Más que complicada la situación por covid-19 en Chihuahua: Srio. de Salud

La situación en Chihuahua es bastante más que complicada, debido a que el contagio pasó de ser moderado a exponencial de 140 casos al día en septiembre pasaron a más de 300 en octubre y la ocupación hospitalaria llegó casi 100 por ciento la semana pasada, de ahí las medidas drásticas de movilidad, así lo detalló el titular de Salud estatal, el doctor Eduardo Fernández en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

De acuerdo con el funcionario, al transitar al amarillo la comunidad relajó las medidas y comenzó a crecer el contagio, pues tan sólo el fin de semana dijo, fueron reportadas 1200 fiestas ruidosas. “Eventos masivos que no podemos controlar, no podemos tener eventos masivos y la gente lo sigue haciendo”.

El estado dijo se anticipó al semáforo rojo federal señalado por el gobierno federal, como medida de prevención y por ello se dieron las medidas de restricción que comenzaron a aplicarse a partir de la noche de ayer, como la restricción de movilidad a partir de las 7de la noche y hasta las 6 de la mañana, aclaró que la actividades esenciales tendrán continuidad, lo que se busca dijo es tener menos gente en la calle para identificar a quienes hacen masivo.

Señaló que se debe cambiar el discurso, pues la enfermedad no tiene cura hasta el momento, lo importante es hacer todo para no contagiarse, pues afirmó que más del 70% de quienes han tenido covid no tienen síntomas, pero si contagian a sus familiares.

En el caso de Juárez dijo sigue siendo foco rojo y todo lo que pasa ahí por impacto pasa al mes siguiente en Chihuahua.