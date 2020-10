Quieren que Rosario entregue información con la que no cuenta: Abogado

La Fiscalía ha pedido a Rosario ser solidaria al propocionar información que sustente la teoría que han construido, el entramado de desviación de recursos; información que ella no tiene, así lo aseguró Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles Berlanga en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, luego de que la hija de la ex titular de Sedesol emitiera a través de redes sociales una carta abierta para dar a conocer lo que llamó una situación de presión para obtener su libertad.

El abogado señaló que la Fiscalía se apoya en ex colaboradores con la finalidad de obtener información y amedrentarla al señalarle que no obtendrá su libertad si no colabora con ellos, si no es solidaria y si no entrega videos, información con la que no cuenta.

Ella, detalló su abogado afirma es señalada por ser mujer y ha puesto el manotazo en la mesa al decir no lo haré y confiar en la justicia, que la señalada reconoce como único medio de obtener la libertad.

Para la Fiscalía señala Mendieta, ser solidaria significa dar información que apoye la teoría que los han construido de un entramado de desviación de recursos, información que ella no tiene. En Sedesol y Sedatu no existen desviaciones y no se han iniciado carpetas de investigación al respecto.

Dijo que la imputan por un delito y la culpan por otro hoy tendrán una audiencia de etapa intermedia, de preparación a juicio. Hoy está por resolverse una medida cautelar, afirmó el abogado.