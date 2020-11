¿Qué onda con los nódulos tiroideos?

Dr. Oded Stempa, especialista en endocrinología por la UNAM. Jefe de la División de Endocrinología del centro médico ABC. Conferencista con más de 700 charlas impartidas en México y el extranjero.Teléfonos: 5272-2419 y 5276.9278

Sobre la Glándula Tiroides

• Es una glándula en forma de mariposa, en la parte inferior del cuello.

• Mide alrededor de 5 cm de diámetro

• Pesa aproximadamente 15-20 gramos

• Su función es producir hormonas tiroideas con múltiples funciones en el organismo como:

o Respiración

o Ritmo cardiaco

o Sistema nervioso central y periférico

o Peso corporalo Fuerza muscular

o Ciclos menstrualeso Temperatura corporal

o Niveles de colesterol

o Y también las metabólicas sobre las proteínas, grasas y carbohidratos.

¿Para qué sirve?

• Las hormonas tiroideas viajan por la sangre y llegan a todo el cuerpo. Hacen múltiples funciones reguladoras a nivel metabólico.

• Están implicadas en el crecimiento y desarrollo fetal

• Ayudan a utilizar energía y regulan cuanta se debe consumir

• Regulan la temperatura corporal

• Ayudan al funcionamiento de múltiples órganos como el cerebro, el corazón, los músculos.

¿Cómo funciona?

• La glándula tiroides usa el yodo de los alimentos para producir dos hormonas principales: Triyodotironina (T3) y Tiroxina (T4)

• OJO, es importante que los niveles de T3 y T4 no sean ni demasiado altos, ni demasiado bajos.

• Dos glándulas en el cerebro: el hipotálamo y la hipófisis se comunican para mantener el equilibrio T3 y T4. El hipotálamo produce la hormona liberadora de TSH que le indica a la glándula pituitaria que le diga a la glándula tiroides que produzca más o menos T3 y T4 aumentando o disminuyendo la liberación de una hormona llamada hormona estimulante de la tiroides (TSH).

¿Qué son los nódulos tiroideos?

• Son bultos sólidos o llenos de líquido que se forman dentro de la tiroides• La mayoría de los nódulos tiroideos no son graves.

• Solo un pequeño porcentaje de los nódulos tiroideos son cancerosos.

• Por lo general, no sabrás que tienes un nódulo tiroideo. Sin embargo, algunos nódulos pueden crecer lo suficiente como para hacerse visibles o dificultar la respiración o la deglución.

¿Por qué aparecen?

• Crecimiento excesivo del tejido tiroideo normal. No está claro por qué ocurre esto, pero no es canceroso y no se considera grave, a menos que cause síntomas molestos por su tamaño.

• Quiste tiroideo. Las cavidades llenas de líquido (quistes) en la tiroides comúnmente se deben al degeneramiento de adenomas de tiroides. A menudo, en los quistes tiroideos, los componentes sólidos se mezclan con líquido.

• Inflamación crónica de la tiroides. La enfermedad de Hashimoto, un trastorno de la tiroides, puede causar inflamación de la tiroides y dar lugar a nódulos agrandados.

• Bocio multinodular. El término bocio se utiliza para describir cualquier agrandamiento de la glándula tiroides, que puede ser causado por una deficiencia de yodo o un trastorno de la tiroides.

• Cáncer de tiroides. Las posibilidades de que un nódulo sea canceroso son pequeñas. Sin embargo, un nódulo que es grande y duro o que causa dolor o molestias es más preocupante.

• Ciertos factores incrementan el riesgo de cáncer de tiroides, como los antecedentes familiares de cáncer de tiroides u otros cánceres endocrinos y tener antecedentes de exposición a la radiación por terapia médica o por lluvia radiactiva.Síntomas

• La mayoría de los nódulos tiroideos no causan signos ni síntomas. Sin embargo, algunos nódulos pueden llegar a ser tan grandes que es posible:o Se vean como una hinchazón en la base del cuello

o Presionar la tráquea o el esófago, lo cual causa falta de aliento o dificultad para tragar

o En algunos casos, producen tiroxina adicional que puede causar síntomas de una sobreproducción de hormonas tiroideas (hipertiroidismo), como:

Pérdida de peso sin causa aparente

Aumento de la sudoración

Temblores

Nerviosismo

Latidos del corazón rápidos

o irregulares

Cuándo debes consultar a un médico

• Aunque la mayoría de los nódulos tiroideos no son cancerosos y no causan problemas, pídele a tu médico que evalúe cualquier hinchazón inusual en tu cuello, especialmente si tienes problemas para respirar o tragar. Es importante evaluar la posibilidad de cáncer.

• Busca atención médica si desarrollas signos y síntomas de hipertiroidismo, como:

• También consulta a tu médico si tienes signos y síntomas que pueden significar que tu glándula tiroides no está produciendo suficiente hormona tiroidea (hipotiroidismo), que incluyen:

o Sentir frío

o Sentirse cansado más fácilmente

o Piel seca

o Problemas de memoria

o Depresión

o Estreñimiento

Diagnóstico

• Examen físico.

• Pruebas de la función tiroidea.

• Ecografía.

• Biopsia

• Gammagrafía tiroidea

Tratamiento de los nódulos benignos

Terapia con hormona tiroidea. Cirugía.