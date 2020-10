"Trump con síndrome del recomendado, le van a poner y hacer lo que sea"

Trump tiene el síndrome del recomendado, le van a poner y hacer lo que sea, así lo afirmó el doctor Alejandro Macías, ex comisionado para la pandemia de AH1N1.

Luego de que el presidente de los Estados Unidos fuera internado por su contagio de covid-19, en "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el doctor Macías comentó que la dexametasona se la pudieron poner no porque le faltara oxígeno, sino posiblemente porque alguien dijo vamos a ponérsela de una vez, al igual que remdesivir; sin emargo dijo los anticuerpos monoclonales son experimentales, pero "le van a hacer todo lo habido y por haber".

El presidente está en el 15% que tiene falta de oxigenación una falla leve o hipoxemia debe andar por 88 o 90 de por eso decidieron ponerle la dexametasona, aunque dijo, esa se debe ocupar solo en casos graves y no en la primera semana como en el caso del mandatario.

"No sabemos si se va aponer grave, pese a todos los factores de mal pronóstico como son ser hombre con sobrepeso y 74 años de edad son factores en su contra, aunque no se espera que le vaya mal" y señaló que los jóvenes también se ponen graves, y en el caso de Trump, puede pasar meses con síntomas de fatiga y no sentirse bien.

Respecto al Premio Nobel de Medicina, otorgado a Harvey Alter, Michael Houghton y Charles Rice dijo que es una maravilla la investigación la de estos médicos en torno a la hepatitis C que a la fecha es un padecimiento curable y este premio dijo ayudara a millones de enfermos.

Finalmente dijo que en México, la cifra oficial de muertos se desconoce pero es de aproximadamente 2 y medio más de mexicanos, es decir 1 de cada 500.