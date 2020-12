Pregúntale a Gatell

Dr. Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Médico Cirujano, especialista en Medicina Interna, maestro en Ciencias Médicas y doctor en Epidemiología por la Universidad Johns Hopkins //

PLAN DE VACUNACIÓN EN MÉXICO

• El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reveló que el plan iniciaría con 125 mil dosis de vacuna de Pfizer en la Ciudad de México y Coahuila, a partir del 22 de diciembre.

PRE COMPRA VACUNAS – DOSIS

*AstraZeneca y Pfizer abarcan el 75% de la población

Dosis (millones) Mexicanos (millones) Pfizer 34.4 (dos tomas) 17.2 CanSino 35 35 Astra Zeneca 77.4 (dos tomas) 38.7 Covax 51.5 25.75 Total 198.3 116.65 92% de la población

• BNT162 (Pfizer y BioNTech)

o Esta vacuna usa la tecnología conocida como ARN: o sea, tiene una pequeña secuencia genética creada en el laboratorio que "enseña" a las propias células del cuerpo humano a producir proteínas similares a SARS-CoV-2.

o A partir de ahí, el sistema inmunológico reconoce la amenaza y crea una respuesta que protege al cuerpo de futuras infecciones.

o El ARNm es muy frágil, por lo que está envuelto en nanopartículas de lípidos, una capa de una sustancia mantecosa que puede derretirse a temperatura ambiente.

o Es por eso que la vacuna de Pfizer debe mantenerse a temperaturas ultrafrías de aproximadamente -75 grados Celsius.

o En otras palabras, para transportar y almacenar esta vacuna es necesario un equipo especial.

o Esta vacuna se experimentó en 43,548 personas mayores de 16 años:

21,720 recibieron vacuna

21,728 recibieron placebo

Los participantes fueron de distintas edades, géneros, etnias y razas

La vacuna se administró en un día y 21 días después

¿Efectos secundarios? La mayoría leves a moderados como fatiga, dolor en el sitio de la inyección. No se observaron hospitalizaciones o muertes

¿Por cuánto tiempo seguirán monitoreando? Por lo menos, 2 años más, se tiene que seguir con cubrebocas y medidas de distanciamiento.

• AZD1222 (Universidad de Oxford y AstraZeneca)

o Esta candidata pertenece al equipo de vacunas de vectores virales no replicantes, o sea, que se construyó a partir de un adenovirus, un tipo de virus que no daña nuestra salud. En su interior, los científicos insertaron algunos genes de Sars-CoV-2 para provocar una reacción del sistema inmunológico.

o A la vacuna le ha ido bien en ensayos clínicos: la información completa del estudio de Fase II se publicó el 19 de noviembre en The Lancet y confirmó que el inmunizador es seguro y no causa efectos secundarios graves, incluso en ancianos. Otro punto a destacar es que produjo anticuerpos, una gran señal.

o El 23 de noviembre, los desarrolladores de la vacuna divulgaron los resultados preliminares de la Fase III de ensayos clínicos.

o De acuerdo al análisis de 131 casos de covid-19, esta vacuna demostró ser un 70,4% efectiva al combinar datos obtenidos de un régimen de dos dosis administradas. Los investigadores estiman, sin embargo, que dicha eficacia pueda llegar al 90% si se ajusta la dosis.

o Las fortalezas y debilidades de AZD1222 están en su originalidad: hasta el momento, no existe una vacuna aprobada que utilice este tipo de metodología.

o Una ventaja de la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca está en su disponibilidad.

o Otra ventaja de este compuesto es que puede guardarse a una temperatura de entre 2 y 8 °C, por lo cual puede distribuirse y preservarse con capacidades logísticas existentes.• Ad5-nCoV (CanSino)

o También elaborada a partir de un vector viral que no se replica (como los candidatos de la Universidad de Oxford / AstraZeneca, Sputnik V y Johnson & Johnson), fue aprobada de emergencia para su uso por personal militar chino, incluso antes de importantes estudios de seguridad y eficacia.

o En las pruebas de Fase III, la Ad5-nCoV se aplica actualmente a más de 40,000 voluntarios de Pakistán, Arabia Saudita y México.o Hay poca información sobre esta vacuna así que es necesario esperar nuevos anuncios por parte de los responsables.

PREGUNTAS HUGO LÓPEZ GATELL

1. El plan de vacunación en México, será sin duda, el reto logístico más importante que hayamos tenido. ¿Cómo será este proceso de distribución garantizando su seguridad? Traslados, equipo, personal, almacenes, quién lo va a dirigir, quién lo va a controlar, quiénes van a vacunar las vacunas, etc.

2. ¿Las personas que no tienen seguridad social, tendrán acceso a las vacunas? ¿Cómo se manejara este control?

3. ¿Por qué el plan de vacunación se estableció por edades y no por sectores? ¿Por qué, no están en un rango prioritario los trabajadores de primera necesidad? Bomberos, policías, etc.

4. ¿Por qué, tampoco, están un rango prioritario, todas aquellas personas que tengan comorbilidades graves, sin importar la edad?

5. ¿Cuáles serán los centros autorizados para aplicar las vacunas?

6. ¿Cómo será el orden para aplicarnos las vacunas para que no haya saturación en los centros de vacunación?

7. ¿En cuánto tiempo calculan que el 100% de los mayores de 16 años, estén vacunados? ¿México tiene la infraestructura para lograrlo? ¿Se comprometen?

8. ¿Cómo se evitará el manejo clandestino de la vacuna? Para que después no veamos que la están ofreciendo por miles de pesos, como pasó, en su momento, con el tocilizumab?

