemente que ejerceré fielmente el cargo de presidente de Estados Unidos y que, hasta el límite de mis capacidades, preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de Estados Unidos".

El tema del discurso de Biden

· El tema inaugural es "America United", un tema en el que Biden hizo campaña o El de Trum fue: "Hacer América grande otra vez." o Los de Barack Obama fueron "Un nuevo nacimiento de la libertad" (2009) y "La fe en el futuro de América" (2013).



Y… ¿la pandemia?

· Hay muchos protocolos de seguridad por el coronavirus, por lo que la ceremonia será MUY diferente a las de años anteriores.

· TODOS los asistentes tienen que usar cubrebocas

· NORMALMENTE, el comité pone a disposición de los miembros del Congreso 200 mil boletos, pero este año cada legislador tiene sólo DOS.

· Además, se ha canceló el tradicional almuerzo que sigue a la ceremonia inaugural y los bailes inaugurales.

· El comité inaugural celebrará tres bailes "virtuales" el martes por la noche, uno de ellos llamado "We Are One”.

¿Qué pasa después de la ceremonia?

· Biden y Harris participarán en una revisión de aprobación con miembros del ejército. Esto es una tradición militar que honra la transferencia pacífica del poder a un nuevo comandante en jefe, y todas las ramas del ejército estarán representadas.

· Después, Biden, Harris y sus parejas honrarán a los militares en el Cementerio Nacional de Arlington en Virginia, donde pondrán una ofrenda floral en la Tumba del Soldado Desconocido. Los Obama, los Bush y los Clinton también estarán ahí.

· Después, los Biden, Harris y su esposo, Doug Emhoff, irán por primera vez a la Casa Blanca como presidente, primera dama, vicepresidente y segundo caballero, el título que Emhoff eligió para su nuevo cargo. Ahí, recibirán una escolta presidencial, que incluirá representantes de todas las ramas del ejército, así como tambores de la Universidad de Delaware y la Universidad de Howard, los alma maters de Biden y Harris.

· Eso dará inicio al "Parade Across America" virtual a las 3:15 pm, con actuaciones de los 56 estados y territorios.

· El gran final es un evento repleto de estrellas, llamado "Celebrating America", conducido por Tom Hanks, y Eva Longoria y Kerry Washington.

· Los artistas programados son: la leyenda del rock Bruce Springsteen, Foo Fighters, John Legend, Jon Bon Jovi, Justin Timberlake, Demi Lovato, Ant Clemons, Lin-Manuel Miranda, Tim McGraw y Tyler Hubbard.

5 cosas que se esperan de Biden que van a contrastar con Trump:

1) Un comando más centralizado para enfrentar la pandemia, la crisis económica y los paquetes de ayuda. Trump estaba más inclinado a permitir que fueran los estados quienes tomaran decisiones y acciones, en muchos casos hubo falta de liderazgo y falta de coordinación desde el gobierno federal. Se espera que Biden, con el apoyo del control de ambas cámaras del Congreso, centralice mucho más esas medidas que hoy son urgentes.

2) Biden será más predecible e institucional. Empezando por su comunicación, por el uso más tradicional de informes de prensa o declaraciones, un uso más comedido de Twitter y el procesamiento más institucional de los conflictos y las políticas de Washington, hacia adentro y hacia afuera. Menos uso de amenazas tuiteras al estilo de “lloverá fuego y furia”, o “vamos a subir los aranceles 5% desde este lunes”, o incluso disputas e insultos con sus propios miembros de partido o su propio equipo (“yo le gano a Tillerson en un IQ Test”).

3) Biden tendrá una orientación más social, más verde y más liberal en su política, buscando cumplir con al menos algunos compromisos de los sectores de izquierda que le dieron su apoyo. Intentará abordar los temas raciales, las políticas ambientales y laborales. Esa misma agenda, incluidos los temas de Derechos Humanos enfrentará a Biden con actores dentro y fuera de EEUU entre los que se incluye México, por ejemplo, aliados como Arabia Saudita o rivales como China o Rusia. Trump estaba o bien directamente opuesto o bien simplemente no tenía esos temas en su agenda y en todo caso su enfrentamiento con países como China obedece a otros factores como lo comercial.

4) Biden intentará recuperar/reconstruir/reforzar las alianzas tradicionales de EEUU con países europeos, especialmente con la OTAN, con Canadá o Australia, por ejemplo, y tratará de armar una fuerte coalición contra China y Rusia. La rivalidad entre las superpotencias seguirá vigente e incluso podría crecer, pero habrá un cambio en el estilo, en las formas y en el proceso de esas rivalidades. Por ejemplo, en lugar de medidas bilaterales EEUU-China, Biden intentará enfrentar a ese país en conjunto con la comunidad internacional de países afines a EEUU.

