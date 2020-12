México COVID19: ¿Más fuerte que nunca?

Dr Francisco Moreno Sánchez, Internista e Infectólogo del Centro Médico ABC. Egresado de la Universidad de Texas en San Antonio. Jefe de Medicina Interna del Hospital ABC. Miembro del IAS (International AIDS Society).

• En pocos países la pandemia llegó, pasó y se fue. En la mayoría, el virus ha vuelto tras una breve ausencia. O nunca llegó a irse del todo, como en México…

• Estamos viviendo el PEOR momento de la pandemia por COVID19 en la CDMX, hospitales llenos y muchos casos nuevos. Hoy, hay que cuidarse más que nunca.

¿Cómo está México frente al COVID?

• El pasado 30 de noviembre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que México está en “una mala situación frente a la epidemia de COVID-19, que duplicó el número de casos y muertes entre mediados y finales de noviembre.

• La OMS consideró que el aumento de casos y muertes por COVID-19 en México es “muy preocupante” y pidió tomar seriedad en la respuesta frente al virus.

• La semana pasada, la Secretaría de Salud confirmó que en México hubo más de 66,000 casos de COVID en sólo 7 días.

• A nivel mundial, México se mantiene en el onceavo lugar en casos positivos acumulados y en el cuarto con más muertes en su epidemia, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins.

¿Los hospitales están saturados?

• El Sistema de Salud Público y privado del país está saturado por los contagios de covid-19.

• Aunque el gobierno anuncie la apertura de nuevas camas hospitalarias, esto no soluciona la crisis porque ya no hay personal médico especializado para la atención de pacientes infectados.

¿Semáforo rojo o naranja?

• Evidentemente estamos en semáforo rojo porque hay una saturación hospitalaria y un incremento altísimo de casos diarios.

• Estamos en el peor momento, desde Junio

• Tenemos un persona médico agotadoSobre el manejo de la pandemia

• El manejo de la pandemia en México ha sido un desastre

• Hay muchísimos más que ese millón contabilizado “oficialmente”, porque la cantidad de pruebas que se hacen es verdaderamente baja.

• México es el país 158 del mundo en pruebas por millón de habitantes.

• Belice, Guatemala, Bolivia y muchos otros países hacen más pruebas que México y esto nos ha llevado a un altísimo nivel de mortalidad.

• Hay más 100 mil muertos y seguramente este no es el número real, ya que probablemente haya 2 o 3 veces más fallecidos.

• Al no hacer más pruebas, no se sabe qué es lo que sucede realmente en el país con respecto a la pandemia.

¿Y el pico de la pandemia?

• Se dijo que el pico de la pandemia iba a ocurrir el 8 de mayo y la realidad es que en esta fecha había 28 mil casos y ahora hay más de un millón.

• Así que nunca se supo cómo evolucionaba la enfermedad

• Si comparamos la pandemia en México con Italia, tenemos que en nuestro país llegamos por primera vez el 15 de mayo a los 2 mil 500 casos reportados en un día, y desde ese entonces hasta ahora, no hemos tenido ningún día con una menor cantidad de pacientes reportados por día.

• Sin embargo en Italia, llegaron a 2 mil 500 casos el 15 de marzo, pero en 8 semanas lograron controlar el número de contagiados

El Sistema de Salud

• Todo esto ha sido una tragedia para los trabajadores de la salud porque significa que llevan 8 meses trabajando 24 horas los 7 días de la semana con pacientes graves, que tienen pocas posibilidades de salir adelante si no se pone a andar todo un equipo de medicina crítica: terapia intensiva, infectólogos, neumólogos.

• El problema es que hoy México está viviendo un repunte de la enfermedad, no un rebrote, porque nunca se controló la primera ola y seguimos en ella.

• México decidió tener muchas camas y convirtió hospitales no COVID en hospitales COVID, pero estos no tienen la infraestructura para tratar a estos pacientes y lo que ha sucedido es que el 43% de los pacientes que llegan al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mueren y lo mismo sucede con una tercera parte de las personas que llegan a otros servicios de salud públicos, porque no tienen la infraestructura para tratarlos.

¿México ha aprendido algo?

• México no ha aprendido nada: La curva de contagios y la de mortalidad son muy similares, porque nuestras autoridades no han estimulado el uso de cubrebocas y no dan la información clara a la gente que requiere ser educada.

• Los problemas que tenemos en México es que no buscamos a los pacientes asintomáticos, no hacemos pruebas y no hablamos del uso de cubrebocas porque está politizado: si usas el cubrebocas estás en contra de algunos y los que no lo usan están en contra de la ciencia

• El virus SARS-CoV-2 es totalmente respiratorio. “Se transmite al hablar, al gritar, al cantar, al reír, al estornudar, al toser, a través de esas gotitas de secreción respiratoria que salen de nuestra boca y nariz. Esas gotas tienen un peso molecular y por la misma ley de gravedad viajan

¿Se puede tener al mismo tiempo Covid e Influenza?

• El hecho de que se presenten las dos enfermedades al mismo tiempo en un paciente, se trata de un fenómeno poco común y es preocupante.

• La principal preocupación es que se junten al mismo tiempo la epidemia de Covid con la estación de Influenza.

• Cada uno por separado puede poner al borde al sistema de salud y juntos pudieran hacer que se colapsaran las terapias intensivas y las terapias respiratorias de los hospitales

• Los síntomas de Influenza y Covid-19 comparten características al inicio, como fiebre, dolor de garganta y tos. “Si bien la Influenza suele ser desde un inicio mucho más súbito, y la Covid-19 es desde un inicio más lento, y en algunos casos también hay falta de sensación del olfato, pero por lo demás se parecen mucho y clínicamente es muy difícil distinguirlo.

¿Qué NO debemos olvidar?

• Las personas que tienen: diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardíacas y respiratorias, así como trasplantes, personas adultas mayores a partir de los 60 años cumplidos, personas embarazadas, deben hacer resguardo familiar en casa.

• Conservar una sana distancia, cuando menos a 1.5 metros de distancia el uno del otro.

• Protección y cuidado de las personas adultas mayores, la medida más importante es el aislamiento social voluntario y seguir las recomendaciones de sana distancia y medidas de prevención si se visita a personas adultas mayores.

• Uso de cubrebocas y lavado frecuente de manos.

• Saludo a distancia, no saludar de beso, de mano o abrazo.