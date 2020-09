Crisis forense deja más de 38 mil cuerpos sin identificar: 5° Elemento Lab

La situación de crisis en la que se encuentra el servicio forense se refleja en la cifra de más de 38 mil desaparecidos por la falta de atención durante 14 años en los que la desaparición administrativa también es un hecho; así lo dan a conocer los periodistas Marcela Turatti y Efraín Tzuc, periodistas de Quinto Elemento Lab.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, los periodistas compartieron la reciente entrega de la investigación en la que dan cuenta de la cifra de 38 mil 891 cuerpos sin identificar de los cuales 70% han ido a fosas comunes y 14% saturan los espacios de servicios médicos forenses; en tanto las autoridades ignoran el paradero de 999 cuerpos más.

Marcel refiere que fue a partir de un caso de búsqueda que se comienza esta investigación sobre datos no públicos de las personas desaparecidas para dimensionar la situación de crisis forense.

Efraín recalcó que el Registro Nacional de Personas Fallecidas no identificadas y no reclamadas es asignatura de la Fiscalía General de la República, del cual no hay avances, situación similar en la que se encuentra el Plan Nacional de Exhumaciones.

Los periodistas señalaron la falta de respuesta de las autoridades a los familiares de las víctimas lo que reconocen como una violación a los derechos humanos.

Y adelantaron que esta es solo una parte de la entrega de esta investigación, reflejo del descuido del servicio forense por más de 14 años.