El arte de la disciplina

Rebeca Muñoz, Pionera como Mind Coach. Creadora del método de “Dietas conductuales” en el proceso de Coaching. Autora del libro “Elige Positivo”. Actualmente es Dir. De Programas de Habilidades Humanas en Formación Ejecutiva Empresarial. 20 años de experiencia en Recursos Humanos.

Experta en temas de: Inteligencia emocional, Liderazgo, Establecimientos de Objetivos, Estructura de planes de desarrollo, Autoconocimiento.rebecamc.com // formaejecutiva.com

// Twitter: @McoachR // Instagram: rebecamunozcornejo

Teléfonos: CDMX – 55 5659-0011 // Mail: informes@formaejecutiva.com

Comencemos por un autoanálisis, así, antes de comenzar el tema:

• 1.- ¿Te consideras alguien disciplinado? Si o NO

• 2.- ¿para todo o solo para algunas cosas? Para todo o casi todo o solo para algunas cosas

• 3.- ¿En qué cosas te consideras principalmente que no eres disciplinado?

Definiciones:

• ¿Qué es la disciplina? Seguir ordenamientos, es decir, el efecto de ordenar. Seguir un orden

• Se puede ser disciplinado en cosas positivas o negativas. Analizar en qué parte de tu vida (rol) consideras que eres poco disciplinado.

• El ser disciplinado no solo es en lo que haces sino también en lo que piensas y sientes.

• Hay que poner mucha atención a lo que piensas, ya que tu mente es tu experiencia. Tus patrones mentales te limitan o te expanden. Una forma de expansión es la creatividad, donde no se aceptan “no” como respuesta.

• Pero solo al poner atención a la forma en la que piensas y haces podrás comenzar una ruta nueva. Solo monitoreando tus pensamientos, podrás descubrir patrones de pensamiento.

• Pero en retrospectiva el 2020 nos dejó muchos aprendizajes, uno de ellos fue el no sobrevalorar el tema material, este 2021 podemos cambiar el enfoque, poner nuestros objetivos por alcanzar con base en las habilidades que necesitamos o queremos desarrollar para entonces como consecuencia obtener lo material.

• Un punto fundamental para lograr la autodisciplina es la VOLUNTAD que se define como la capacidad de ordenar la propia conducta.

• Unos de las grandes barreras que nos impiden llegar a la autodisciplina es la Desidia (deseo sin acción), quiero pero no hago, si pero, normalmente la desidia se puede identificar cuando usamos justificaciones, usamos palabras “pero, es que….”.

• Efecto Akrasia ir en contra de lo que sabemos nos conviene (autosabotaje)

• El tema de justificar aunque lo hagamos de una manera honesta lo único es que queremos “lavarnos las manos” ante los demás o incluso ante nosotros mismos para no sentir el fracaso.La relación con el fracaso

• El fracaso es el miedo que es como el caldo base la fuente principal de muchas limitaciones.

• Las limitaciones que creemos que tenemos, cómo las vives ¿magnificándolas y ya te has acostumbrado a vivir con ellas, es decir no has buscado formas de cómo superarlas?, ¿te rindes? Si el miedo no fuera parte de la vida qué es lo que tu intentarías hacer con tu vida, la cosa que te detiene para poder lograr lo que crees poder lograr o anhelas lograr?

Ejercicio:

• Si analizáramos todas esas limitaciones, y las viéramos como si viviéramos en un mundo sin limitaciones o tú fueras un verdadero súper héroe y no hubiera imposibles, ¿qué cosas cambiarías o dejarías de hacer para volverte una persona disciplinada en lo que hoy no lo eres?.

Anótalas

• Alguien que realmente quiere seguir en este esfuerzo y tarea de ser disciplinado se pone límites y consecuencias, es decir, como se ponde realmente la disciplina el órden. ¿Qué pasa si no me autocumplo?... ¿nada?

• Por qué le exigimos a los demás o nos enojamos con ellos si no cumplen una parte de un trato y no es lo mismo cuando a nosotros mismos nos autosaboteamos, ¿qué no te molesta?....¿tu te seguirías llevando con alguien que cumple sus promesas y compromisos?.

• Es perseverante e insistente, pero hay gente que se cansa y claudica, la pregunta que me gustaría hacerte es ¿a qué claudicas a la tarea o a fracasar?

• Tu vida está delante de ti, a veces nos conformamos con lo hemos alcanzado y podemos ser disciplinados en esa creencia Tu éxito está en ti.

• Cuando se ha llegado a la autodisciplina, es realmente una hazaña (es algo que nunca antes se había logrado) y la auto disciplina es poder controlar a voluntad lo que piensas, lo que haces y administrar de la mejor manera, dependiendo de los requerimientos del entorno lo que sientes.

Es es entonces haber llegado al AUTOGOBIERNO. Donde ya no te afectan las percepciones de los demás, querer pertencer, hay libertad (mas no libertinaje), hay conciencia de afectación al entorno.

• Si solo haces lo que ya sabes hacer, no vas a llegar a ser más de lo que ya eres hoy.