9. La vacuna Pfizer necesita almacenarse a una temperatura de -70 grados, cosa que preocupa muchísimo a la gente. ¿Cómo se va a garantizar que cada una de las vacunas que lleguen a México, Pfizer, CanSino, AstraZeneca, tengan el control y cuidado que necesitan?

10. ¿Qué significa que habrá un simulacro de vacunación, mañana 18 de diciembre?

11. El pasado mes de octubre, el director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan, elogió el semáforo epidemiológico de México. ¿Por qué, ahora, dices que el color del semáforo se volvió intrascendente? ¿No te parece confusa la narrativa?

12. También dijiste esta semana que quienes piden el semáforo rojo “tienen la vida resuelta”. Yo te diría, quienes piden el semáforo rojo quieren salvar vidas.

13. El creciente y acelerado número de contagios en México. ¿De quién es responsabilidad?

14. Continuamos escuchando en las conferencias vespertinas, de parte tuya y de tu equipo, que no hay saturación hospitalaria. Nosotros trabajamos con varios doctores del sector público y privado, no hay uno solo que nos diga que tiene una cama vacía. ¿Hay o no hay saturación hospitalaria?

15. ¿Estás enterado que le piden a los familiares que se lleven a sus pacientes porque van a recibir otros? Ahí están las historias reales de las familias en redes sociales.16. La vida se mide en resultados.

• De acuerdo al reporte de la Secretaria de Salud de anoche, hay 115,769 muertos. El 27 de febrero pasado, ustedes estimaron que el número de muertes sería de 6,000 u 8,000, en una situación severa. Incluso previó cuatro escenarios más: uno con 12,500, otro con 28,000, un tercero con 30,000 y uno “muy catastrófico

• De acuerdo al mapa de la Universidad de John Hopkins, México es el cuarto país con más muertos en el mundo, después de Estados Unidos, Brasil e India. Y ocupa el lugar número 13 como el país con más casos del mundo.

• México tiene la letalidad por COVID-19 más alta del mundo: 9.8 por ciento. Es decir, de cada 100 enfermos de coronavirus mueren 10; en el resto del mundo, la letalidad es de 2.8 por ciento.

• El Instituto de Métricas y Evaluación de la Universidad de Washington pronostica que para el 1 de abril de 2021, en México habrán muerto 161 mil 578 personas sin importar la rapidez de la vacunación.

• En septiembre, Amnistía Internacional publicó que México era el país con mayor cantidad de muertes dentro del sector salud por COVID-19 y al alcanzar el 9.8% de letalidad (que quiere decir que 10 de cada 100 enfermos fallece) es estar casi cuatro veces por encima del promedio mundial.

• De acuerdo a un análisis que hizo Bloomberg, en un cruce de cifras para verificar en qué países se ha manejado el virus de manera más eficaz, con menor perturbación para la sociedad y los negocios, “México es el peor país para estar durante la pandemia de COVID 19

• El pasado 30 de noviembre, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la situación en México por el covid-19 es "muy preocupante" y pidió que sea "MUY SERIO" EN SU GESTIÓN. Ese mismo día, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México, no tenía, NI EN EL CORTO PLAZO, riesgo de saturación hospitalaria.

17. Al día 287 desde el primer contagio, en retrospectiva. ¿Qué hicieron mal?

18. ¿Qué onda con la falta de oxígeno y equipo de atención hospitalaria?19. ¿Cómo están apoyando al equipo médico agotado?

20. ¿Está comprobando científicamente el uso del cubrebocas? De acuerdo, con la OMS, de la Unión Europea, de las autoridades de salud de Alemania, Corea, Japón, países que han tenido un mucho mejor desempeño. Y ustedes siguen jugando de forma irresponsable con el tema. ¿Por qué ustedes siguen jugando con el tema?

21. ¿Por qué se niega el presidente al uso de cubrebocas?

22. Él dice que tú se lo recomiendas. ¿Tú le dices que no usé cubrebocas?

23. De acuerdo a los Institutos Nacionales de Salud, el 30% de vidas podrían haberse salvado con uso obligatorio de cubrebocas. ¿Por qué la necedad? ¿De quién es el capricho?

24. Somos el primer país del mundo con fallecimientos en personal médico y de salud. ¿No debiera darnos vergüenza como país?

25. ¿Sabes que la comunidad médica te ha perdido el respeto? Todos los días hablo con doctores. No funcionarios como usted, médicos que están en la trinchera hospitalaria de salvar vidas, cuidar pacientes, proteger personal de salud. Todos los días les pregunto - que si el semáforo, que si la ocupación, etc- y escucho a diario comentarios muy negativos de usted y del gobierno. Me dicen que no haga caso de sus curvas y sus cifras. Son falsas, no hay que creerles, lo que pasa es que Lopez Gatell quiere ser secretario. ¿Qué le dice usted a toda esa enorme comunidad médica para quienes usted no es confiable ni respetable como médico?

26. Todos sabemos cómo Anthony Fauci en EU se enfrentó a Trump para hacer prevalecer la ciencia por encima de la política. ¿Tú has hecho lo mismo? Dame dos ejemplos

27. ¿Por qué que parece que aquí las medidas las dictan los políticos y no los doctores ni los expertos.

28. ¿Por qué parece que las medidas las están estableciendo los políticos y no los médicos o científicos?29. De acuerdo a Funsalud y la Facultad de Medicina de la UNAM.

En este país para junio del 2021 habrá muerto más de un cuarto de millón de seres humanos cuando pudieron ser muchos menos.