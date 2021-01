BBmundo: ¿Cómo estimular nuevos propósitos en tus hijos?

Juan Pablo Arredondo, Terapeuta Familiar, conferencista, psicólogo con más de 30 años de experiencia. Especialista en niños, adolescentes, adultos, parejas y familias.Whatsapp: 5527163847 / FB/clinicaJuanPabloArredondo Tw.@jparredondoh

NOS VA A DECIR 10 COSAS QUÉ PODEMOS HACER LOS PADRES PARA IMPULSAR A NUESTROS HIJOS A ALCANZAR SUS PROPÓSITOS

1. Creer en los hijos: además de estimular la autoestima de los niños, es importante alimentar sus propósitos, sus sueños y creer en ellos; apoyarles en aquello que les ilusiona, incluso si parece irrealizable porque es el germen de la lucha por conseguir lo que se desea y además es una buena forma de conseguir que tengan una buena autoestima.

2. Mostrar cariño: es importante recordar a los niños cada día cuanto los queremos incluso si no podemos verlos. Es una manera de ayudarles a que pongan el foco en las cosas buenas y conseguir que tengan una infancia feliz.

3. Volver a levantarse: si el niño se queja porque ha fallado en algo, ayúdale a sacar la parte positiva del camino realizado. No le digas que ha fallado, dile que está aprendiendo. La vida se trata de 'ensayo y aprendizaje'. Si tu hijo comete un error podemos decirle que puede corregirlo para hacerlo mejor la próxima vez.

4. Pintar los propósitos y los sueños: si tu hijo dibuja o pinta o escribe sus propósitos o sueños lo que está haciendo es pasarlo del subconsciente al plano consciente y más fácil es que empiece a creer que él puede conseguirlo.

5. No tener miedo a la al fracaso: debemos enseñar a los niños a no tener miedo al ridículo, al qué dirán o al fracaso y al no haber podido. Es una forma de enseñarles a tener confianza en sí mismos, un valor esencial para poder cumplir los propósitos.

6. Comparte tus propósitos con tus hijos: es importante que los padres seamos modelos para que los niños vean que también tenemos propósitos e intentamos lograr cosas que nos entusiasman. Seguro que tú también de pequeño tuviste propósitos o sueños.

¿Y si se los cuentas a tus hijos? Puedes explicarles cuáles has conseguido, qué ha sido lo más difícil y contarles cuáles siguen siendo esos sueños que te quedan por cumplir, y es que no hay que olvidar que SOÑAR ES GRATIS

7. Practicar nuevas aficiones: es recomendable invitar a los niños a probar nuevas aficiones, deportes o actividades. Explorar nuevos caminos es darle pistas sobre nuevas pasiones y posibilidades que generen nuevos propósitos.

8. Desarrolla un plan de acción o lista de propósitos y que estén visibles: Una vez que tu hijo tiene claro lo que quiere, ¡ayúdale a organizarse! Haz un calendario de propósitos, realistas y motivantes ponle o fija fechas, concreta cómo lo llevará a cabo y ¡motívale!

9. Entrénale a cumplir sus sueños y propósitos: Si son propósitos a largo plazo, y tu hijo puede verlo como lejano y abandonar al principio. Por eso es importante que entre medias le pongas metas a corto plazo para que él vaya aprendiendo la satisfacción que produce conseguirlas y el esfuerzo o intensidad que hay que dedicar. ¡Será como un pequeño ensayo!

10. Dale ánimos y transmítele positividad: Habrá momentos en los que ese propósito pueda convertirse en pesadilla, de flojera. No pasa nada, ¡nadie dijo que llegar a la meta final fuese fácil!

Ayúdale a tomar fuerza y, sobre todo, explícale que puede que sea un camino angosto y difícil, pero que, si realmente lo desea, ¡lo conseguirá!

Ejemplos de Propósitos para niños

1.- Mejorar la higiene: lavar las manos antes comida, cepillar dientes

2.- Compartir los juguetes, la comida, la merienda, momentos con otros niños

3.- Recoger y organizar los juguetes y ropas

4.- Hacer cosas solos, bañarse, atarse las agujetas, comer solos, vestirse solos

Ejemplos Propósitos para Adolescentes

• Ayuda a los chicos a mantener las redes sociales en perspectiva. Solo porque tu hija pasa cada minuto del día en Snapchat no quiere decir que se está divirtiendo. De hecho, el 45% de los adolescentes usa las redes sociales todos los días, pero sólo un tercio dice disfrutarlo “mucho”. Sin embargo, los adolescentes que platican con sus padres sobre las redes sociales dicen ser mucho más felices. Como en todo, las redes sociales tienen cosas buenas y malas, pero los chicos necesitan a sus padres para ayudarlos a descubrir cuál es cual.

• Anímalos a aprender. La escuela no es la única forma de aprender. Estudiar guitarra con videos de YouTube, leer en línea, o ver una plática TED, pueden ser formas creativas de fomentar el aprendizaje este año (especialmente cuando terminen la tarea).

• Ten un plan para la tecnología. Es muy fácil pasar mucho tiempo usando los medios sin darnos cuenta.