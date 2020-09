Arrogancia y triunfalismo defensivo en el 2° Informe: Ricardo Raphael

Coincido con quienes dicen que el presidente no dio un informe sino un prólogo editorializado. El tono de defensa y arrogancia solo lo tiene un presidente, pero hay un límite a ese derecho, pues está prohibido desinformar, así lo señaló el periodista Ricardo Raphael en su análisis del Segundo Informe de Gobierno del presidente López Obrador en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

El periodista señala que el presidente dijo que en el último semestre caímos un 10.4% en la economía; pero “los indicadores del INEGI señalan que en el último trimestre caímos 17.4 y en el primer trimestre 1.4, no dan las matemáticas, no es cierto que en el último trimestre caímos 10.4, no se vale traer los propios datos, los datos del PIB los tiene el INEGI y punto”. Otro de los argumentos del presidente, señala Ricardo es decir que Italia y Francia, pues refiere que Francia cayó en el último trimestre 13.5 e Italia 12.8 “esas mentiras es muy fácil cacharlas”.

Asimismo, señala el periodista que decir que no hay masacres es comprobable con solo abrir el periódico y ver las masacres en Jalisco, Santa María del Mar en Oaxaca, las muertes en Fresnillo ¿Cómo que no hay masacres? Se pregunta y señala que una cosa es la libertad y otra la arrogancia pues es un hecho que las masacres continúan y sería imposible pasar a más de tres mil homicidios dolosos por mes.

Está bien que el presidente busque construir la narrativa nacional, señala Ricardo; sin embargo “no es lo mismo perder 250 mil empleos que 1 millón 600 mil o 2 millones; cuando mandas una señal de que es poquito, la sociedad se organiza mal, si el líder no te dice ahí viene el mamut pues no te proteges del mamut”.

Por ello señala que no es posible que por mantener los niveles de popularidad ofrezca información falsa y hablar de que va a purificar y moralizar la vida nacional, “no se puede moralizar con mentiras y está cometiendo un error burdo al manipular los datos”.

Finalmente señaló que es bueno que el presidente haya librado los costos de las circunstancias con un 57% de popularidad, lo cual no habla solo del presidente, sino también de nosotros. ¿Nosotros estamos contentos con el presidente que tenemos?