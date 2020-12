No es suficiente con meter a la cárcel a los corruptos: Mauricio Merino

En el marco del Día Internacional contra la corrupción, el titular del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, Mauricio Merino dijo que no es suficiente con meter a la cárcel a los corruptos, pues este mal sucede en redes, no es de un solo individuo, “no nos vamos a dedicar a perseguir a personas corruptas porque nos vamos a frustrar”.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco el doctor Merino compartió que más del 90% de lo ejercido para enfrentar la pandemia por covid-19, fue por adjudicación directa. La corrupción es causa de muchos problema de justicia, distribución de medicamentos, de policías, de desviación de votos; causa muchos males y agrava la pobreza de las personas, pues de acuerdo con datos del INEGI, señala que la corrupción cuesta en promedio tres mil 800 pesos por persona al año.

La corrupción es un problema sistémico y no se combate sino se trabaja desde las instituciones que pueden frenarla, dijo, pues no hay buenos y malos es un problema sistémico, recordó que el Sistema Nacional Anticorrupción fue bloqueado por el expresidente Enrique Peña Nieto, hasta que no fuera nombrado un fiscal general.

Y al Presidente López Obrador tampoco le gusta, pues dice que el verdadero sistema es acabar con los corruptos; en tanto la corrupción persiste y aumenta, muestra de ello son los gobiernos en estatales y municipales y aunque reconoce que en algunos estados se ha avanzado en su lucha, como "el sistema no acaba de formarse lo quieren tirar y regresar a la demagogia".

Merino señala que mientras no se entienda que los puestos públicos no son patrimonio privado y los den a sus cuates; que la información pública que se genera en las instituciones no les pertenecen; mientras no se entienda que se debe llevar una contabilidad, pues los recursos son patrimonio público, incluyendo las decisiones que se tomen, se van a seguir generando actos de corrupción. El pozo sigue abierto, todas las razones que general la corrupción están intactas, afirma.