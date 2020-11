Lo que debes saber del buró de crédito en pandemia

Mauricio Gamboa, director General de Buró de Crédito.

De acuerdo a una encuesta de la Universidad Iberoamericana, el 17.7% de los mexicanos optó por no pagar sus créditos, especialmente de tarjetas, ante la situación económica ocasionada por el coronavirus (Covid-19).

Según el Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey. El Índice de Morosidad de los bancos, al cierre de abril, fue de 2.32% de la cartera de crédito total, equivalente a 136,000 millones de pesos (mdp).

La morosidad podría duplicarse y llegar a 5% al término de 2020, si los efectos de Covid-19 se extienden por más tiempo.

Sobre Buró de Crédito:

Integra tu historial crediticio para que cuentes con una “carta de presentación” ante el mundo del crédito.

Esta “carta de presentación” da a los otorgantes de créditos información confiable para calcular las probabilidades de que una persona pague bien.

Sin esta información, los otorgantes no podrían calcular si una persona va a pagar bien o no, y esa incertidumbre haría que fuera mucho más difícil dar crédito.

Sobre el historial crediticio

Tu historial en Buró de Crédito es como una “radiografía” que te dice cómo están tus créditos, tanto tus puntos fuertes, como tus puntos débiles.

Esta “radiografía” te dice lo que necesitas arreglar para tener más oportunidades de conseguir un crédito.

La “radiografía” es gratis una vez cada 12 meses.

Para obtenerla, consulta tu Reporte de Crédito Especial en www.burodecrédito.com.mx.

¿Qué me ayudaría a conseguir un crédito?

Para aumentar tus oportunidades de obtener créditos necesitas que tu historial tenga:

Pagos puntuales: muestra que organizas adecuadamente tus ingresos para cumplir correctamente con los pagos

Nivel bajo de deuda: muestra que no estás saturado de deudas y que todavía tienes margen para pagar un nuevo crédito

¿Qué hago si no puedo pagar?

Si, por la pandemia, tienes broncas para pagar un crédito, acércate a tu otorgante para acordar con él una reestructura.

En la reestructura se establecerá un plazo mayor o una tasa menor para que tengas un pago mensual que se ajuste a tus posibilidades en este momento.

Las reestructuras no afectarán tu historial crediticio, porque mostraran que tienes voluntad de pagar y por eso te acercaste a tu otorgante para llegar a un acuerdo con él.

Ejemplos:

Una cuentahabiente quiere un crédito para un coche, pero hasta ahora no tiene créditos a su nombre, por ejemplo, el plan de celular está a nombre de su esposo. Lo que ella necesita es empezar a crear buenas experiencias de pago. Puede poner la TV por cable a su nombre y pagarla a tiempo varias veces, así formará experiencia y pagos puntuales que le darán más oportunidad de conseguir el crédito para su coche.

Si a un “cuentahabiente” le redujeron el sueldo en el trabajo y ya no le va a alcanzar para pagar la mensualidad del crédito de su casa, lo que le conviene es que, antes de dejar de pagar, se acerque a la empresa que le dio el crédito y acuerde una reestructura. Así conseguirá un pago mensual para el que sí le alcance y, además, su historial crediticio seguirá en verde.

¿Qué son las marcas suaves?

La reestructuración de tu deuda con los bancos consideran la imposición de “marcas suaves” en el historial crediticio.

Todos los créditos que se restructuren en adelante y durante la pandemia, se hayan mantenido puntuales en su pago y sean cartera vigente no tendrán marca en las sociedades de información crediticia. Los créditos que estaban vigentes, pero no al corriente de sus pagos tendrán una marca que no es la tradicional de incumplimiento, sino una más suave derivada de la contingencia de Covid-19.

Para los créditos que han sido puestos como cartera vencida derivado de la pandemia, pero que se restructuren, permanecerán en cartera vencida mientras no haya evidencia de pago sostenido, y serán marcados en Buró.

¿Cómo limpiar mi Buró de Crédito?

Limpiar tu historial depende de que pase el tiempo y las deudas se borren (como vimos anteriormente) o mejor, que te hagas responsable. Incluye lo siguiente:

Revisa tu Buró de Crédito.

Identifica cuántas deudas aparecen.

Verifica que todas las deudas sean correctas.

Reporta alguna deuda que no sea tuya.

Acércate al banco o a quien te prestó para llegar a un acuerdo.

Una vez hagas el compromiso de pago, cumple sin falta.