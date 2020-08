No tenemos proyecto de análisis del Tren Maya: México Evalúa

En México Evalúa tenemos 11 años de funcionamiento; para tener un espacio de libertad decidimos no recibir recursos púbicos en los últimos 11 años no hemos recibido recursos de nadie, así lo afirmó la directora del organismo, Edna Jaime.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la directora de México Evalúa detalló el trabajo que se realiza a través de donativos y recaudación provenientes de agencias de cooperación internacional y embajadas, 26 donantes institucionales y donantes particulares únicos o recurrentes, mismos que ha sido debidamente avalados por el SAT.

La ejecutiva refirió que actualmente ME no cuenta con ningún estudio de análisis del proyecto del Tren Maya, por lo que no hay especio para la duda de la labor que realizan y en el caso del donativo hecho por Fundación para la democracia, señaló que fue 50 mil dólares mismos que fueron dedicados al trabajo de justicia penal en el país, y al igual que en otros proyectos se ha podido ofrecer evidencia al país en materia de política pública.

Afirmó también que cada donante pide rendición de cuentas, por lo que se trabaja con instituciones y recursos con transparencia están auditados por el SAT, por lo que el presiente debería saberlo.

El objetivo es mejorar la gobernanza, se evalúan contratos y la información es valiosa para los mexicanos y al momento no tenemos nada del Tren Maya, reiteró.

Finalmente señaló que el presidente no está bien informado del marco regulatorio se trabaja, por lo que dijo, debería conocer mejor el mundo de la organizaciones y su aportación. Tenemos limitaciones claras de lo que podemos y no hacer, señaló.