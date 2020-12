El behind the Scenes de The Crown

Eugenia Garavani, periodista mexicana especializada en la fuente de realeza. Colaboradora de revistas y medios como Quien, Revista Central, El Universal y el canal Hola TV.

Sobre Isabel II del Reino Unido

• Elizabeth Alexandra Mary

• Nació en Londres, 21 de abril de 1926

• Es la actual monarca británica y, por tanto, soberana de dieciséis Estados independientes constituidos en reino y que forman parte de la Mancomunidad de Naciones: Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Jamaica, Barbados, Bahamas, Granada, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tuvalu, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Belice, Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves.

• Nació en Londres como la hija mayor de los duques de York (más tarde los reyes Jorge VI e Isabel)

• Su padre era el segundo hijo del rey Jorge V y de la reina María, y su madre era la hija menor del aristócrata escocés Claude Bowes-Lyon, XIV conde de Strathmore y Kinghorne.

• Fue nombrada «Isabel» en honor a su madre, «Alexandra» por la madre de Jorge V (su bisabuela paterna), que había fallecido seis meses antes y «Mary» por su abuela paterna.

• ¿Cómo llega a la corona?

o El 10 de diciembre de 1936 se llevó a cabo un hecho inusitado, el rey Eduardo VIII a menos de un año de su reinado y sin haber sido aun formalmente entronizado, abdicó al trono británico.

La razón: por amor

o Eduardo VIII sostenía desde hacía tiempo una relación con la dos veces divorciada Wallis Simpson, una mujer de origen americano de la que se había enamorado mientras esta estaba casada y él también sostenía una relación con Thelma Furness (hermana gemela de Gloria Morgan Vanderbilt).

o Al llevarse a cabo la abdicación, su hermano menor el príncipe Alberto, Duque de York asume la responsabilidad, convirtiéndose en Jorge VI y su hija mayor, la princesa Elizabeth se convirtió en la heredera del trono. Tras el fallecimiento de Jorge VI en 1952, Elizabeth es coronada con 26 años de edad (la ceremonia de coronación se llevó a cabo hasta 1953). Y desde entonces lleva la corona.

• La personalidad de la reina

o La imagen de la reina Isabel II ha sido en general favorable a lo largo de los años.o Conservadora en su vestimenta, es bien conocida por sus abrigos de color liso y sus sombreros a juego que le permiten ser vista fácilmente entre la multitud.

o No es ningún secreto que la reina Isabel adora la naturaleza. Ama a sus caballos, perros y conducir sus autos muy rápido.

o Su verdadera personalidad sigue siendo difícil de descifrar para el público. o Sin embargo, una cosa está clara: la reina es introvertida, o al menos ambivalente.

o Los introvertidos prefieren los entornos tranquilos y se sienten llenos de energía al pasar tiempo a solas o con personas que conocen bien. No son necesariamente tímidos, pero tienden a ser más reservados y cautelosos con los extraños.

• La influencia política de la reina

o La reina no puede expresar opiniones políticas según la constitución británica; tal acto se consideraría un ataque al gobierno y un intento de influir en el público.

o Por convención, la Reina no vota ni se presenta a las elecciones, sin embargo, Su Majestad tiene importantes roles ceremoniales y formales en relación con el gobierno del Reino Unido.

o La frase formal “Reina en el Parlamento” se usa para describir la legislatura británica, que consiste en el Soberano, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes.

o Los deberes de la Reina incluyen la apertura de cada nueva sesión del Parlamento, el otorgamiento de Consentimiento Real a la legislación y la aprobación de Órdenes y Proclamaciones a través del Consejo Privado.

o La Reina también tiene una relación especial con el Primer Ministro, conservando el derecho a nombrar y también a reunirse con él de forma regular. Boris Johnson se convirtió en primer ministro en julio de 2019, cuando la reina dio la bienvenida al líder del partido conservador al Palacio de Buckingham con un apretón de manos y muchas cámaras, por supuesto. Aunque los dos han tenido un comienzo difícil, la reina se mantiene fiel a sus raíces políticamente neutrales.

