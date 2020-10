En ocasiones diciendo no, ayudamos al Presidente: Geovanna Bañuelos

En ocasiones diciendo no, ayudamos al Presidente, a muchos ha sorprendido la postura del PT, pero no podemos meter en un mismo cajón a los 109 fideicomisos, así lo aseguró la senadora del Partido del Trabajo, Geovanna Bañuelos.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la senadora afirmó que de una lista de 35 se han adicionado dos fideicomisos más que estarán bajo defensa de su partido.

No todos los fideicomisos tienen rastros de corrupción ni se manejaron de manera discrecional, no se puede dar un "albazo" a 109 fideicomisos, afirmó la senadora.

Señaló que en el PT estamos en unidad, hay mucha presión les ha sorprendido a la postura del PT ya que por lo general respaldamos las propuestas impulsadas desde la presidencia de la República, pero no podemos dar la espalda a ex braceros, a todos aquellos que se benefician del fondo de la Financiera Rural, a los dedicados a la ciencia, tecnología, deportes no podemos dejar a la nación sin un Fondo de Desastres, argumentó.

Señaló que incluso senadores de Morena ente ellos Ifigenia Martínez, Ricardo Ahued, así como cinco senadores más entre ellos del Partido Verde se sumarán a la defensa de estos 37 fideicomisos y espera se sumen muchos más.

Por lo que pidió ayudar al Presidente en el análisis de los fideicomisos que se han manejado con gran opacidad para fines perversos, pues señaló que en ocasiones diciendo no ayudamos al Presidente.

Y señaló que este será un día con mucha tensión en el senado luego de una noche tensa reclamos, en el que cualquier expresión de violencia será denunciarla.