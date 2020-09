Todo lo que estás haciendo mal ante un robo

Ivan Ivanovich, Director General AGS Group, dedicada a prestar servicios de Protección Ejecutiva y Residencial de alto nivel. Especialista en temas de seguridad. Miembro del Consejo Consultivo de la Internacional “Think Tank” organización East West Bridge.TW:@ivanims77 // agsgroup.mx // Facebook: @LaNuevaDoctrinaHistorias

cuentahabientes

José Luis Castillo - @jlcastillo11

• A mí me asaltaron para quitarme mi camioneta, cuando llegue a un domicilio en la colonia Peñón de los Baños, me estacioné enfrente del domicilio y me bajé a tocar el timbre. Cuando volteo un tipo con pistola me dice dame las llaves de la camioneta y corta cartucho .IG - @Irisag28

• En mi casa adentro nos sorprendieron, se metieron al abrir el portón 8 tipos con pistola y a sacar todo lo que se pudieron llevar. Mau Nuñez - @reymomo

• Un amigo se quedó sin gasolina en la noche y me marcó desde un teléfono público (aún no había celulares). Pase por gasolina y cuando la vaciamos al tanque se nos acercaron 2 personas preguntando una dirección y de inmediato sacó la pistola, y adiós carros.Navit - @navielamass

• Hace años me asaltaron sobre Av. Revolución. Mi error fue llevar la bolsa en el asiento de enfrente. Ese día había mucho tráfico en la avenida, yo iba hablando por teléfono y de pronto un tipo me rompió el cristal del copiloto, tomó mi bolsa y me pidió el celular.Adrián Viveros - @adrianosly

• En un alto, mi error fue estar cerca de la banqueta y voltear a ver mi celular. Desde ese entonces siempre ocupo carril de en medio y evitó ver el celular en los altos.Licenciado Agrónomo - @MattewGDL

• Saliendo de un banco, en mi coche, me cerraron el paso con otro auto, eran al menos dos, hombres armados, uno por cada lado de las ventanillas; me obligaron a irme al asiento de atrás, fueron dos horas de terror, se llevaron el coche, teléfonos, computadora, reloj, cartera y mi tranquilidad.

TIPS para cuidarnos ante la inseguridad

1. Bolsas bultos y mochilas deben de portarse pegados al cuerpo para evitar que sean arrebatadas.

2. Caminar en contra sentido de la circulación de la calle viendo los vehículos de frente.

3. Caminar de manera firme mostrando que se está al pendiente del entorno, no usar el teléfono celular durante la caminata, no usar audífonos y moverse de preferencia por los lugares bien iluminados y vigilados.

4. No permanecer en un vehículo estacionado.

5. Evitar que las personas entren en nuestro espacio personal: “la sana distancia “ también ayuda a nuestra seguridad.

6. Muchos delitos ocurren alrededor del auto. Observar el entorno y llegar al auto con las llaves a la mano para apertura rápida evitando “la costura”.

7. Antes de entrar al vehículo revisar si no hay nadie cerca, adentro o abajo del mismo, puede usar la lámpara de teléfono para tal fin.

8. En el vehículo evitar el uso del celular en los semáforos, estar al pendiente del entorno y siempre mantener la distancia con el vehículo en frente suficiente para ver sus llantas completas.

9. Tener la casa equipada con cámaras y alarma sonora y asegurarse que las bardas y chapas sean adecuadas al igual que la iluminación exterior.

10. Vehículo siempre debe de estar en buenas condiciones mecánicas, contar con seguro de cobertura amplia, tener GPS, películas de seguridad para los cristales, siempre más de medio tanque de gasolina, (si es posible blindajes) contar con el botón de pánico , botín de primeros auxilios, extintor ,así como las herramientas necesarias.

11. Retirar cualquier objeto, papel, publicidad colocado en los vidrios y arrancar con mayor rapidez.