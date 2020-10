Detención del General Cienfuegos es un hecho histórico: Juan Ibarrola

La detención del General en retiro Salvador Cienfuegos es un hecho histórico, nunca se había dado una situación así, ni dentro, ni fuera del país, no es una estrategia del gobierno de México, así lo afirmó el experto en Fuerzas Armadas, Juan Ibarrola.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Ibarrola señalo que un general en retiro no puede ser un criminal, no lo necesita, no puede y no debe, su responsabilidad es mucho mayor.

El especialista en fuerzas armadas reconoció a Cienfuegos como "un hombre que mantienen una carrera militar intachable, de liderazgo comprobado, fue director del Colegio Militar, director fundador del Colegio de Estudios de la Fuerza Aérea Militar, un hombre que se caracterizó por privilegiar el estudio en el sistema educativo militar, con un mando muy importante".

Señaló que "de joven fue visionario, por eso llama mucho la atención que la DEA lo haya detenido sin tener una coordinación con el gobierno mexicano, y no dan más detalle que la venta y transportación de droga a los Estados Unidos, lo cual se me antoja difícil para un hombre de esa importancia en un gobierno". Como pocos llegó a tener 55 años de servicios, no era políticamente activo en su retiro, llevaba una vida tranquila.

Lo que la DEA diga es lo más importante y ver sus motivos, señala Ibarrola quien reconoce esta acción como "un golpe importante para el Ejército y por supuesto para el Gobierno de México", señaló.