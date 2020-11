Personas con VIH no pueden solventar tratamientos por comorbilidades

Luego de que los legisladores aprobaran que los excedentes del Insabi se iban air a Tesorería, preocupa que las personas que no cuentan con seguridad social no tienen garantizada la atención médica integral, como es el caso de las personas con VIH.

En los casos de personas que han vivido con VIH por más de 15 años como él, señaló que actualmente tienen comorbilidades asociadas con covid, como hipertensión, diabetes, daño renal, cardiopatías, entre otras que no se atienden en el Insabi, por lo que tienen que pagar ellos mismos sus tratamientos por éstas y en el caso de hospitalización, este nunca se contempló en el seguro popular.

Tras el parlamento abierto que dijo no funciona, llevan lo que va del sexenio exigiendo el apoyo para más de 67 mil personas viven con VIH y no cuentan con seguridad social, pues no todos los medicamentos que requieren son retrovirales, esos están garantizados.

No obstante señaló que si pierde su empleo, no tendría cómo pagar su tratamiento por daño renal e hipertensión.

Señaló que las legisladoras Malú Mícher y Particia Mercado le prometieron defenderlos pero “fue falso”, no pudieron detener el mayoriteo. Ahora se requieren respuestas del gobierno federal que prometió atención a la salud a todos los mexicanos.

Ante tal situación, advirtió que recurrirán a las acciones político legales como amparos colectivos y si la SCJN no responde acudirán a instancias internacionales hasta ser atendidos por las autoridades federales.