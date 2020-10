El mayor reto de la Ley Olimpia es la implementación: Olimpia Coral

El mayor reto de la Ley Olimpia es la implementación en un país con impunidad en donde parece que lo virtual no es real, así lo señaló la activista, Olimpia Coral en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Olimpia Coral dijo que se encuentra esperanzada en que esta Ley no quede sólo en una reforma legislativa, pues con el afán de minimizar el trabajo feminista los legisladores quieren ir más allá, desvirtuando la esencia de la ley, no reconocen la intimidad sexual que es algo que no está en debate.

Nos preocupa dijo, desde la redacción pues señaló a estados como Sonora o Campeche que en nombre de la Ley Olimpia han tipificado diversos delitos.

En Campeche por ejemplo, se tipificó observar en espacios privados cuestiones íntimas; imagínate que un legislador o una legisladora es sorprendido en actos de corrupción y un ciudadano lo grave, en Campeche ya es delito.

A los legisladores no les queda claro que no deben vetar o magullar la reforma.