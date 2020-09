Meterle la mano a un platillo es hacerlo propio: Chef Mariana Orozco

Meterle mano a un plato es hacerlo propio afirma la Chef Mariana Orozco, pues la comida mexicana puede ser tan compleja o sencilla como queramos.

"Para hoy no tengo nada pensado, hay días en que un pierde la gana de cocinar" asegura la Chef, sin embargo recuerda en En "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, que cuando comenzó a cocinar fue en fechas como esta, por lo cual nos invita a cocinar unas tostadas de tinga, alitas y frijoles refritos, papas con chorizo, platillos básicos y muy al alcance de los tiempos.

También compartió que el sábado dio una clase de comida para principiantes y fodongos, en donde enseñó a sus alumnos a preparar una Carlota de limón, qe sin duda podría ser un postre para esta noche.

Afirma que al mexicano no le gusta que se metan con su mamá o su comida, por lo que en el caso de los Chiles en Nogada que por cierto no son para este día, afirma que van capeados aunque a ella no le encanten así.

Detalla que los chiles en nogada son un plato controversial y se preparan a principios de julio en donde los chiles y las frutas como la manzana criolla, la pera de leche, durazno y plátano macho están en su ciclo de cosecha haciendo conjunción perfecta para el relleno. Además del queso de cabra, y la nuez.

Y aunque este es un plato con mucha controversia, asegura que meterle mano a un plato es hacerlo propio.

En cuanto al pozole afirma hay infinidad, rojos, verdes, de camarón y hasta vegetariano o vegano.