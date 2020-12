¿Por qué él, por qué ella? Parte 2

Helen Fisher, es una reconocida neurocientífica y antropóloga estadounidense, pionera en la biología de la personalidad humana y la neuroquímica del liderazgo. Tiene un doctorado en antropología y biología; es también investigadora principal en el Instituto Kinsey de la Universidad de Indiana. www.theanatomyoflove.com // www.helenfisher.com

¿POR QUÉ NOS ENAMORAMOS? ¿Y POR QUÉ SENTIMOS ATRACCIÓN POR UNAS PERSONAS Y NO POR OTRAS?

PONER EL AMOR BAJO EL MICROSCOPIO DE LA CIENCIA, ESE HA SIDO EL OBJETIVO DE LA NEUROBIÓLOGA Y ANTROPÓLOGA

HELEN FISHER DURANTE CASI 30 AÑOS.SUS LIBROS

• Anatomy of love • Why him, why her?• Why we love• The first sex• The sex contract

• A finales de los 90, inició sus investigaciones haciendo escáneres cerebrales a 49 hombres y mujeres. Algunos de ellos estaban locamente enamorados, otros habían sido rechazados. Poco después, incluyó en la muestra a personas que continuaban enamoradas tras décadas de matrimonio.

• Según sus conclusiones, el cerebro humano ha desarrollado tres sistemas cerebrales en las relaciones de pareja: el amor romántico, la atracción sexual y el cariño, o apego.

• “El amor puede comenzar con cualquiera de estos sentimientos, y puede explicarse a través de las conexiones de nuestro cerebro”.

EN EL PRIMER PROGRAMA NOS QUEDAMOS EN:

¿Por qué siempre me enamoró de quien no debo? Siempre caigo con el mismo tipo de persona

• Si esto te pasa todo el tiempo, seguramente eres una persona con la dopamina muy alta, que se siente muy atraída por la gente que corre riesgos, que busca novedades, que es curiosa, creativa, espontánea, enérgica…

• Así que puede que el nuevo chico no se parezca al anterior. Si estás en Barcelona, un chico puede ser griego, el siguiente estadounidense, el tercero de Dios sabe dónde, de China… Pero todos son del tipo explorador, con dopamina alta. Y te sientes atraída hacia ese tipo de persona.

• En algún momento, espero que aprendas, TIENES QUE APRENDER.

• El cerebro puede aprender.

• Lo mejor es que en el momento que sientes que estás perdiendo la cabeza por el chico nuevo, no te tires de cabeza, conócelo mejor. Ese es el problema del amor romántico, es como un gato que está durmiendo. Se puede despertar en cualquier momento. Cuando vea algo problemático, que no se acerque. Tampoco hay que entrar en algo que nos aburra. Pero habrá gente con dopamina alta, curiosa, creativa, espontánea y enérgica que sea fiel. Y esa persona puede ser la adecuada.

¿Quién se enamora más rápido, los hombres o las mujeres?

• LOS HOMBRES se enamoran más rápido que las mujeres porque son más visuales

• Le prestan más atención al aspecto físico.

• Ellas, en cambio, son menos visuales. Las mujeres evalúan ciertos patrones de comportamiento para elegir a su pareja. Les preocupa saber si el hombre podrá proveer el sostén necesario (a nivel financiero y psicológico). Piensan en elegir un hombre que las vaya a ayudar

¿El cerebro puede lidiar con estar “enamorado” de más de una persona?

• No, no puede. Y la gente poliamorosa tampoco está enamorada de más de una persona. • Sienten un vínculo profundo con alguien, una o dos personas, sienten amor romántico intenso por alguien más. Se puede sentir un vínculo profundo por alguien y luego cambiar a sentimientos de amor romántico por otra persona.

• Ese tipo de relaciones no suelen funcionar porque el ser humano es posesivo y no es bueno compartiendo.

• Quienes conforman este tipo de vínculos tienen que lidiar con los celos, aunque muchas veces no lo digan abiertamente.

¿Por qué duele tanto el desamor?

• Cuando pierdes a una pareja, pierdes tu rutina diaria, pierdes autoestima. Te sientes perdido. Pero lo que has perdido de verdad es una pareja reproductiva. Has perdido la oportunidad de transmitir tu ADN a la eternidad. Si querías de verdad a alguien y pensabas tener hijos con él, has perdido muchísimo. Y si ya estaban casados, si ya tenían hijos, pierdes una pareja para criarlos. Así que, en realidad, has dado un paso hacia la muerte genética. Has gastado tiempo, energía, dinero y una persona en particular. Aunque sean cuatro meses, cuatro años o cuatro décadas. Has perdido mucho tiempo y energía con alguien y has perdido.

El amor LGTBQ

• Sus circuitos del amor son exactamente igual que los heteros. Es absolutamente increíble. Estoy cansada de decirle a todos que son igual que los heteros. No se trata de a quién amas, sino cómo te sientes cuando amas. Lo que es diferente es a quién eligen, pero cómo se sienten al amar es exactamente igual

El futuro de las relaciones

• Veo muchos más servicios de citas.

• Todos vivimos durante más tiempo.

• La infancia dura más. La adultez temprana dura más. La mediana edad dura más. La vejez dura más.

• Una de las webs que más rápido crece en Estados Unidos es para gente de más de 50 años.

• Porque ya han tenido hijos, sus parejas los han dejado, se han divorciado o han enviudado, y quieren VOLVER A AMAR.

• Así que el amor no se muere con el paso de los años. No más que el miedo, la ira o la alegría.

• Seguro, los divorcios serán más sencillos.

• Creo que la forma de ligar siempre cambia con el tiempo. Los patrones de ligoteo cambian con la tecnología, pero es lo de siempre. Las webs de citas ni siquiera son webs de citas, son webs de presentación. El único algoritmo de verdad es el que tiene el cerebro, eso no va a cambiar.

• Puede que avancemos hacia los tipos de relaciones que había hace un millón de años.

• Durante millones de años, las mujeres iban juntas a trabajar y conseguían frutas y verduras, llegaban a casa con el 60 % o el 80 % de la cena. La familia con ingresos dobles era lo habitual. Las mujeres tenían el mismo poder económico, social y sexual que los hombres.

Estamos avanzando hacia el pasado, hacia ese tipo de estilo de vida. Con mujeres con poder, familias con ingresos dobles, mujeres con carreras profesionales que también serán madres…