Colectivos de mujeres reportan terrible violencia en CODHEM Ecatepec: AI

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Amnistía Internacional México, Tania Reneaum dio a conocer que un número aproximado de 10 personas fueron detenidas en la Comisión de Derechos Humanos de Ecatepec (Codhem) y trasladadas esta madrugada por elementos policiacos, cuya identidad no era clara.

LEE: Así agredieron y reprimieron policías a mujeres que protestaban en Ecatepec

EN @asilascosasw | Entrevistamos a Lucía Flores (@lu_fm), fotoperiodista, sobre la agresión de policías a mujeres que tomaron la CODHEM en Ecatepec; "hubo agresión directa por parte de la policía de la Fiscalía de Atizapan" https://t.co/njc2c1pYtS

🎙@warkentin y @jrisco pic.twitter.com/5sVx6Ajhlx — W Radio México (@WRADIOMexico) September 11, 2020

De acuerdo a lo dicho por los propios integrantes de los colectivos de Atizapan y Marabunta, señalan que las personas fueron trasladadas en vehículos no oficiales por lo que preocupaba la ubicación de los manifestantes pero en particular de Aracelia Guerrero Rodríguez de la cual no se tenía conocimiento ni contacto desde la 1:41 de la mañana, sin embargo minutos más tarde de esta entrevista se supo que se encontraba detenida en Atizapán.

La directora de AI México señaló que el despliegue policial, ha sido de una terrible violencia tal como lo han reportado los colectivos de mujeres “Estamos viendo un patrón que no es importante, pues sin importar qué corporación policiaca, en todos casos hemos visto violencia de parte de las autoridades policiales agresión y amedrentamiento, en el caso de León hubo violencia sexual”

Necesitamos que con claridad, transparencia y prontitud las autoridades respondan.

A minutos de terminada la entrevista, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Amnistía Internacional México, Tania Reneaum se comunicó nuevamente en los micrófonos de "Así las Cosas" para comentar la situación y dar a conocer que la Fiscal de Atención a Delitos de Mujeres de Atizapan, le notificó las manifestantes detenidas serían liberadas en unas horas, hecho que se pudo constatar a través de las notificación de Twitter de los colectivos; no obstante se dio a conocer que la mujeres habías sido visiblemente agredidas.