5) Multilateralismo y liderazgo de EEUU en lo internacional. Biden intentará recuperar el rol de los tratados y los acuerdos internacionales, así como el papel de los organismos y mecanismos multilaterales para enfrentar retos comunes o resolver conflictos.

5 cosas de Trump en contraste con Biden

1) Trump favoreció a las empresas y a la actividad económica creando paquetes de incentivos en impuestos, y fortaleciendo la industria interna incluso al costo de eliminar restricciones ambientales de tiempos de Obama. Biden piensa volver a subir impuestos y habrá que ver cómo funciona su plan económico.

2) Trump logró conectar con una base política altamente nacionalista y anti-globalista. Esta base se percibe amenazada por Biden y su enfoque más global.

3) Trump también favoreció políticas conservadoras que ganaron el visto bueno de amplios sectores de la sociedad en EEUU, los cuales ahora se sentirán alienados y seguramente intentarán luchar de regreso.

4) Trump utilizó un estilo muy impredecible, poco diplomático y tradicional para negociar, pero esto le funcionó en algunos casos concretos como, por ejemplo, para conseguir hacer que los miembros de la OTAN eleven su presupuesto militar, o bien para normalizar relaciones entre Israel y varios países árabes, o incluso para sentar a la mesa de negociaciones a Kim Jong-un. Si bien en muchos casos esto no llegó a buen término o no se logró concretar acuerdos, Biden retorna a una diplomacia más tradicional que tampoco ha sido efectiva en todos los casos. El caso norcoreano es un ejemplo de ello.

5) Trump tenía todo el tiempo a todo el mundo hablando de él. Conseguía casi siempre mover la conversación hacia donde quería que se mueva, y encuadrar los temas de la forma como quería encuadrarlos. El estilo de Biden mucho más tradicional, le va a orillar frecuentemente a tener que “ganar la nota”. Trump no necesitaba ganarla. Trump era la nota todo el tiempo (y ojo tal vez seguirá siéndolo en los meses/años que siguen).

STEPHEN DONEHOO, Socio Director, McLarty Associates. Ex oficial de inteligencia militar especializado en América Latina. Dio asesoramiento sobre políticas estratégicas en la región mientras se desempeñaba en la Casa Blanca, la Oficina del Secretario de Defensa, el Comando Sur de los Estados Unidos y el Estado Mayor del Ejército. También dirigió la Vigilancia de Inteligencia de 24 horas del Centro de Operaciones del Ejército del Pentágono.

TEMA: ¿Cómo se prepara la Secretaría de Defensa de la nación para salvaguardar la integridad del país y su presidente?

PREGUNTALES :

1. ¿Cómo se prepara un país como Estados Unidos para un despliegue de seguridad en un evento de inauguración de un presidente?

2. ¿Cómo se planea un despliegue militar?

3. ¿Qué falló en la seguridad el 6 de enero en el Capitolio?

4. ¿Cómo está preparado un sistema de inteligencia para manejar este tipo de crisis?

5. ¿Cómo se crea un Servicio de Inteligencia?

6. ¿Cómo está conformado un equipo de inteligencia? ¿Qué formación tienen?

7. ¿Cómo se define la estrategia de seguridad de un país?

8. En materia de seguridad ¿En qué condiciones deja Donald Trump a Estados Unidos?

El despliegue militar

· Calles cerradas, puestos de control y vallas

· Un despliegue de 25 mil soldados

· La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) reforzó la seguridad en los tres aeropuertos de la zona con perros detectores de bombas, controles de puertas al azar y más oficiales federales.

El National Mall, fue cerrado por primera vez.

· De hecho, DOS miembros de la Guardia Nacional del país fueron relevados del operativo de seguridad por tener vínculos con milicias de extrema derecha, aunque no se ha encontrado ningún complot contra Biden.

¿Qué pasó en el capitolio?

· El seis de enero el Congreso se disponía a certificar la victoria de Joe Biden a la Casa Blanca.

· Sin embargo, cientos de seguidores de Donald Trump, se reunieron en Washington DC, para protestar por su derrota.

· De hecho, Trump tuiteó que sus seguidores deberían encontrarse en Washington DC para lo que prometió sería un día de protestas "salvaje".

· El asalto al edificio duró horas y al menos cinco personas murieron como resultado de estos hechos violentos

· El Capitolio sólo había sido asaltado una vez anteriormente, en el lejano 1814.

Nate Snyder, profesional de Seguridad Nacional. Ex funcionario antiterrorista del Departamento de Seguridad Nacional en la Administración Barack Obama y asesor del Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Investigaciones y el Centro Nacional de Contraterrorismo. Su función era desarrollar asociaciones con las fuerzas del orden, nacionales e internacionales, los funcionarios estatales y locales, la industria del sector tecnológico, las fundaciones y las comunidades de todo el país para crear soluciones para prevenir el terrorismo en todas sus formas. Es colaborador y asesor en varios medios de comunicación (CBS News, CNN, MSNBC, C-SPAN, New York Times, Los Angeles Times, Wall Street Journal, etc) sobre seguridad nacional, ciberseguridad, contraterrorismo y aplicación de la ley.