o Además de desempeñar un papel específico en el Parlamento del Reino Unido con sede en Londres, la Reina tiene funciones formales en relación con las asambleas delegadas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

TEMPORADA 1

• La reina sí peleo por casarse con Felipe, y este se frustró cuando se decidió que los hijos no llevarían su apellido. Finalmente la reina decidió que todos sus hijos excepto los herederos directos al trono llevaran el apellido Mountbatten-Windsor.

o FACT: Elizabeth y Felipe

o Cuentan los biógrafos del Duque de Edimburgo que cuando acudió a la boda de su primo el rey Pablo I de Grecia con Federica de Hannover (los padres de la reina Sofía de España), este se reencontró después de varios años con su padre el príncipe Andrés de Grecia, quien lo había abandonado hacía años. Felipe que vivía bajo la tutela de su tío Louis Mountbatten en Inglaterra recibió dos consejos de su padre: “Quédate en Inglaterra, es el lugar más seguro para gente como nosotros, y cásate con una mujer acaudalada, porque nunca tendrás un centavo”.

o La princesa Elizabeth y el príncipe Felipe de Grecia, son primos terceros, coincidieron un par de veces durante su infancia, la madre de Felipe, Alice de Battenberg era nieta de la reina Victoria de Inglaterra. Ambos asistieron al matrimonio en 1934 a la boda de la princesa Marina de Grecia con el príncipe Jorge, Duque de Kent, posteriormente Felipe asistió a la carnación de Jorge VI, en 1937. En aquel entonces Elizabeth era una niña, pero no fue hasta julio de 1939 que Elizabeth, de 13 años, se enamoró de Felipe, un joven cadete de 18 años.

o Mientras la familia real visitaba el Royal Naval College, Felipe fue seleccionado para hacer compañía a Elizabeth y su hermana menor, la princesa Margarita (probablemente algo orquestado por su tío Louis "Dickie" Mountbatten). Elizabeth se enamoró perdidamente, desde ese momento comenzó a escribirle a Felipe cartas, especialmente después de que este partió a la guerra. Dicen que Felipe contestó las misivas en pocas ocasiones pero al regresar decidió cortejar formalmente a Elizabeth -que ya tenía 19 años- en 1947 se comprometieron en secreto. El rey no estaba muy de acuerdo con la relación, pero aceptó si esperaban a que ésta cumpliera los 21, se casaron en noviembre de ese mismo año.

TEMPORADA 2

• Las infidelidades de Felipe, siempre se ha sabido que el Duque de Edimburgo le fue infiel a la reina en más de una ocasión.

o FACT: El nacimiento de sus hijos

o Elizabeth y el príncipe Felipe se convirtieron en padres unos días antes de cumplir su primer aniversario de bodas, su primogénito fue el príncipe Carlos, dos años después llegaría la princesa Ana. Solo unos años después la reina fue coronada y se mudaron de Clarence House al palacio de Buckingham. Ahí los niños crecieron entre nanas e institutrices, después fueron enviados a colegios como internos. A la pareja le tomó más de diez años convertirse en padres por tercera ocasión, y poco antes de cumplir los 40, la reina trajo al mundo a su cuarto hijo.o La realidad es que tanto Andrés como Eduardo tuvieron infancias muy distintas a sus hermanos, especialmente Eduardo quien nunca le dio dolores de cabeza a su madre y a la fecha sigue siendo el auténtico "royal baby". Hoy se puede decir que es de los hijos de la reina quien goza de dicha y estabilidad. El príncipe Andrés que siempre fue un playboy empedernido continuó siendo hasta hoy un personaje polémico.

