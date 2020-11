Mujeriegos: ¿Por qué los hombres quieren más mujeres y más y más…?

Tere Díaz, psicoterapeuta, especialista en desarrollo personal y terapia de pareja. Su más reciente libro ¿Cómo identificar a un patán?.

TESTIMONIOS

ALEX

53 años

Ingeniero de Sistemas

Era mujeriego porque le encanta el rush del ligue

Ha conquistado a muchísimas mujeres, demasiadas, muchas…

Lo más divertido de ser mujeriego: El primer approach, el rush, el gozo de llevarte el premio a casa

Lo peor: El día siguiente

Tu peor anécdota: Cuando se te junta el mandado.

La peor táctica de ligue: a peor es la del necio borracho que a fuerzas quiere sacar a la damita a bailar.

La mejor táctica de ligue: La del pescador

DAVID GRANADOS

35 años

Productor Audiovisual

Se dio cuenta que era mujeriego cuando entró a la universidad

Al inicio, él estaba buscando una relación seria

Ha conquistado a muchísimas muchísimas mujeres.

Lo más divertido de ser mujeriego: las experiencias y anécdotas que te deja cada ligue

Lo peor: Cuando uno se clava y no es correspondido le toca a uno sufrir

Tu peor anécdota: Ser asaltado por un ligue

La peor táctica de ligue: Llegar a ligar con bandera de “gran ligador” o “galán”. Rara vez funciona

La mejor táctica de ligue: Nunca llegar directamente con el objetivo a ligar. Lo mejor es siempre primero ganarte a sus amigas casi casi ignorando a la mujer a la que te quieres ligar, eso les causa curiosidad.

Culturales: Machismo

A ellos no solo se les condona, sino en una sociedad machista, se les promueve y festeja, lo que a las mujeres se les condena.

En una sociedad falocéntrica, si sienten que el falo se les cansa, no responde igual, o va un poquito más lento y en “desuso”, requieren probarlo, re activarlo e incentivarlo.

Se les educa para ser más egoístas y más entitulados.

Individuales.

Poco mirados y atendidos y queridos, o muy muy muy consentidos (pero mal criados)

Necesidad de aprobación constante. Es más fácil ser aprobados por mujeres (que admiran demasiado).

Poca inteligencia emocional, entonces necesitan más intensidad para capotear la falta de intimidad.

Vacío interno.

Dificultad de estar solos y al mismo tiempo…

Miedo al compromiso.

Antropológicas.

Son menos selectivos.

Plantar su semilla (las mujeres un cuidador proveedor).

No somos, los seres humanos, muy monógamos.

Herramientas para ellos.

Sean claros desde el principio y NO MIENTAN. No tienen que decir todo a todo mundo pero ser sinceros respecto a su condición no monógama.

Manejo de su ansiedad.

Cuestionamiento de lo que es ser hombre para ellos.

Disfrutar de la intimidad y no solo de la variedad e intensidad.

¡Jálensela más seguido!

Maduren: para poder posponer la gratificación y tolerar la frustración. Y acepten lo mismo que piden.

Herramientas para quienes viven con ellos.

Tener acuerdos claros y concretos.

Cuestionar si el hombre vale la pena, en todos sentidos, aunque no sea exclusivo sexual. Muchas veces les perdonan patanas y no la no exclusividad.

No perseguir, preguntar, y espiar.

Dejarlos si no pueden con eso.