Más sobre el trabajo de Nate

· Al principio, representó al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos como una pieza clave del primer Plan de implementación estratégica de la Casa Blanca para empoderar a los socios locales y prevenir el extremismo violento en los Estados Unidos.

· Dirigió el esfuerzo interinstitucional para desarrollar y albergar el taller del Foro Global contra el Terrorismo. para la lucha contra el extremismo violento a través de la policía orientada a la comunidad.

· Se especializó en el terrorismo en Internet en relación con el contenido y el comercio cibernético.

· Trabajó muy de cerca con Five Eyes, una alianza de inteligencia con Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, y socios de la Unión Europea para desarrollar estándares y canales de intercambio de información con respecto a las amenazas cibernéticas basadas en el terrorismo y los esfuerzos de mitigación.

TEMA: ¿Cómo se mantiene a salvo del terrorismo al país más poderoso del mundo?

PREGUNTAS CENTRALES

1. ¿Qué es el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos?

2. ¿Cómo se creó?

3. FACT: El departamento se creó a partir de 24 agencias federales ya existentes en respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001… ¿Qué falló en el 9/11?

4. Su única misión es mantener a Estados Unidos a salvo. ¿Cómo lo logran después de un atentado como el de las torres gemelas?

5. ¿Cómo se previene el terrorismo?

6. En este momento, ¿Cuál es la mayor amenaza terrorista que tiene Estados Unidos?

7. Hablar sobre, en caso de confirmarse, el nuevo líder del Departamento de Seguridad Nacional

o ALEJANDRO MAYORKAS es la elección más interesante dentro del gabinete de Joe Biden hasta el momento.

Alejandro es un inmigrante de origen CUBANO encargado de la seguridad fronteriza y de la inmigración, la idea de Biden es que él le ayudará a revertir las políticas fronterizas del presidente saliente Donald Trump.

o Mayorkas, fue subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos durante el mandato de Barack Obama. Fue el funcionario cubano-americano de más alto rango de ese gobierno.

o Si es confirmado por el Senado de Estados Unidos, Mayorkas se convertiría en la primera persona nacida en el extranjero a cargo del enorme departamento.

8. ¿Cuáles serán los mayores retos de Alejandro Mayorkas?

9. ¿Con la postura que ha tomado Donald Trump, los estadounidenses seguirán siendo víctimas del terrorismo doméstico?

o El terrorismo doméstico es cuando las víctimas dentro de un país, tienen la misma nacionalidad que el atacante.

Sobre el DHS

· El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos es el responsable de la seguridad pública.

· Se encarga de la lucha contra el terrorismo, la seguridad fronteriza, inmigración y aduanas, seguridad cibernética y la gestión y prevención ante desastres.

· Se estableció en 2002, combinando 22 departamentos y agencias federales diferentes en una agencia de gabinete unificada e integrada.

· Empezó a operar en el 2003, lo que lo convierte en el departamento del gabinete más reciente de Estados Unidos.

· El departamento se creó a partir de 24 agencias federales ya existentes en respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001.

· Esto requiere la dedicación de más de 240 mil empleados en trabajos que van desde la seguridad de la aviación y la frontera hasta la respuesta a emergencias, desde el analista de ciberseguridad hasta el inspector de instalaciones químicas.

· El objetivo es claro: mantener a Estados Unidos a salvo.

· Entre sus agencias se encuentran el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CPB), cuyas acciones han sido criticadas por los defensores de los derechos de los inmigrantes. También incluye a la Guardia Costera y el Servicio Secreto de Estados Unidos.

Susana Moscatel, periodista de espectáculos, conductora, escritora, productora.

NOS VA A HABLAR DE TODA LA PARTE DE COLOR QUE SE HA VIVIDO EN LA INVESTIDURA, MODA, LA IMPOPULARIDAD DE MELANIA

Sobre “Celebrating America”

· Es el evento final

· Conducido por Tom Hanks, y Eva Longoria y Kerry Washington.

· Actuarán, entre otros, Demi Lovato, Justin Timberlake, Jon Bon Jovi, Ozuna, Luis Fonsi

· Será retransmitido en directo por las principales cadenas de televisión del país, así como en YouTube, Facebook, Twitter y Twitch

Moda:

· La vicepresidenta electa Kamala Harris usa diseños de Christopher John Rogers y Sergio Hudson

· Christopher es un joven diseñador negro, de Baton Rouge, y vive en la ciudad de Nueva York. Sergio es un diseñador negro de Carolina del Sur.

· El Segundo Caballero lleva un traje de Ralph Lauren.

Melania, la primera dama más impopular