• El matrimonio de la princesa Margarita con el fotógrafo Anthony Armstrong Jones, es la primera vez que se habla abiertamente de la bisexualidad de Lord Snowdon.

o FACT: Elizabeth y Margarita

o A pesar de ser vista por muchos como un miembro controvertido de la familia real británica, la princesa Margarita y la reina Elizabeth compartían un vínculo único. Margarita era la única hermana de la reina, y su muerte sucedió el mismo año que la reina madre fue una gran pérdida para la reina.o La princesa Margarita, condesa de Snowdon, nació el 21 de agosto de 1930 como Margaret Rose. Era la hija menor del rey Jorge VI y la reina Isabel, y la única hermana de la reina Isabel II.

o A pesar de la crianza real y los deberes para con la corona, el rey Jorge VI, quien se refería con cariño a su familia como "nosotros cuatro", se aseguró de que la familia nunca se separara durante un período prolongado, y esto ayudó a construir una estrecha amistad entre los dos. hermanas. Junto con la reina madre, las tres eran confidentes y realmente eran las dos únicas amigas en las que la reina Elizabeth confiaba, su círculo más íntimo y quienes más la conocían.

o La reina se entera en la serie de las conexiones nazis de su tío, aunque nunca fueron un secreto en la vida real. La reina no cortó de tajo la relación con su tío pero éste continuó en el exilio.

TEMPORADA 3

• Es verdad que la princesa Alice de Battenberg fue llevada a Buckingham a vivir tras el golpe de estado en Grecia. Ella vivía en un monasterio, era sordo muda, se comunicaba en lenguaje de señas con su hijo. Es conocido el hecho que durante la segunda guerra mundial, la princesa ocultó a una familia judía en su casa y que cuando fue interrogada esta alegó ser sordo y jamás haberlos escuchado ni entendido. Si es verdad que al final de sus días estuvo muy unida a sus nietos.

• Es verdad que Camilla se casa mientras Carlos se encuentra cumpliendo su deber en alta mar, este recibe la noticia a bordo, también es cierto que Louis Mountbatten aconsejó a Carlos no casarse con Camilla, ya que no le convenía.

o Carlos y Camilla se conocen por primera vez en un partido de polo en Windsor Great Park, en 1971. Descubren que ambos aman el polo y que tienen el mismo sentido del humor. Es bien sabido que lo primero que Camilla le dijo a Carlos fue “Mi bisabuela Alice Keppel era la amante de tu tatarabuelo Eduardo VII. Siento que tenemos algo en común". Empiezan a salir, y muchos no vieron con buenos ojos este romance o Carlos se va para servir en la Royal Navy durante ocho meses. Cuando regresa, Camilla ya estaba casada con otra persona.

o También está la teoría sobre el plan de Camilla de encender los celos de Andrew Parker Bowles, quien estaba teniendo un romance con la princesa Anna, hermana menor de Carlos.

o Carlos se enamoró, incluso hay quien asegura más que ella.

o Camilla siempre tuvo claro que no era la mujer que la familia real quería para el heredero, ya que no contaba con la mejor reputación en Londres.

o Sin embargo y aunque Carlos sufrió cuando esta se casó, el príncipe fungió como padrino de bautizo de Tom y finalmente reanudaron su relación. Después de años siendo la amante del príncipe de Gales se convirtió en su esposa en 2005 y con la bendición de la reina y los hijos de ambos.

TEMPORADA 4

• Michael Fagan no irrumpió en el Palacio de Buckingham para quejarse de Margaret Thatcher, y el programa minimiza los efectos de sus políticas: Michael Fagan realmente entro en el dormitorio de la reina en 1982, aunque sus motivos no eran políticos. Fagan incluso afirmó que no tenía un plan. Como recordó, "No sé por qué lo hice, algo se me pasó por la cabeza".

• El primer encuentro entre Diana y Carlos no fue mientras ella estaba disfrazada de árbol. Pero es cierto que Diana se acercó a él para decirle cuánto sentía la muerte de su tío Louis Mountbatten, causando una gran impresión en Carlos.

