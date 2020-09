No es un aniversario grato, pero es necesario recordarlo: Ma. Elena Ríos

Con quemaduras graves no es un aniversario grato, pero es necesario recordarlo, así lo afirmó la saxofonista María Elena Ríos quien señaló que “para que puedas acceder a la justicia tiene que haber una presión mediática” y que en Oaxaca no quieren o no tienen la capacidad de resolver los problemas.

A la fecha ella puede responder que “no existe información del caso cuando hay presión la procuraduría dice aquí estamos, pero cuando no, se esfuman, aunque los busques no te responden, es una situación lamentable”, afirmó

La joven quien fuera quemada con ácido tras terminar con una relación señala que en su caso existieron, luego de presiones, 5 órdenes de aprehensión, tres de ellas fueron procesadas en abril cuando la Procuraduría del estado se comprometió a dar seguimiento a su caso, pero han pasado cinco meses y no hay avance. “Me tiene decepcionada, no sé qué proceder vaya a tener el agresor que está prófugo”. “En Oaxaca no quieren o no tienen la capacidad de resolver los problemas”, recalcó.

En cuanto a su salud, dijo que el freno de la pandemia también le ha afectado, no está postrada en una cama, pero lo que queda, dijo es hacer el trabajo en casa con base a su atención terapéutica” aunque agregó “Yo no nací quemada y me gustaría no tener cicatrices”; aseguró la joven saxofonista.