La delincuencia no respeta pandemias ni cuarentenas: Omar García

La pandemia no tuvo tanta relación con los delitos, la gente que delinque no le importa si hay pandemia o no, la realidad es que no respetan, así lo afirmó el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch quien detalló los delitos en los que no se ha logrado una baja significativa y en los que se enfocará la estrategia de combate de los primeros meses de este 2021.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco el secretario de seguridad reconoció que a pesar de la pandemia los índices delincuenciales no han bajado en casos como el robo a casa habitación o robo a vehículo; de este último dijo se cree que es un robo simple, sin violencia y solo queda en eso; pero la realidad es otra y se relaciona con dos o más delitos.

En el caso de robo a casa habitación, se coordinará la investigación con la Fiscalía a fin de dar mejor respuesta a los afectados y mejores resultados en la detención de los delincuentes.

El robo a pasajero, reconoció que no se redujo, pues a pesar de la pandemia las personas deben salir y en sus traslados han tenido que enfrentarse al golpe de la delincuencia que no sabe de pandemias, pues “quien sale a delinquir sale a delinquir”.

El homicidio doloso relacionado con rivalidad criminal, es otro de los delitos que aunque ha tenido una reducción en comparación con otras entidades, se mantendrá bajo operativos de vigilancia constante.

En cuanto al robo a cuentahabiente dijo se logró una reducción importante y no perderán atención.

Afirmó que la extorsión en el Centro Histórico se ha reducido y se tienen detenidos a los que se sigue en proceso e investigación y para contrarrestar los hechos violentos como balaceras se iniciaron operaciones semanales en puntos donde había violencia, de ocho cateos simultáneos de abril a la fecha se han derivado otros 400 mil con 600 detenidos de los cuales el 90% han sido vinculados a proceso tras la detención de 76 generadores de violencia.

Reconoció que “hay células delictivas y crimen organizado en la CDMX y sus detenciones se han anunciado”, por lo que argumentó que el plan de combate no es para un año, sino para los primeros meses del presente y que la Secretaría de Seguridad Ciudadana siempre está esperando delitos o violencia en la ciudad, y aunque algunos se han logrado contener, están preparados para enfrentarlos.

Respecto al atentado que sufrió hace siete meses dijo que la investigación sigue abierta y aún no se han anunciado las 25 detenciones realizadas a la fecha, de las cuales 19 se hicieron ese mismo, Recalcó que no recibió amenazas directas, solo avistamientos.

En torno al caso de menores asesinados en el Centro Histórico, dijo que ya se presentaron detenidos, la investigación no se ha soltado y se espera una operación mayor por lo que aseguró seguirán haciendo detenciones pues los hechos no pueden quedar impunes.