• ¿Carlos y la hermana de Diana?

o FACT: Sarah y Charles salieron en 1977, cuando ambos tenían veintitantos años y estaban abriéndose camino a través de una larga lista de breves romances de ambas partes.

o Aunque el noviazgo fue breve, para Diana fue brutal, su corazón se rompió en mil pedazos, ella en verdad estaba enamorada platónicamente del príncipe. La propia Sarah sabía que Diana tenía fotografías de Carlos pegadas en la pared de su recamara y en sus cuadernos.

o La hermana mayor de Diana permaneció cerca de la realeza incluso después de romper con Carlos. No tuvo ninguna objeción cuando Carlos mostró interés en Diana, incluso apoyó a su hermana durante los meses previos a la boda. Sirvió como “lady in waiting” de la princesa Di y, junto con su hermana menor Jane, acompañó a Carlos a París para recuperar el cuerpo de Diana después de que ella muriera en París en 1997.

• Los detalles del compromiso de Diana y Carlos son muy acertados, pero falto agregar que ella anillo de compromiso de la princesa fue elegido por ella debido a que estaba inspirado en una joya que perteneció a la reina Victoria. Y fue ella quien bromeó en televisión que había elegido ese anillo por ser el más costoso.

• Las reuniones con Camilla si existieron, pero una vez que Diana descubrió que la relación entre ella y Carlos continuaba, esta terminó toda relación con Camilla.

o FACT: En junio de 1994, Diana asistió a una gala en la Serpentine Gallery de Londres con un vestido negro entallado con hombros descubiertos, un dobladillo asimétrico y una cola de gasa que flotaba con el viento.

o El conjunto revelador era inusual para un miembro de la familia real típicamente abotonada, pero esa no es la única razón por la que acaparó los titulares: la princesa Diana usó el número llamativo la misma noche en que el príncipe Carlos confesó en la televisión nacional que había sido infiel a ella.

o La princesa Diana mantuvo su aparición programada en la gala. Sin embargo, sí cambió los planes de su atuendo. Diana había planeado inicialmente usar un vestido de Valentino para el evento, pero cuando el conjunto se filtró a la prensa, hizo un cambio de último minuto al famoso número negro de la diseñadora Christina Stambolian que había estado en su armario durante tres años.

• Los problemas de salud mental de Diana siempre estuvieron presentes, la serie emitió que estando embarazada de 8 meses de William, esta se arrojó por las escaleras. Es verdad que también se empeñó en llevar a William a Australia y que el Duque de Edimburgo siempre la tuvo en alta estima.

o FACT: En 1992, Andrew Morton publicó su biografía sobre la princesa de Gales, titulada “Diana: Her True Story”.

Contenía detalles sobre el trastorno alimenticio de Diana, algo que se rumoraba durante mucho tiempo en la prensa pero que nunca se hablo abiertamente. Resulta que su fuente de todo fue la propia Diana, quien, a través de un intermediario, le pasó las cintas confesionales del autor: “La bulimia empezó la semana después de que nos comprometimos y tardaría casi una década en superarlo. Mi esposo puso su mano en mi cintura y dijo: 'Oh, un poco gordito aquí. Y eso desencadenó algo en mí, y lo de Camilla". Elizabeth Emanuel, la diseñadora del vestido de novia de Diana, reveló más tarde en entrevistas que cuando comenzaron a arreglarse, la cintura de Diana medía de 26 a 27 pulgadas. En julio de 1981, se había reducido a 23.

o En 1995, Diana en una entrevista con la BBC, el entrevistador Martin Bashir le preguntó al respecto sin rodeos: “Posteriormente se informó que sufría [de] bulimia. ¿Es eso cierto?"

o "Sí", respondió ella. “Tuve bulimia durante varios años. Y eso es como una enfermedad secreta. Te lo infliges a ti mismo porque tu autoestima está en un reflujo y no crees que eres digno o valioso. Usted llena su estómago cuatro o cinco veces al día (algunos lo hacen más) y le da una sensación de comodidad. Es como tener un par de brazos a tu alrededor, pero es temporal, temporal. Luego te disgusta la hinchazón de tu estómago, y luego vuelves a sacarlo todo".